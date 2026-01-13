Dream Theater vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

Tras su exitosa gira norteamericana por su aniversario 40 en 2025, con entradas agotadas y que culminó en el Radio City Music Hall en marzo, los titanes de la música progresiva Dream Theater anuncian una nueva serie de fechas, esta vez con escala en Chile.

“Una Noche con Dream Theater” celebra el reciente 16.º álbum de estudio de la banda, Parasomnia, y que encabezó las listas de éxitos y que interpretará en su totalidad, junto a la celebración de los 30 años de A change of seasons, así como clásicos y favoritos de los fans de su catálogo.

Mark Maryanovich

¿Cuándo será el aterrizaje en el país? La cita en Chile será el 22 de abril próximo, en el Movistar Arena, el mismo sitio donde ofrecieron dos citas masivas y repletas hace sólo dos años, en 2024.

Después de quince años de preparación, Dream Theater lanzó su decimosexto álbum de estudio, titulado Parasomnia, el 7 de febrero de 2025, a través de su sello discográfico de toda la vida, Inside Out Music/Sony Music. “Desde la canción de apertura In The Arms Of Morpheus hasta el cierre, The Shadow Man Incident, la banda vuelve con una colección de temas que reflejan lo que les ha otorgado un público fiel a lo largo de cuatro décadas", presenta un comunicado en torno al álbum de 71 minutos.

La velada de abril en el recinto del Parque O’Higgns, con la histórica formación de James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Mike Portnoy y Jordan Rudess, inicia su preventa de fans el 15 de enero al mediodía, mientras que la venta general es 24 horas después, el viernes 16 a la misma hora.