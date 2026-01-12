SUSCRÍBETE POR $1100
    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    La aclamada película de Paul Thomas Anderson lideró la ceremonia y recibió un contundente respaldo mientras la temporada de premios entra en un momento clave. La brasileña El Agente Secreto también obtuvo un espaldarazo. En tanto, en las categorías televisivas, Adolescencia, The Pitt y El Estudio se impusieron con comodidad.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    La mala racha de Paul Thomas Anderson en las premiaciones de Hollywood parece estar llegando a su fin. Este domingo, en Beverly Hills, su película más reciente, Una batalla tras otra, se consagró como la gran triunfadora de los Globos de Oro 2026, ceremonia que le había resultado esquiva pese a ser dueño de una de las filmografías de mayor excelencia del cine estadounidense de las últimas tres décadas.

    Su último largometraje, un vertiginoso filme que tiene a Leonardo DiCaprio en el rol de un paranoico exrevolucionario, totalizó cuatro galardónes: Mejor película de comedia o musical, Mejor director, Mejor guión y Mejor actriz de reparto. Tras su victoria en los Critics Choice Awards, continúa a paso firme mientras la temporada de premios entra en un momento clave. Sus siguientes hitos serán las nominaciones a los Oscar (22 de enero) y a los Bafta (27 de enero).

    También fue una noche memorable para el cine brasileño. El agente secreto, la nueva cinta de Kleber Mendonça Filho, conquistó los reconocimientos a Mejor película internacional y Mejor actor de drama. La cinematografía de ese país sólo había alcanzado el primero a través de Estación Central (1998), de Walter Salles, hace 27 años, mientras que el segundo trofeo nunca había recaído en un artista local. Wagner Moura se impuso ante nombres como Michael B. Jordan (Pecadores) y Oscar Isaac (Frankenstein), con quienes disputará un cupo entre los candidatos a los Oscar.

    ¿Cuál sería en este momento la principal amenaza para Una batalla tras otra? Terminada la gala en Beverly Hills, seguramente todas las miradas están en Hamnet, el filme en el que Chloé Zhao narra el doloroso pasaje de la vida de Wiliam y Agnes Shakespeare que inspiró una de las obras más célebres del dramaturgo. El largometraje –producido por Steven Spielberg, dato no menor– se impuso como Mejor drama y Mejor actriz de drama, y mantiene viva sus opciones.

    Si bien Pecadores también totalizó dos galardones, no pudo celebrar en las categorías más apetecidas, por lo que el saldo para la cinta de Ryan Coogler es más bien agridulce. Habrá que ver si después de este fin de semana se mantienen pronósticos como el que Variety lanzó hace unos días, que estimaba que podría convertirse en el título con mayor número de nominaciones en la historia de los Premios de la Academia.

    Conducido por segundo año consecutivo por Nikki Glaser, el evento también dejó otra marca para la historia: Timothée Chalamet, candidato en cuatro ocasiones previas, se convirtió en el ganador más joven de la distinción a Mejor actor de comedia o musical. Todavía queda carrera, pero poco a poco parece más probable que el próximo 15 de marzo pueda alzar su primera estatuilla dorada en el corazón de Hollywood.

    En tanto, en las categorías de reparto ahora festejaron Stellan Skarsgård (Valor sentimental) y Teyana Taylor (Una batalla tras otra) y todo apunta a que la competencia en esos apartados se pone cada vez más entretenida.

    Sin sobresaltos entre las series

    Ninguna miniserie ha causado el impacto y la admiración de Adolescencia durante los últimos 12 meses. ¿El resultado? Tal como en los Emmy, la historia creada por Jack Thorne y Stephen Graham arrasó y triunfó en todas las categorías en las que competía.

    Courtesy of Netflix

    Pese a no figurar entre los títulos con mayor número de nominaciones de esta edición, The Pitt se erigió como la gran ganadora en el apartado de series de drama. La producción de HBO Max consiguió el premio principal –desplazando, entre otras, a Severance y The White Lotus– y Noah Wyle, su estrella, venció a sus compañeros de categoría.

    Lo propio hizo Rhea Seehorn, quien gracias a la primera temporada de Pluribus está conquistando todos los galardones que se le negaron por su trabajo en Better call Saul. La intérprete se coronó como Mejor actriz de serie de drama y brindó un discurso salpicado de emoción.

