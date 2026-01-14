SUSCRÍBETE POR $1100
    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Nacida en los márgenes de In Utero y firmada por un baterista que aún no se atrevía a ser autor, Marigold es la excentricidad del universo Nirvana: una canción sin Kurt Cobain que sobrevivió como cara B y maqueta casera, hasta reaparecer, tiempo después. La recordamos en el día del cumpleaños de Dave Grohl.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Dave Grohl al frente de Foo Fighters en Lollapalooza 2022 Foto: Natalia Espina.

    En alguna pausa, entre las sesiones de Nirvana en los Pachyderm Studio, en Cannon Falls, sonó la sugerencia ¿y si incluían otra canción? el trío de Cobain, Novoselic y Grohl, trabajaba en los temas de su álbum In Utero, pero el productor Steve Albini reparó en residuo musical llamado Marigold.

    “Creo que pudo haber sido Steve [Albini] quien dijo: Marigold tal vez debería estar en el álbum’”, recordó Grohl en 2013 “Estaba aterrorizado. No, no, espera. Era ese chiste famoso: ‘¿Qué fue lo último que dijo el baterista antes de que lo echaran de la banda? ¡Oye, escribí una canción!’”.

    Para su consuelo, Marigold no fue incluida en In Utero, pero al menos fue considerada como una cara B para el sencillo Heart-Shaped Box. Una excentricidad en la discografía de Nirvana, pues es la única canción en que Kurt Cobain no figura como compositor ni como cantante.

    Nirvana en 1993 Alamy Stock Photo

    En realidad, la inclusión del tema en el canon de Nirvana también puede leerse como una suerte de reconocimiento al empeño de Dave -nacido un 14 de enero de 1969 en Ohio-. Tras unirse a la banda en septiembre de 1990, se mudó a Olympia, Washington, donde compartió hogar con Kurt Cobain.

    Por entonces, además de tocar la batería, Dave comenzó a trazar sus primeros esbozos de canciones. Una de esas es Marigold. Titulada originalmente Color Pictures of a Marigold, el baterista la registró con una grabadora Tascam Portastudio de 4 pistas, propiedad de Cobain.

    En esa primera versión, Grohl trazó algunas claves del tema. Tiene una estructura sencilla, de verso/coro. Se sostiene en una progresión de acordes, dejando un par de cuerdas de la guitarra al aire, una idea que repetiría más adelante en temas como Floaty, del disco debut de Foo Fighters.

    Los comienzos. Foo Fighters en 1995.

    La letra es bastante simple. Los versos tienen una estructura que se repite cambiando apenas algunas palabras: “Él está ahí por si quiero todo/Él tiene miedo porque quiero/Él está ahí por si quiero todo”. Todo desemboca en el estribillo: “En general, el reloj va lento/Seis fotos a color en fila de una maravilla”.

    Como sea, al parecer la canción tenía algún potencial para Dave, pues la incluyó, con el título Color Pictures of a Marigold, en el cassette Pocketwatch que publicó en 1992 bajo el seudónimo Late! Un ejercicio en pocas copias, editado por el sello independiente Simple Machines, y que el músico distribuyó principalmente entre amigos y conocidos.

    Tras el suicidio de Cobain y la consiguiente disolución de Nirvana, en abril de 1994, Grohl tomó distancia del sonido y la obra del grupo. Por eso, en los primeros shows de Foo Fighters, el proyecto que lo encumbró en la segunda mitad de los 90′, desistió de incluir Marigold en los sets, pese a que los fans de Nirvana la demandaban a gritos.

    En el documental Back and Forth,el guitarrista Pat Smear recordó ese momento: “Había una canción llamada Marigold de Nirvana. Era la única canción que la gente sabía que debía gritar, así que solo se escuchaba Marigold. Y nunca la tocamos. Qué raro debió ser para Dave”.

    A Grohl le llevó años reconciliarse con Marigold. Recién la interpretó para Skin and Bones (2006), el primer álbum en vivo (y acústico) de Foo Fighters. Ahí le suma capas de instrumentos y cuerdas, que le aportan mayor riqueza tonal, pese a ser una canción muy sencilla. Así, es la única canción grabada tanto por Nirvana como por Foo Fighters.

    Probablemente, en esa decisión influyó que el tema fue rescatado e incluido en el compilatorio With the lights out (2004), un box set de tres discos, que reunió material inédito, demos, grabaciones en vivo, canciones descartadas. Se trata de aquella versión grabada en Pachyderm Studio, entre las sesiones de In Utero.

    Por ello, el tema se mantuvo en los sets de Foo Fighters por algunos años, pero no es una canción habitual. Grohl pasó mucho tiempo sin tocarla, de hecho, recién volvió a sonar en vivo, tras casi un década, durante la participación en solitario del músico en un show benéfico organizado por Steve Albini. Es decir, de alguna forma, mantiene con porfía la separación de universos. Como un silencioso recordatorio de otros tiempos.

