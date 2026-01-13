Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

Durante la jornada del 13 de enero, el medio español elDiario.es publicó una investigación, en colaboración con Univision Noticias, que estaban desarrollando desde hace tres años en torno al infierno sufrido por dos extrabajadoras de Julio Iglesias.

El reportaje, que protege las identidades de las víctimas bajo los nombres ficticios “Rebeca” y “Laura” por miedo a represalias, describe tocamientos, conductas sexuales no consentidas, insultos y tratos degradantes efectuados por el artista durante 2021 en sus mansiones localizadas en República Dominicana y Bahamas.

Ambas mujeres trabajaron para el cantante español. Rebeca, empleada doméstica, afirmó en la investigación que Iglesias la mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar su jornada laboral. Allí, según su relato, la penetraba con los dedos -según relata en el testimonio del reportaje- sin que ella diera su consentimiento. Esto fue acompañado de vejaciones sexuales en las noches; por ejemplo, cuando el músico le pedía tener relaciones con él junto a una empleada de “mayor rango” o hacerle sexo oral para “ayudarlo con sus dolores nocturnos”. “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, dijo Rebeca en una entrevista con elDiario.es y Univision Noticias.

Por otro lado, Laura, fisioterapeuta, aseguró al medio que Julio Iglesias la besó en la boca y tocó sus pezones en contra de su voluntad, junto a otros hechos de índole sexual en que el cantante exigía a sus empleadas que se bañaran con él en la playa o que se sacaran la ropa. El reportaje cuenta con fuentes anónimas de otras empleadas que han trabajado con el músico antes y sus declaraciones sobre los episodios que ocurrían en esa mansión son coincidentes con las de las víctimas, enfatizando la violencia, irritabilidad, insinuaciones y agresiones del músico español.

elDiario.es afirma que intentaron ponerse en contacto con Julio Iglesias y su entorno e incluso con la empleada de “mayor rango”, que figura como testigo de las vulneraciones sexuales en los testimonios expuestos, pero dicen que no han recibido respuesta.

Denuncia

La acusación dio pie a una denuncia a Fiscalía hecha por dos extrabajadoras del cantante con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide. La demanda se refiere a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual, lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales abusivas”, según detalla elDiario.es, que afirma tener acceso al documento.

Ambas mujeres aseguraron al medio español que “acuden a los tribunales en busca de justicia para ellas y para el resto de mujeres que trabajaron en las villas”. Una de ellas afirma que su denuncia busca “que todo lo que hacía él (Iglesias) allí no quede impune”, pero también persigue “que no siga haciendo lo que hace, que sepa que tiene una consecuencia”. La protección de la identidad de las mujeres fue solicitada por sus abogadas por su situación de “especial vulnerabilidad socioeconómica” y la posición de influencia del cantante, que tiene una “considerable capacidad para emprender represalias e intimidarlas”. Entre los posibles delitos estudiados se mencionan agresiones sexuales como intimidación ambiental, coacción psicológica, captación, aislamiento y explotación (lo que da pie a la denuncia del delito de trata), junto a las vejaciones mencionadas anteriormente y otras de carácter explícito.

Julio Iglesias es señalado como autor principal de los delitos, aunque en el caso del delito de trata está la existencia de dos encargadas que colaboraban con él para reclutar a las trabajadoras e imponer las condiciones en las que vivían. Esto hace que las abogadas utilicen el término “grupo criminal” para referirse a los denunciados. Parte de este “proceso de selección” al que se sometían las candidatas a los trabajos era la obligación de hacerse pruebas ginecológicas.

Reacciones

La noticia produjo un terremoto mediático en España, al meter en una polémica inmensa a uno de los cantantes más importantes del país, sobre todo en términos de éxito comercial y alcance mundial. El propio Julio Iglesias ha guardado silencio al respecto, aunque la periodista de Antena 3 Paloma García-Pelayo afirma que el cantante está “en shock” y “preocupado por el impacto internacional”, pero “prepara a su equipo de abogados y confía en ellos”.

El evento también despertó reacciones políticas ligadas a las condecoraciones locales que ha recibido Iglesias durante su carrera musical. La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, pidió que se investiguen estas acusaciones de agresión sexual. “Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión”, expuso la política en una publicación de X.

El partido de izquierda Más Madrid solicitó públicamente a través de sus redes sociales que se le retire a Julio Iglesias la Medalla de Oro del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. Manuela Bergetor, portavoz del colectivo, escribió en su cuenta de X lo siguiente: “Le acabamos de pedir a Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias. Hoy hemos conocido por @eldiarioes los abusos y maltratos del cantante a sus trabajadoras. Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido”.

Rita Maestre, otra vocera del grupo, se refirió al mismo tema pero exigiendo la anulación de otro título. “Pedimos a Almeida que se le retire la distinción de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias. Conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras. Gracias al feminismo encontramos la fuerza para levantarnos y denunciar. Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune”, escribió en X.

Las respuestas no se hicieron esperar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, respondió a lo solicitado por Bergetor apoyando al cantante. “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, afirmó Ayuso en X. Estas declaraciones destaparon una contestación de Ana Redondo, quien le pidió que “se ubicara” y declaró lo siguiente: “(Ayuso) mezcla frívolamente temas muy serios y cuestiones que no son comparables. Creo que lo único que pretende es un protagonismo que, en este caso, tienen que tener las víctimas”.

Quien tampoco se quedó afuera de la discusión fue Santiago Abascal. El presidente del partido ultraconservador Vox se mostró crítico con la “proliferación de denuncias por agresiones sexuales a personajes conocidos“. “No puedo juzgar estas denuncias pero sí el interés de este Gobierno de centrar todo en este asunto. El Gobierno solo quiere que se hable de estas cosas para que no se hable de corrupción”, dijo el político.

Su reacción fue acompañada en X por la de su excompañera de partido Macarena Olona, quien afirmó lo siguiente: “El #metoo de la izquierda española hoy pone en su diana a nuestro cantante español más universal: Julio Iglesias. La noticia la publica un diario español de izquierdas. Sin más prueba que el testimonio de las supuestas víctimas, dos ex empleadas de hogar del cantante, que no han denunciado en un Juzgado (la publicación fue subida antes de que la denuncia fuera confirmada). El feminismo fijo discontinuo de quienes callan ante las atrocidades que sufren las mujeres en Irán en estos momentos, o en España, cuando los culpables son políticos de izquierdas, no tiene credibilidad alguna. Es pura hipocresía”.