    Por su parte, El estudio, la alabada sátira de Apple TV, confirmó su favoritismo y se apoderó del reconocimiento más codiciado. Seth Rogen, su protagonista y creador, recibió el galardón de Mejor actor de serie de comedia o musical de manos de Zoë Kravitz y Dave Franco, ambos parte de su amplio elenco. Incluso le agradeció a Ted Sarandos, jefe de Netflix, quien tiene un cameo en el episodio ambientado en –justamente– los Globos de Oro. Todo muy meta.

    Rich Polk/2026GG

    Revisa el listado completo de ganadores a continuación:

    Mejor película de drama

    • Frankenstein
    • Hamnet
    • Fue Solo un Accidente
    • El Agente Secreto
    • Valor Sentimental
    • Pecadores

    Mejor película de comedia o musical

    • Blue Moon
    • Bugonia
    • Marty Supremo
    • La Única Opción
    • Nouvelle Vague
    • Una Batalla Tras Otra

    Mejor director

    • Paul Thomas Anderson – Una Batalla Tras Otra
    • Ryan Coogler – Pecadores
    • Guillermo del Toro – Frankenstein
    • Jafar Panahi – Fue Solo un Accidente
    • Joachim Trier – Valor Sentimental
    • Chloé Zhao – Hamnet

    Mejor actriz de drama

    • Jessie Buckley – Hamnet
    • Jennifer Lawrence – Mátate, Amor
    • Renate Reinsve – Valor Sentimental
    • Julia Roberts – Cacería de Brujas
    • Tessa Thompson – Hedda
    • Eva Victor – Sorry, Baby

    Mejor actor de drama

    • Joel Edgerton – Sueños de Trenes
    • Oscar Isaac – Frankenstein as Victor Frankenstein
    • Dwayne Johnson – La Máquina: The Smashing Machine
    • Michael B. Jordan – Pecadores
    • Wagner Moura – El Agente Secreto
    • Jeremy Allen White – Springsteen: Música de Ninguna Parte

    Mejor actriz de comedia o musical

    • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
    • Cynthia Erivo – Wicked: Por Siempre
    • Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable
    • Chase Infiniti – Una Batalla Tras Otra
    • Amanda Seyfried – El Testamento de Ann Lee
    • Emma Stone – Bugonia

    Mejor actor de comedia o musical

    • Timothée Chalamet – Marty Supremo
    • George Clooney – Jay Kelly
    • Leonardo DiCaprio – Una Batalla Tras Otra
    • Ethan Hawke – Blue Moon
    • Lee Byung-hun – La Única Opción
    • Jesse Plemons – Bugonia

    Mejor actriz de reparto

    • Emily Blunt – La Máquina: The Smashing Machine
    • Elle Fanning – Valor Sentimental
    • Ariana Grande – Wicked: Por Siempre
    • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
    • Amy Madigan – La Hora de la Desaparición
    • Teyana Taylor – Una Batalla Tras Otra

    Mejor actor de reparto

    • Benicio del Toro – Una Batalla Tras Otra
    • Jacob Elordi – Frankenstein
    • Paul Mescal – Hamnet
    • Sean Penn – Una Batalla Tras Otra
    • Adam Sandler – Jay Kelly
    • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

    Mejor guión

    • Una Batalla Tras Otra – Paul Thomas Anderson
    • Marty Supremo – Ronald Bronstein, Josh Safdie
    • Pecadores – Ryan Coogler
    • Fue Solo un Accidente – Jafar Panahi
    • Valor Sentimental – Eskil Vogt, Joachim Trier
    • Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

    Mejor banda sonora

    • Frankenstein – Alexandre Desplat
    • Pecadores – Ludwig Göransson
    • Una Batalla Tras Otra – Jonny Greenwood
    • Sirāt – Kangding Ray
    • Hamnet – Max Richter
    • F1 – Hans Zimmer

    Mejor canción original

    • Avatar: Fuego y Cenizas – “Dream as One”, por Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Franglen
    • Wicked: Por Siempre – “The Girl in the Bubble”, por Stephen Schwartz
    • Las Guerreras K-pop – “Golden”, por Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy
    • Pecadores – “I Lied to You”, por Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
    • Wicked: Por Siempre – “No Place Like Home”, por Stephen Schwartz
    • Sueños de Trenes – “Train Dreams”, por Nick Cave y Bryce Dessner

