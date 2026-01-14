SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias

    El célebre cantante español enfrenta una investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras una denuncia presentada por dos exempleadas que lo acusan de acoso sexual, agresión sexual y trata de personas. Un caso que ha generado fuerte repercusión mediática y política en España, con cruces entre el gobierno de Pedro Sánchez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Foto: Francisco Longa Francisco Longa

    “Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron”, cantaba Julio Iglesias en Soy un truhán, soy un señor, su hit de 1977 en que cantaba a los placeres de la vida. El mismo en que aseguraba que le gustan las mujeres y el vino, y que si tenía que olvidarlas, bebía y olvidaba.

    Como si hubiera sido una lamentable profecía que acabó por cumplirse, el ídolo enfrenta el escándalo más complejo de su extensa carrera artística. Una exempleada y una fisoterapeuta que trabajaron en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas le acusan de conductas impropias y deleznables.

    Un reportaje del medio español elDiario.es, describe tocamientos, conductas sexuales no consentidas, insultos y tratos degradantes efectuados por el artista durante 2021, lo que derivó en una denuncia presentada por abogadas de la organización Women’s Link Worldwide ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La misma busca imputarle a Iglesias los delitos de trata de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, además de acoso sexual y agresión sexual.

    Julio Iglesias

    Las mujeres, a quienes se les identifica con los nombres de “Rebeca” y “Laura”, por temor a represalias, también accedieron a conversar con el mentado medio y explicaron sus razones para romper el silencio. “Yo creo que el impacto de que nosotras acudamos a la justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona, de Julio Iglesias, a que hablen y que crean en la justicia. Que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas nada más”, señaló “Laura”.

    Por cierto, proporcionaron unos detalles escabrosos sobre la conducta del cantante. “Todas las mujeres que entran a trabajar, y quiero que esto quede bien claro, en la casa de Julio Iglesias son víctimas. Porque sus acciones morales no van con los derechos humanos”, detallaron.

    La repercusión en España, donde Iglesias es uno de los más importantes ídolos de una industria musical llena de referentes, ha sido telúrica. La situación del hombre de Me va, me va, he generado un parteaguas tal que ha suscitado reacciones en el espectro político ibérico.

    De un lado, la siempre vehemente presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del derechista Partido Popular, ha sostenido una cerrada defensa a Iglesias. Además, se ha cerrado a la posibilidad de retirar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid concedida al intérprete en 2012

    Lo dejó en claro el martes 13 en una publicación en su cuenta de X, que mezcla pullas a la izquierda, Irán y mujeres. “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.

    Mientras, desde el gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, se ha planteado la posibilidad de retirar la Medalla de Bellas Artes que concedió a Julio Iglesias en 2010, debido a las acusaciones. Así lo informó elDiario.es, citando a fuentes del gobierno español.

    Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señaló en entrevista con La Hora de La 1 de TVE, que la denuncia contra Iglesias “requiere una actuación ejemplarizante”. Sobre la misma, aprovechó de responder el tuit de Ayuso: “Cuando hay una agresión de estas características, con carácter presunto, uno tiene que colocarse del lado correcto, que son las víctimas -señaló-. Creo que Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos”.

    En la misma línea se expresó la vocera de gobierno, Elma Saiz. “El Gobierno de España siempre va a ser contundente contra cualquier tipo de manifestación de violencia contra la mujer o de abuso”, señaló en una entrevista en RNE. También arremetió contra Ayuso, a quien apuntó de manera indirecta por “ningunear el dolor de las víctimas”.

    Julio Iglesias Archivo Histórico/Cedoc Copesa

    Por su lado, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado “absoluta sorpresa” ante las denuncias contra Iglesias, aunque detalló que hace falta esperar la investigación que acaba de abrirse respecto al caso, para así saber “exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo”.

    Como sea, las acusaciones contra Julio Iglesias también han permitido reflotar registros de conductas reiteradas que tiene el cantante con las mujeres. Por ejemplo, en una visita de 2004 al programa de la diva argentina Susana Giménez, cuando el español la besó a la fuerza en reiteradas oportunidades. Asimismo, se han compartido registros de otras entrevistas en el que español coquetea con las entrevistadoras e incluso se permite intentar acariciarlas.

    Por ahora cabe esperar cómo avanzará la investigación de la Fiscalía. Desde la parte acusatoria hay confianza. La abogada que representa a las denunciantes, Gema Fernández, declaró a elDiario.es que “España tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres”.

    Más sobre:Julio IglesiasLa Tercera PMDenunciasIsabel Díaz AyusoPedro SánchezMúsicaMúsica Culto

