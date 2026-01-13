SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

    Esta semana llega a cines nacionales la última película dirigida por Park Chan-wook. El cineasta, referente del cine surcoreano y gestor de películas como Oldboy (2003) o La doncella (2016), regresa con una comedia ácida y violenta que cuestiona las bases del capitalismo voraz.

     
    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

    Este jueves 15 de enero se estrenará en cines chilenos La única opción, una película de Corea del Sur que marca el regreso de Park Chan-wook a la dirección en un largometraje desde la cinta Decision to Leave (2022). Fiel a su estilo crudo e irreverente, el cineasta adapta la novela El hacha, de Donald E. Westlake, a la pantalla grande con Lee Byung- hun como protagonista, y a la realidad surcoreana, llenando de sátira, sangre y humanidad una historia sobre un sistema que, ante las nuevas tecnologías, desecha a sus trabajadores.

    La cinta narra la historia de Man-su (Lee Byung-hun), un empleado veterano de una empresa papelera que es despedido repentinamente tras 25 años de servicio. Desesperado por mantener su nivel de vida y proteger a su familia, se da cuenta de que no es el único en esa situación, lo que vuelve al mercado laboral brutalmente competitivo. Al ver que no puede superar a otros candidatos por vías tradicionales, toma una decisión extrema: eliminar físicamente a sus rivales. Man-su comienza su torpe y tragicómica aventura delictual mientras lidia con su propia ética y una relación cada vez más complicada con su familia, cuidada por su esposa Mi-ri (Son Ye-jin), quien empieza a sospechar que algo no anda bien.

    Extraída de IMDB

    La única opción es la segunda adaptación al cine de la novela de Westlake, precedida por la película El hacha (2005), dirigida por el cineasta griego Costa-Gavras. Esta historia de un trabajador convertido en asesino ya funcionaba de por sí como una sátira profunda al mercado laboral y su carácter frívolo, aunque Park Chan-wook, en línea con su propio estilo directoral reflejado en Oldboy, La doncella y su Trilogía de la Venganza, impregna a la historia de violencia (no solo física), humor negro y un ritmo frenético que busca generar risas incómodas, tensión y momentos dramáticos reflexivos.

    El filme se ha consolidado como una de las obras más presentes en esta temporada de premios a través de reconocimientos a la cinta, a Park y a Lee Byung-hun como actor protagónico. Tras su estreno el 29 de agosto de 2025, durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, la película cosechó nominaciones globales al León de Oro (de ese mismo evento), los Globos de Oro (a Mejor Película - Comedia o Musical, Mejor Actor Principal - Comedia o Musical y Mejor Película de Habla No Inglesa), los Critics Choice Awards (a Mejor Guion Adaptado y Mejor Película de Habla No Inglesa), los Gotham Independent Film Awards (a Mejor Interpretación Protagonista, Mejor Guion Adaptado y Mejor Película Internacional) y Sitges 2025 (a Mejor Película), entre otras premiaciones.

    En este último evento, Park Chan-wook recibió el premio a Mejor Dirección, a lo que se sumó el Premio del Público en el Festival de Toronto (TIFF) y varios galardones en los Blue Dragon Film Awards 2025, la entrega de condecoraciones cinematográficas nacionales en Corea del Sur, donde La única opción recibió doce nominaciones y seis triunfos (incluido el de Mejor Película).

    Extraída de Cinescopia

    Park Chan-wook y un proyecto contingente

    El director surcoreano, ya consolidado como una leyenda de su país y un referente internacional, contó en una entrevista con The Hollywood Reporter, realizada el 10 de octubre de 2025, que La única opción estuvo más de veinte años planeándose. De hecho, en el proceso estuvo cerca de convertirse en un thriller de Netflix hablado en inglés, pero pudo realizarse en Corea del Sur gracias a Park Chan-wook y sus dos estrellas protagonistas, Lee Byung-hun, quien adquirió fama mundial por El juego del calamar, y la ícono nacional Son Ye-jin.

    Extraída de Kinótico

    Park explicó que “se agarró a La única opción durante la producción porque siempre creyó que su historia, absurda, trágica y dolorosamente universal, tenía el potencial para convertirse en un trabajo “determinante” para su filmografía”. Precisamente por su atemporalidad y críticas a un mercado que funciona transversalmente similar en el mundo, el cineasta afirmó que “no importaba cuándo les conté o de dónde venía la gente a quien le hablé sobre la historia, ellos siempre destacaron lo identificable que era”.

