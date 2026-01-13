SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Con varios shows en el país y una fanaticada fiel, Dream Theater confirma su regreso a Chile con un show en el Movistar Arena marcado por el reencuentro de su formación clásica, el retorno de Mike Portnoy y la presentación de Parasomnia. El de abril en el Movistar Arena será un concierto que remarca el vínculo del grupo con el público local.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Un vínculo trazado concierto a concierto, es el que ha generado Dream Theater con Chile. Una relación que partió como un culto de feligreses del progresivo, en la década de los 90 y se expandió desde las primeras visitas del grupo al país, desde aquel recordado primer show en la pista atlética del Estadio Nacional, en diciembre de 2005.

    Este 13 de enero fue confirmado el regreso del grupo a Chile para presentarse en un concierto el próximo 22 de abril en el Movistar Arena. Una noticia esperada, pues en diciembre pasado, el grupo había anunciado las primeras fechas de su gira latinoamericana, confirmando presentaciones en México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. Faltaba el anuncio de una pasada por el país, a consideración de la fuerte presencia de una fanaticada local.

    Dream Theater

    Nada menor, pues hasta ahora el grupo ha presentado 11 shows en el país; de hecho en su última visita, de 2024, despacharon dos presentaciones en el mismo recinto del Parque O’Higgins. Por ello, era esperable la inclusión de Chile en el tramo latinoamericano, una visita agendada pocos días antes del regreso de otra gloria del metal, Megadeth (4 y 5 de mayo también en el Movistar Arena).

    Para Rainiero Guerrero, director de Radio Futuro, hay algunas claves para el regreso. “Lo que podemos esperar es la continuación de esa perfección, de elevar la música a un nivel de pulcritud que pocas veces se da en el mundo. Dream Theater mantiene esa esencia. Uno va a ver un espectáculo musicalmente perfecto, que el público chileno lo reconoce, al público chileno le gusta el rock progresivo.”, dice a Culto.

    Esta nueva visita al país tiene el sabor a reencuentro de una era. El grupo está interpretando su último disco de estudio Parasomnia (un concepto para un trastorno del sueño), lanzado en febrero de 2025, el que marca el regreso del histórico baterista y cofundador Mike Portnoy a la banda, desde el álbum Black Clouds & Silver Linings, de 2009.

    Nada menor, pues Portnoy, junto al guitarrista John Petrucci y el bajista John Myung, fundaron la banda a mediados de la década de los ochenta, tras conocerse como estudiantes del Berklee College of Music de Boston. A ellos se les unió, posteriormente, el cantante James LaBrie y el tecladista Jordan Rudes.

    Mike Portnoy, baterista de Dream Theater

    Esta alineación que llegará a Chile, es considerada la más clásica del grupo. “Creo que la época en que esta banda grabó álbumes, básicamente de 1999 a 2009, fue en muchos sentidos su época dorada y… un modelo musical que forma parte fundamental de la historia de Dream Theater. Que esta formación en particular se reúna es realmente especial", dijo Portnoy a Billboard. De hecho, una vez de regreso, el baterista aportó con la letra para la canción Midnight Messiah, el tercer single de adelanto del disco y que marcó su primera contribución en años.

    En general, el álbum generó críticas mixtas, aunque se resaltó que aún se puede escuchar la chispa de la formación de Dream Theater que hizo historia en el género. “Esta formación de 5 músicos creó algunos de los álbumes más aclamados del progresivo, y Parasomnia se une a esa lista, una obra maestra del metal progresivo que ofrece una narrativa cohesiva y elecciones musicales originales”, detalla la reseña del portal especializado The Prog Report.

    De una opinión similar es Rainiero Guerrero. “El último disco reúne a la formación clásica de Dream Teather, un disco muy destacado que ha tenido una buena recepción. Parasomnia es un buen elemento, un buen agregado para una nueva gira del grupo”.

    Dream Theater

    Además del nuevo material, el próximo show en el país también permitirá celebrar con la fanaticada local los 30 años de A Change of seasons, uno de los trabajos más celebrados del grupo y que tiende a estar entre los preferidos de la fanaticada.

    Al menos, en el tramo norteamericano, la banda presenta shows extensos estructurados en tres actos: un primer momento en que interpretan al completo, en sus ocho temas, el álbum Parasomnia. Le sigue un segmento en que repasan algunos momentos clave de su carrera, con temas como Panic Attack, As I am, además de algunas joyas como The enemy inside, y por supuesto, suenan temas del legendario álbum Metropolis Pt.2: Scenes from a Memory (1999) como Through my Words y Fatal Tragedy. El segmento final, está dedicado al EP A Change of seasons. Lo más probable es que el grupo mantenga ese esquema para sus presentaciones en Sudamérica.

    Las entradas para ver a Dream Theater en Chile saldrán a la venta en una preventa fans, este jueves 15 de enero, al mediodía. Luego, la venta general se activará desde este viernes 16 de enero, también desde las 12:00 pm.

