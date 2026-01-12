SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    Este domingo, en la 83° edición de los Globos de Oro, El Agente Secreto se apoderó de los premios a Mejor película en lengua no inglesa y Mejor actor de drama. La hazaña –celebrada por Lula– fortalece sus opciones para que el país retenga el Oscar que obtuvo por primera vez en 2025. El filme protagonizado por Wagner Moura ya tiene fecha de estreno en salas chilenas.

    Gonzalo Valdivia 
    Gonzalo Valdivia
    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    Hace exactamente un año, en el mismo recinto y ceremonia, la brasileña Fernanda Torres (Aún estoy aquí) se alzó como ganadora del Globo de Oro a Mejor actriz de drama, superando en su categoría a estrellas de la talla de Angelina Jolie, Nicole Kidman y Tilda Swinton.

    Este domingo se configuró una imagen familiar, pero con su compatriota Wagner Moura como protagonista. El actor de El agente secreto venció a nombres como Michael B. Jordan, Oscar Isaac y Dwayne Johnson en la carrera por el reconocimiento a Mejor actor de drama y se convirtió en el primer artista (varón) de su país en obtener el trofeo. De paso, selló prácticamente su presencia entre los cinco intérpretes que disputarán el Oscar (un logró que Torres consiguió en 2025).

    Victor Juca

    Moura, quien en el largometraje encarna a un profesor y experto en tecnología perseguido por la dictadura brasileña, brindó un aplaudido discurso en el corazón de Hollywood. “El agente secreto es una película sobre la memoria, o sobre la falta de ella. Y sobre el trauma generacional. Creo que si el trauma se puede transmitir de generación en generación, los valores también. Esto va dirigido a quienes se mantienen fieles a sus valores en momentos difíciles”, declaró.

    La alegría del país sudamericano fue múltiple, porque la cinta también se apoderó del galardón a Mejor película en lengua no inglesa. Una distinción que el cine brasileño sólo había conseguido una vez, gracias a Estación Central (1998), de Walter Salles.

    “Me siento muy honrado de formar parte de este grupo de filmes internacionales y también de grandes filmes estadounidenses. Dedico esta película a los jóvenes cineastas. Este es un momento muy importante en la historia para hacer cine. Aquí en Estados Unidos, en Brasil... ¡Jóvenes cineastas estadounidenses, hagan cine!”, señaló el director Kleber Mendonça Filho, realizando un guiño a que su producción también competía como Mejor película de drama.

    En la disputa por el premio a Mejor película en lengua no inglesa desplazó a una alineación de primer nivel: Valor sentimental (Noruega), La única opción (Corea del Sur), Sirāt (España), The voice of Hind Rajab (Túnez) y Fue solo un accidente (Francia). Esta última, la cinta con la que el iraní Jafar Panahi se apoderó de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025, asomaba como una de sus contendientes más fuertes pese a que no había una clara favorita.

    Finalmente El agente secreto fue la que se impuso y en este momento luce como la rival a vencer en la carrera por los Oscar. Un trofeo que, recordemos, recayó en Aún estoy aquí en marzo pasado, y que podría volver a ese país el próximo 15 de marzo.

    La siguiente fecha clave es el próximo 22 de enero, día en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (en inglés, AMPAS) revelará a los nominados de este año. Será en ese momento en que se sabrá con certeza si logra igualar o superar la cosecha de dicho titulo, que obtuvo tres candidaturas a los Oscar (y ganó una).

    Por el momento, la hazaña de los Globos de Oro es motivo más que suficiente para los festejos. “¡Viva el cine brasileño, que sigue siendo motivo de orgullo en los principales escenarios del mundo!”, exclamó el presidente Lula Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes.

    Y destacó: “El agente secreto es una película esencial para que la violencia de la dictadura y la resiliencia del pueblo brasileño no caigan en el olvido”.

    Fernanda Torres, ausente del evento debido a que ya tenía planificadas sus vacaciones junto a su familia, compartió un video en el que manifestó su entusiasmo al enterarse de la noticia. “¡El sprint final, chicos! ¡El Everest está a la vuelta de la esquina!”, expresó, junto con agradecer que Moura y compañía aparecieran en la alfombra roja con una imagen suya sosteniendo el reconocimiento que consiguió hace un año.

    Sobre ayer y sobre hoy

    Wagner Moura y Kleber Mendonça Filho se conocieron en 2005 en el Festival de Cannes, cuando el primero llegó a presentar la película Cidade baixa en la sección Un Certain Regard y el segundo –en ese entonces crítico de cine– le realizó una entrevista. Tras no poder unirse al elenco de Bacurau (2019), el anterior filme del director de Aquarius (2016), el actor se unió a su siguiente largometraje, que tomó varios años de escritura.

    El agente secreto transcurre en Recife, Pernambuco, la tierra natal del realizador, durante los años 70, pero en verdad tiene un espejo hacia el pasado más reciente de su país.

    “Siempre pensé que estaba escribiendo una historia de época, y así lo fue, pero debido a lo ocurrido en Brasil en los últimos diez años, realmente retrocedimos en el tiempo en muchos sentidos (...) Creo que mucho de lo que escribí dentro del filme surgió de la experiencia que tuvimos durante la era de Bolsonaro”, detalló a Deadline.

    Si bien el protagonista no es una versión ficcionalizada de él mismo (tenía nueve años en 1977), está plagada de ingredientes que le resultan cercanos. “Son recuerdos que tomé prestados de mis padres, de mis tíos, de gente mayor, de los periódicos, de investigaciones y fotografías”, apuntó.

    El agente secreto conquistó a la crítica y encantó a los miembros del jurado del Festival de Cannes 2025, que decidieron entregarle dos galardones: Mejor director y Mejor actor. Fue durante el desarrollo de ese certamen que Neon adquirió sus derechos de exhibición para Estados Unidos. Esa empresa –que condujo a Parasite (2019) y Anora (2024) a la gloria en los Oscar– empezó a diseñar una campaña a la altura de su buena fama.

    Sin embargo, no fue hasta que Brasil la escogió como representante para los Premios de la Academia que el trabajo empezó en serio. En esa carrera se impuso a O último azul, otro título potente de la cinematografía local del último año (ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín 2025). Dirigida por Gabriel Mascaro y coproducida por la compañía chilena Quijote Films, presenta la historia de una mujer mayor que se resiste a terminar en una colonia en la que el gobierno envía a los jubilados a pasar sus últimos días e inicia un viaje por el Amazonas.

    Si El agente secreto es una obra que dialoga con el pasado y los últimos años, O último azul es una distopía cercana que interroga sobre la tercera edad en el momento actual del capitalismo.

    Dónde verla en Chile

    A diferencia de lo que ocurrió con Aún estoy aquí, cuyo estreno en cines chilenos se anunció poco antes de las nominaciones a los Oscar, El agente secreto tiene garantizado su lanzamiento en cines chilenos desde hace meses. La película –distribuida en Latinoamérica a través de Mubillegará a salas comerciales e independientes el próximo 20 de febrero, justo a tiempo para la ceremonia de los Premios de la Academia.

    Antes, eso sí, habrá una oportunidad para verla anticipadamente: el Festival de Cine UC, que actualmente se desarrolla en el Centro de Extensión UC, la exhibirá el martes 20 de enero (19:30 horas) y el sábado 24 de enero (17:45 horas). La entrada es gratuita y por orden de llegada.

    El agente secreto también se proyectó a nivel local en la clausura de la 37º edición del Festival Internacional de Viña del Mar y en la versión 2026 del Festival de Cine Las Condes.

