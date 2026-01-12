Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

La mala racha de Paul Thomas Anderson en las premiaciones de Hollywood parece estar llegando a su fin. Este domingo, en Beverly Hills, su película más reciente, Una batalla tras otra, se consagró como la gran triunfadora de los Globos de Oro 2026, ceremonia que le había resultado esquiva pese a ser dueño de una de las filmografías de mayor excelencia del cine estadounidense de las últimas tres décadas.

Su último largometraje, un vertiginoso filme que tiene a Leonardo DiCaprio en el rol de un paranoico exrevolucionario, totalizó cuatro galardónes: Mejor película de comedia o musical, Mejor director, Mejor guión y Mejor actriz de reparto. Tras su victoria en los Critics Choice Awards, continúa a paso firme mientras la temporada de premios entra en un momento clave. Sus siguientes hitos serán las nominaciones a los Oscar (22 de enero) y a los Bafta (27 de enero).

También fue una noche memorable para el cine brasileño. El agente secreto, la nueva cinta de Kleber Mendonça Filho, conquistó los reconocimientos a Mejor película internacional y Mejor actor de drama. La cinematografía de ese país sólo había alcanzado el primero a través de Estación Central (1998), de Walter Salles, hace 27 años, mientras que el segundo trofeo nunca había recaído en un artista local. Wagner Moura se impuso ante nombres como Michael B. Jordan (Pecadores) y Oscar Isaac (Frankenstein), con quienes disputará un cupo entre los candidatos a los Oscar.

¿Cuál sería en este momento la principal amenaza para Una batalla tras otra? Terminada la gala en Beverly Hills, seguramente todas las miradas están en Hamnet, el filme en el que Chloé Zhao narra el doloroso pasaje de la vida de Wiliam y Agnes Shakespeare que inspiró una de las obras más célebres del dramaturgo. El largometraje –producido por Steven Spielberg, dato no menor– se impuso como Mejor drama y Mejor actriz de drama, y mantiene viva sus opciones.

Si bien Pecadores también totalizó dos galardones, no pudo celebrar en las categorías más apetecidas, por lo que el saldo para la cinta de Ryan Coogler es más bien agridulce. Habrá que ver si después de este fin de semana se mantienen pronósticos como el que Variety lanzó hace unos días, que estimaba que podría convertirse en el título con mayor número de nominaciones en la historia de los Premios de la Academia.

Conducido por segundo año consecutivo por Nikki Glaser, el evento también dejó otra marca para la historia: Timothée Chalamet, candidato en cuatro ocasiones previas, se convirtió en el ganador más joven de la distinción a Mejor actor de comedia o musical. Todavía queda carrera, pero poco a poco parece más probable que el próximo 15 de marzo pueda alzar su primera estatuilla dorada en el corazón de Hollywood.

En tanto, en las categorías de reparto ahora festejaron Stellan Skarsgård (Valor sentimental) y Teyana Taylor (Una batalla tras otra) y todo apunta a que la competencia en esos apartados se pone cada vez más entretenida.

Sin sobresaltos entre las series

Ninguna miniserie ha causado el impacto y la admiración de Adolescencia durante los últimos 12 meses. ¿El resultado? Tal como en los Emmy, la historia creada por Jack Thorne y Stephen Graham arrasó y triunfó en todas las categorías en las que competía.

Courtesy of Netflix

Pese a no figurar entre los títulos con mayor número de nominaciones de esta edición, The Pitt se erigió como la gran ganadora en el apartado de series de drama. La producción de HBO Max consiguió el premio principal –desplazando, entre otras, a Severance y The White Lotus– y Noah Wyle, su estrella, venció a sus compañeros de categoría.

Lo propio hizo Rhea Seehorn, quien gracias a la primera temporada de Pluribus está conquistando todos los galardones que se le negaron por su trabajo en Better call Saul. La intérprete se coronó como Mejor actriz de serie de drama y brindó un discurso salpicado de emoción.

Por su parte, El estudio, la alabada sátira de Apple TV, confirmó su favoritismo y se apoderó del reconocimiento más codiciado. Seth Rogen, su protagonista y creador, recibió el galardón de Mejor actor de serie de comedia o musical de manos de Zoë Kravitz y Dave Franco, ambos parte de su amplio elenco. Incluso le agradeció a Ted Sarandos, jefe de Netflix, quien tiene un cameo en el episodio ambientado en –justamente– los Globos de Oro. Todo muy meta.