    Pero, más allá de la sátira al capitalismo, Park Chan-wook también ahondó en los matices morales de sus protagonistas. “A menudo, cuando las personas se dicen a sí mismas ‘lo hago por mi familia’, lo que realmente están haciendo (o lo que persiguen) acaba dañándola o destruyéndola. Qué paradoja tan lamentable. En cuanto tuve este pensamiento, supe que no quería abandonar el proyecto”, afirmó el cineasta.

    Refiriéndose a su estilo como director, el director surcoreano dijo que suele trabajar con “los mismos ingredientes”, solo que en La única opción “ los mezcló de forma diferente. “Siempre me ha gustado incluir humor negro en mis historias, pero en esta película el humor destaca mucho más. El libro no es una comedia descarada, pero pensé que exagerando la estupidez de Man-su podría profundizar en el mensaje. Quería resaltar realmente lo trágicamente absurdas que son sus ideas y cómo las lleva a la práctica”, explicó Park.

    Extraída de IMDB

    El cineasta también miró al futuro y vinculó esta película con el contexto actual en que las nuevas tecnologías avanzan rápidamente, afectando no solo el mercado laboral, sino también el bienestar colectivo. Sin embargo, Park Chan-wook no es totalmente pesimista al respecto.

    “Viendo cómo están las cosas, definitivamente nos encontramos en una situación en la que es difícil ser optimista, pero me falta el valor o la piel gruesa para decir que todo ha terminado. Con la forma en que la tecnología está evolucionando y avanzando hacia nosotros a tal velocidad y con la realidad inminente del cambio climático que no estamos abordando en absoluto, creo que vamos a enfrentarnos a crisis que la humanidad nunca ha experimentado antes. Yo también tengo miedo, pero aún es demasiado pronto para rendirnos por completo. A pesar de nuestras muchas tragedias y errores, tenemos que creer que la humanidad tiene el potencial de progresar”, profundizó el referente surcoreano.

    Más sobre:CineCine coreanoCorea del SurPark Chan-wookLee Byung-hunThrillerComediaCultoPelículaTemporada de Premios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La advertencia de Jamie Dimon, el jefe de JPMorgan, sobre el posible efecto de la investigación penal contra Jerome Powell

    Campillai por absolución de Crespo apunta al gobierno: “hoy es el principal responsable de la impunidad”

    TDLC fija audiencia por acuerdo entre FNE, Glovo y PedidosYa para poner fin a juicio por colusión

    Se desangra la Falange: vicepresidentas DC renuncian y dejan a la mesa nacional en riesgo de caer

    Ismael Serrano regresa a Chile con un concierto en Gran Arena Monticello

    Gatica lamenta absolución de Crespo y advierte que “si es necesario” recurrirá a cortes internacionales para nulidad del juicio

    Lo más leído

    1.
    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    2.
    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    3.
    Dream Theater vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Dream Theater vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    4.
    Diez discos claves de 1966: el año que cambió la música popular

    Diez discos claves de 1966: el año que cambió la música popular

    5.
    Ismael Serrano regresa a Chile con un concierto en Gran Arena Monticello

    Ismael Serrano regresa a Chile con un concierto en Gran Arena Monticello

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Campillai por absolución de Crespo apunta al gobierno: “hoy es el principal responsable de la impunidad”
    Chile

    Campillai por absolución de Crespo apunta al gobierno: “hoy es el principal responsable de la impunidad”

    Se desangra la Falange: vicepresidentas DC renuncian y dejan a la mesa nacional en riesgo de caer

    Gatica lamenta absolución de Crespo y advierte que “si es necesario” recurrirá a cortes internacionales para nulidad del juicio

    La advertencia de Jamie Dimon, el jefe de JPMorgan, sobre el posible efecto de la investigación penal contra Jerome Powell
    Negocios

    La advertencia de Jamie Dimon, el jefe de JPMorgan, sobre el posible efecto de la investigación penal contra Jerome Powell

    TDLC fija audiencia por acuerdo entre FNE, Glovo y PedidosYa para poner fin a juicio por colusión

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Buenas noticias para un equipo golpeado: Gabriel Suazo vuelve a los entrenamientos en el Sevilla
    El Deportivo

    Buenas noticias para un equipo golpeado: Gabriel Suazo vuelve a los entrenamientos en el Sevilla

    Colo Colo presenta al defensor Javier Méndez como refuerzo: “Brayan Cortés me habló muy bien del club”

    Arbeloa marca diferencias con Xabi Alonso en su presentación en Real Madrid: “Queremos un Vinicius que disfrute y baile”

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo
    Cultura y entretención

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

    Ismael Serrano regresa a Chile con un concierto en Gran Arena Monticello

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast
    Mundo

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender