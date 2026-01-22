Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno

El 5 de enero, sin previo aviso, Bruno Mars anunció que su disco ya estaba terminado, mediante una publicación en X. Esto tras cinco años de su álbum con Anderson .Paak y diez años de su último proyecto solista. Días después, el cantante compartió la portada de The Romantic y la fecha de salida, que será el 27 de febrero. El 9 de enero publicó la canción I Just Might, la cual es el primer adelanto del nuevo disco.

Para el periodista musical Marcelo Contreras, estos cinco años de silencio en la carrera de Bruno Mars responden a que el disco, como formato, no es tan beneficioso. “No necesita estar publicando material nuevo que cada día que pasa, bajo la lógica de streaming, se va desvalorizando. Para los artistas resulta mucho más rentable y focalizado poder proyectarse en una sola canción”, explica.

Martina Orrego, directora de Los40 en Chile, comenta que la ausencia de 10 años de Bruno Mars en su carrera solista se debe a una exploración artística. “Tuvo una banda, ha tenido varias colaboraciones. También es un artista que lleva harto tiempo y con una carrera tan sólida, que se da el lujo y el espacio de no presionarse”, explica.

I Just Might es la primera pista del sonido que tendrá Bruno Mars en The Romantic. El medio Pitchfork explica que, en la canción, “Después de una cuenta atrás sin micrófono, él mismo se encarga de tener a las masas moviéndose con aplausos retro, trompetas, y un alegre bajo que se combina con una batería tranquila”.

Marcelo Contreras, guiándose por el sencillo I Just Might, supone que el álbum tendrá el sonido clásico de Bruno Mars. “Una vibra revivalista, vintage. Una cita directa a lo que es el soul y el funk cuajado entre los 60 y los 70”, detalla.

Billboard señala que el artista se podría ver influenciado por sus recientes acercamientos con artistas como Slash, Eddie Vedder y Brandi Carlile. “Sugiere que el nuevo álbum podría ser más ecléctico, influencias de música instrumental. Cualquiera sea la dirección, es claro que Bruno Mars está maquinando otro capítulo de dominación en los charts”, indaga la nota.

Bruno Mars en su última visita a Chile en 2023

Por su lado, Martina Orrego especula que el sonido del disco será pulcro y de un pop clásico. “Imagino que, en estos tiempos sobretodo, se va a notar un avance dentro de la tecnología que pueda usar. Si bien él tiene un sonido muy clásico, creo que por ahí puede encontrar nuevas herramientas”, supone.

“Como él ha estado presente en la música a través de colaboraciones, me imagino que va a priorizar canciones como solista. Por ahí puede haber un par de colaboraciones, pero sospecho que va a priorizar que se note su trabajo”, complementa Martina Orrego.

Con el anuncio del disco, el autoproclamado “Lord del Aura” también confirmó la gira The Romantic Tour por Norteamérica, Europa y Reino Unido. La gira comenzará el 10 de abril y terminará el 14 de octubre.