Rich Polk/2026GG

Revisa el listado completo de ganadores a continuación:

Mejor película de drama

Frankenstein

Hamnet

Fue Solo un Accidente

El Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Mejor película de comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supremo

La Única Opción

Nouvelle Vague

Una Batalla Tras Otra

Mejor director

Paul Thomas Anderson – Una Batalla Tras Otra

Ryan Coogler – Pecadores

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Fue Solo un Accidente

Joachim Trier – Valor Sentimental

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor actriz de drama

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Mátate, Amor

Renate Reinsve – Valor Sentimental

Julia Roberts – Cacería de Brujas

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Mejor actor de drama

Joel Edgerton – Sueños de Trenes

Oscar Isaac – Frankenstein as Victor Frankenstein

Dwayne Johnson – La Máquina: The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El Agente Secreto

Jeremy Allen White – Springsteen: Música de Ninguna Parte

Mejor actriz de comedia o musical

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: Por Siempre

Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable

Chase Infiniti – Una Batalla Tras Otra

Amanda Seyfried – El Testamento de Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Mejor actor de comedia o musical

Timothée Chalamet – Marty Supremo

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – Una Batalla Tras Otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-hun – La Única Opción

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt – La Máquina: The Smashing Machine

Elle Fanning – Valor Sentimental

Ariana Grande – Wicked: Por Siempre

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental

Amy Madigan – La Hora de la Desaparición

Teyana Taylor – Una Batalla Tras Otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – Una Batalla Tras Otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Una Batalla Tras Otra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

Mejor guión

Una Batalla Tras Otra – Paul Thomas Anderson

Marty Supremo – Ronald Bronstein, Josh Safdie

Pecadores – Ryan Coogler

Fue Solo un Accidente – Jafar Panahi

Valor Sentimental – Eskil Vogt, Joachim Trier

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

Mejor banda sonora

Frankenstein – Alexandre Desplat

Pecadores – Ludwig Göransson

Una Batalla Tras Otra – Jonny Greenwood

Sirāt – Kangding Ray

Hamnet – Max Richter

F1 – Hans Zimmer

Mejor canción original

Avatar: Fuego y Cenizas – “Dream as One”, por Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Franglen

Wicked: Por Siempre – “The Girl in the Bubble”, por Stephen Schwartz

Las Guerreras K-pop – “Golden”, por Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy

Pecadores – “I Lied to You”, por Raphael Saadiq y Ludwig Göransson

Wicked: Por Siempre – “No Place Like Home”, por Stephen Schwartz

Sueños de Trenes – “Train Dreams”, por Nick Cave y Bryce Dessner

Mejor película en lengua no inglesa

Fue Solo un Accidente (Francia)

La Única Opción (Corea del Sur)

El Agente Secreto (Brasil)

Valor Sentimental (Noruega)

Sirāt (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor película animada

Arco

Demon Slayer: Castillo Infinito

Elio

Las Guerreras K-pop

Amelie y los Secretos de la Lluvia

Zootopia 2

Mejor logro cinematográfico y de taquilla

Avatar: Fuego y Cenizas

F1

Las Guerreras K-pop

Misión Imposible: La Sentencia Final

Pecadores

La Hora de la Desaparición

Wicked: Por Siempre

Zootopia 2

Mejor serie de drama

La Diplomática

The Pitt

Pluribus

Severance

Caballos Lentos

The White Lotus

Mejor serie de comedia o musical

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Nadie Quiere Esto

Only Murders in the Building

El Estudio

Mejor miniserie o telefilme

Adolescencia

All Her Fault

La Bestia en Mí

Black Mirror

Morir de Placer

La Novia

Mejor actriz de serie de drama

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – Tierra de Mafia

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – La Diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actor de serie de drama

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Caballos Lentos

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Kristen Bell – Nadie Quiere Esto

Ayo Edebiri – El Oso

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Merlina

Jean Smart – Hacks

Mejor actor de serie de comedia o musical

Adam Brody – Nadie Quiere Esto

Steve Martin – Only Murders in the Building

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – El Estudio

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – El Oso

Mejor actriz de miniserie o telefilme

Claire Danes – La Bestia en Mí

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – Long Bright River

Sarah Snook – All Her Fault

Michelle Williams – Morir de Placer

Robin Wright – La Novia

Mejor actor de miniserie o telefilme

Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti – Black Mirror

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monster: La Historia de Ed Gein

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – La Bestia en Mí

Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme

Carrie Coon – The White Lotus

Erin Doherty – Adolescencia

Hannah Einbinder – Hacks

Catherine O’Hara – El Estudio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme

Owen Cooper – Adolescencia

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

Tramell Tillman – Severance

Ashley Walters – Adolescencia

Mejor actuación de comedia stand-up en televisión

Ricky Gervais – Ricky Gervais: Mortality

Brett Goldstein – Brett Goldstein: La Segunda Mejor Noche de tu Vida

Kevin Hart – Kevin Hart: Acting My Age

Bill Maher – Bill Maher: ¿Alguien Más Está Viendo Esto?

Kumail Nanjiani – Kumail Nanjiani: Pensamientos Nocturnos

Sarah Silverman – Sarah Silverman: PostMortem

Mejor Podcast