Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

Nicole, la aclamada voz tras éxitos como Dame Luz, Esperando Nada y Hoy, será la encargada de cerrar la primera noche del Festival del Huaso de Olmué, este jueves 15 de enero. Tras una carrera de más de 30 años, la cantante habla con Culto sobre el cariño que le tiene al festival, sus próximos proyectos, cierto sentido social de sus canciones y cómo la industria musical ha cambiado radicalmente desde sus inicios como artista.

Extraída de SoyChile.cl

-¿Qué fue lo que te motivó a aceptar esta nueva presentación en el Festival de Olmué?

Para mí siempre es un honor recibir invitaciones a festivales chilenos. Desde que iba con mi madre a los festivales de verano que son muy importantes para mí. El Festival de Olmué y el de Viña son los festivales más importantes de Chile. Le tengo mucho cariño a Olmué desde la primera vez que me presenté con Inti-Illimani Histórico. Ahí me emocioné y desde entonces me encanta estar en el Patagual. Creo que es muy importante que los artistas sigamos dándole vida a festivales importantes que hablan, sobre todo, de la música chilena. Volver a este festival me trae muchos recuerdos y felicidad. Coincide con un momento súper importante de mi historia personal y musical porque vengo a cerrar un ciclo, que ha durado un poco más de 30 años, y abrir uno nuevo.

-¿Tienes expectativas diferentes frente a tu presentación del jueves, en comparación con tu último paso por el festival en 2017?

Todos los conciertos son diferentes y no hay que olvidar que han pasado diez años. Llevamos tocando con la banda mucho tiempo y creo que eso se va a ver reflejado en lo que haremos en Olmué. Hemos preparado un concierto especial. Es muy simbólico, porque, si bien he podido viajar y grabar discos en otras naciones, Chile siempre ha sido mi país y me ha apoyado mucho. El símbolo del Festival de Olmué es la chilenidad; es el amor por lo nuestro, entonces es emocionante iniciar en el evento esta etapa importante de mi vida. Creo que va a ser emotivo y espero traspasar esa emoción.

Extraída de Cooperativa

-¿Este nuevo paso musical y personal viene de la mano con nuevos proyectos?

Sí. Estoy cerrando la gira de teatro, el Movistar y todo lo que tiene que ver con la celebración de Esperando nada. Este año me lo quiero dar para componer, al menos durante el primer semestre. Voy a seguir tocando y trabajando, pero más enfocada en ir concretando mis ideas y mi música nueva, que está pensada para sacarse a finales de este año o el próximo y me tiene muy motivada. También quiero juntarme con otros músicos. Ya empecé el año pasado a hacer cosas con amigos en México y saqué un tema con una banda indie que se llama Boca Paila, que son geniales. Todo este proceso me dio la sensación y el impulso creativo que necesitaba.

-En ese proceso de composición para este año, ¿has pensado en experimentar con nuevos géneros o acercamientos a otros tipos de música?

Me gusta mucho fusionar elementos. Desde Esperando nada, y más en Sueños en tránsito, entendí que la libertad creativa es lo primordial para poder construir algo a largo plazo y amar lo que haces. Explorar en la música es algo que siempre te motiva. No sé si voy a ir a otro lugar muy lejos de lo que es mi “marca” (la música pop), pero también he estado jugando con instrumentos electrónicos, acústicos y géneros como el soul. No me voy a restringir y voy a ver qué sale.

Todo siempre es distinto

-¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre el proceso creativo que pasas ahora con el que pasaste hace cuatro años para la composición de Claroscuro, tu último álbum?

Siempre es distinto, porque uno está en otra situación personal que influye en la composición. Por más que uno no hable todo el rato de uno mismo, la música también es lo que estás observando; lo que está pasando a tu alrededor, las emociones y los sentimientos que otras personas puedan estar sintiendo cerca tuyo.

Todo es distinto. Estamos en un tiempo distinto. El ciclo se siente no solo a nivel personal, sino también a nivel mundial. Hay un cambio de paradigma y un cambio social que tiene que ver con los errores que no hemos aprendido, con salir adelante, con la fe y con poder, desde el núcleo, crear, aportar o visualizar un futuro luminoso. Siempre la luz ha estado presente en mi música. Cuando empecé a escribir Dame Luz a los 17 años nunca me imaginé que después iba a sacar Claroscuro, que también habla sobre la luz y la oscuridad en tiempos en que lo oscuro está muy presente. Es loco, porque reviso mis escritos y de alguna u otra forma siempre tienen que ver con la luz de distintas maneras: la luz interna, el amanecer o lo que transmite la luminosidad.

Extraída de Spotify

-¿Se podría pensar que en tus próximas composiciones habrá una especie de vínculo social ligado al contexto en que vivimos?

Siempre tienen que ver con lo social. Claroscuro se relaciona mucho con eso y todos mis discos, si los escuchas detenidamente, no solo hablan sobre un amor romántico, sino también sobre cómo uno va adquiriendo su propia voz para contar y relatar lo que está observando. En ese sentido, es súper bonito tener tantos discos de distintas épocas. Ha sido una especie de autoregalo ir escuchando los álbumes y recordar la época que vivíamos en ese entonces.

Para mi primer disco, el Tal vez me estoy enamorando, fue súper importante cuándo salió, porque se lanzó en 1989 justo después de que volviera la democracia. Yo, como una niña cantante a los 12 años que recorrió varios festivales y empezó a estar en un circuito de adultos, pude observar lo que se vivía a nivel cultural y musical en Chile durante esa época. Creo que mis escritos quizás no se dirigen directamente a la protesta, pero es muy importante tener una visión política y social porque todo es político. Trato de llevar mi música a la emoción, a lo que uno siente como ser humano y cómo reacciona frente a ciertas situaciones que nos afectan a todos.

Extraída de Deezer

-¿Cómo crees que ha evolucionado la industria musical, sus artistas y audiencias en Chile desde la década de los 90 hasta la actualidad?

La industria es muy distinta. Antes los sellos discográficos eran los que desarrollaban, apoyaban y decidían qué artistas podían hacer música. En estos tiempos el músico puede decidir qué hacer y cómo hacerlo. Hay mucha gente creativa que en años anteriores no habría tenido las herramientas necesarias para mostrar lo que hacen. Eso es muy valioso porque le ha dado mucha voz creativa a mucha gente.

También creo que hoy en día las masas son más grandes. Ahora puedes tener más auditores si haces bien las cosas y conectas con la gente a través de las redes sociales, lo que puede hacer que muchas personas vayan a tus conciertos. Eso sí, hay que valorar el tener algo importante que decir. Creo que todo el mundo necesita a alguien que saque canciones creativas; algo que te conmueva, te cambie, te llegue y te apasione. Hablaba la otra vez con mi hijo que, por ejemplo, Kidd Voodoo es tremendamente talentoso. Llenando todos esos Movistar Arena ha logrado una masividad que encuentro genial. A veces los fans de su edad no ven la importancia que tiene su éxito porque lo ven como algo muy común y no lo es. Artistas de nuestra generación lo vemos como un gran logro.