    Mejor película en lengua no inglesa

    • Fue Solo un Accidente (Francia)
    • La Única Opción (Corea del Sur)
    • El Agente Secreto (Brasil)
    • Valor Sentimental (Noruega)
    • Sirāt (España)
    • The Voice of Hind Rajab (Túnez)

    Mejor película animada

    • Arco
    • Demon Slayer: Castillo Infinito
    • Elio
    • Las Guerreras K-pop
    • Amelie y los Secretos de la Lluvia
    • Zootopia 2

    Mejor logro cinematográfico y de taquilla

    • Avatar: Fuego y Cenizas
    • F1
    • Las Guerreras K-pop
    • Misión Imposible: La Sentencia Final
    • Pecadores
    • La Hora de la Desaparición
    • Wicked: Por Siempre
    • Zootopia 2

    Mejor serie de drama

    • La Diplomática
    • The Pitt
    • Pluribus
    • Severance
    • Caballos Lentos
    • The White Lotus

    Mejor serie de comedia o musical

    • Abbott Elementary
    • El Oso
    • Hacks
    • Nadie Quiere Esto
    • Only Murders in the Building
    • El Estudio

    Mejor miniserie o telefilme

    • Adolescencia
    • All Her Fault
    • La Bestia en Mí
    • Black Mirror
    • Morir de Placer
    • La Novia

    Mejor actriz de serie de drama

    • Kathy Bates – Matlock
    • Britt Lower – Severance
    • Helen Mirren – Tierra de Mafia
    • Bella Ramsey – The Last of Us
    • Keri Russell – La Diplomática
    • Rhea Seehorn – Pluribus

    Mejor actor de serie de drama

    • Sterling K. Brown – Paradise
    • Diego Luna – Andor
    • Gary Oldman – Caballos Lentos
    • Mark Ruffalo – Task
    • Adam Scott – Severance
    • Noah Wyle – The Pitt

    Mejor actriz de serie de comedia o musical

    • Kristen Bell – Nadie Quiere Esto
    • Ayo Edebiri – El Oso
    • Selena Gomez – Only Murders in the Building
    • Natasha Lyonne – Poker Face
    • Jenna Ortega – Merlina
    • Jean Smart – Hacks

    Mejor actor de serie de comedia o musical

    • Adam Brody – Nadie Quiere Esto
    • Steve Martin – Only Murders in the Building
    • Glen Powell – Chad Powers
    • Seth Rogen – El Estudio
    • Martin Short – Only Murders in the Building
    • Jeremy Allen White – El Oso

    Mejor actriz de miniserie o telefilme

    • Claire Danes – La Bestia en Mí
    • Rashida Jones – Black Mirror
    • Amanda Seyfried – Long Bright River
    • Sarah Snook – All Her Fault
    • Michelle Williams – Morir de Placer
    • Robin Wright – La Novia

    Mejor actor de miniserie o telefilme

    • Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North
    • Paul Giamatti – Black Mirror
    • Stephen Graham – Adolescencia
    • Charlie Hunnam – Monster: La Historia de Ed Gein
    • Jude Law – Black Rabbit
    • Matthew Rhys – La Bestia en Mí

    Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme

    • Carrie Coon – The White Lotus
    • Erin Doherty – Adolescencia
    • Hannah Einbinder – Hacks
    • Catherine O’Hara – El Estudio
    • Parker Posey – The White Lotus
    • Aimee Lou Wood – The White Lotus

    Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme

    • Owen Cooper – Adolescencia
    • Billy Crudup – The Morning Show
    • Walton Goggins – The White Lotus
    • Jason Isaacs – The White Lotus
    • Tramell Tillman – Severance
    • Ashley Walters – Adolescencia

    Mejor actuación de comedia stand-up en televisión

    • Ricky Gervais – Ricky Gervais: Mortality
    • Brett Goldstein – Brett Goldstein: La Segunda Mejor Noche de tu Vida
    • Kevin Hart – Kevin Hart: Acting My Age
    • Bill Maher – Bill Maher: ¿Alguien Más Está Viendo Esto?
    • Kumail Nanjiani – Kumail Nanjiani: Pensamientos Nocturnos
    • Sarah Silverman – Sarah Silverman: PostMortem

    Mejor Podcast

    • Armchair Expert with Dax Shepard
    • Call Her Daddy
    • Good Hang with Amy Poehler
    • The Mel Robbins Podcast
    • SmartLess
    • Up First

