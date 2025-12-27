SUSCRÍBETE POR $1100
    Las mejores imágenes que marcaron los conciertos del año en Chile

    De Silvio Rodríguez a Tool, de Bloque Depresivo a Katy Perry, de Myriam Hernández a Oasis: nutrida y diversa fue la cartelera de conciertos de este año en el país y aquí están algunas de las mejores imágenes capturadas por el fotógrafo de La Tercera y Culto, Pedro Rodríguez.

    Por 
    FOTOS: Pedro Rodríguez
    Oasis en el Estadio Nacional, con los hermanos Gallagher apareciendo en pleno, fue escogido como el show del año por Culto.
    El cantante estadounidense Benson Boone y sus piruetas en Lollapalooza Chile 2025
    Tool ofreció una de las performances más impactantes del año por partida doble: en Lollapalooza y en el Movistar Arena.
    El súper grupo Beat desplegó técnica y virtuosismo en su debut en el Movistar Arena.
    Fue una temporada de grandes shows chilenos. Aquí, por ejemplo, Beto Cuevas en el Teatro Municipal en marzo.
    Chayanne desató la euforia con una seguidilla de presentaciones en el Movistar Arena: la euforia siempre se mantuvo en alto.
    El Teatro Municipal recibió a una gran diversidad de artistas.
    System of a Down fue puro músculo y energía en su retorno a Santiago en el Parque Estadio Nacional.
    Los clásicos Foreigner también aportaron su dosis de rock en el Movistar Arena.
    La euforia fue responsabilidad de Limp Bizkit en el festival Loserville del Estadio Santa Laura.
    Illapu rindió tributo a su historia durante su amplia agenda de recitales de este año.
    Aunque quizás Stereolab o Massive Attack dieron mejores shows, James se quedó con el cariño de la gente en el festival Fauna Primavera.
    Linkin Park despachó decibeles y entusiasmo en su segunda vida, demostrada en el segundo semestre en el Estado Nacional.
    Pretenders y sus hits hicieron vibrar el Movistar Arena.
    Quilapayún también subrayó su propia historia
    Lionel Richie fue el primer espectáculo en el recién inaugurado Estadio Claro Arena de la Universidad Católica.
    St. Vincent y su guitarra arrojó una de las mejores performances del año en el Teatro Caupolicán.
    Green Day reflotó su imprescindible álbum American Idiot en el Parque Estadio Nacional.
    Macha y el Bloque Depresivo hicieron historia con su primer Estadio Nacional.
    Rod Stewart también pasó por el flamante Claro Arena.
    Myriam Hernández es otra artista chilena que llegó al Nacional y marcó un hito.
    Massive Attack dio uno de los grandes shows de 2025 en el Parque Ciudad Empresarial.
    Silvio Rodríguez demostró en el Movistar Arena que su química con la audiencia nacional sigue intacta.
    Garbage se presentó en marzo en Santiago y Concepción, con una calidad que se ha mantenido con el curso del calendario. PEDRO RODRIGUEZ
    Shakira tuvo un accidentado paso por el país -su show de marzo se postergó para abril-, pero igual deslumbró.
    Sting desplegó sus himnos en una noche veraniega en el Movistar Arena. PEDRO RODRIGUEZ
    Incubus pasó tanto por el Festival de Viña como por el Movistar Arena.
    Los Jaivas hicieron historia con un emotivo recital en el Estadio Nacional.
    Billy Idol en el Movistar Arena, en una cita hasta presenciada por Noel Gallagher de Oasis.
    Suede desató su energía habitual, también en Santiago y Concepción.
    Katy Perry fue pura efervescencia pop en el Estadio Bicentenario de La Florida.
    La cantautora Patti Smith en uno de los primeros shows del año: enero en el Teatro Coliseo. PEDRO RODRIGUEZ
