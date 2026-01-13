La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

Este jueves 15 de enero se estrenará en cines chilenos La única opción, una película de Corea del Sur que marca el regreso de Park Chan-wook a la dirección en un largometraje desde la cinta Decision to Leave (2022). Fiel a su estilo crudo e irreverente, el cineasta adapta la novela El hacha, de Donald E. Westlake, a la pantalla grande con Lee Byung- hun como protagonista, y a la realidad surcoreana, llenando de sátira, sangre y humanidad una historia sobre un sistema que, ante las nuevas tecnologías, desecha a sus trabajadores.

La cinta narra la historia de Man-su (Lee Byung-hun), un empleado veterano de una empresa papelera que es despedido repentinamente tras 25 años de servicio. Desesperado por mantener su nivel de vida y proteger a su familia, se da cuenta de que no es el único en esa situación, lo que vuelve al mercado laboral brutalmente competitivo. Al ver que no puede superar a otros candidatos por vías tradicionales, toma una decisión extrema: eliminar físicamente a sus rivales. Man-su comienza su torpe y tragicómica aventura delictual mientras lidia con su propia ética y una relación cada vez más complicada con su familia, cuidada por su esposa Mi-ri (Son Ye-jin), quien empieza a sospechar que algo no anda bien.

Extraída de IMDB

La única opción es la segunda adaptación al cine de la novela de Westlake, precedida por la película El hacha (2005), dirigida por el cineasta griego Costa-Gavras. Esta historia de un trabajador convertido en asesino ya funcionaba de por sí como una sátira profunda al mercado laboral y su carácter frívolo, aunque Park Chan-wook, en línea con su propio estilo directoral reflejado en Oldboy, La doncella y su Trilogía de la Venganza, impregna a la historia de violencia (no solo física), humor negro y un ritmo frenético que busca generar risas incómodas, tensión y momentos dramáticos reflexivos.

El filme se ha consolidado como una de las obras más presentes en esta temporada de premios a través de reconocimientos a la cinta, a Park y a Lee Byung-hun como actor protagónico. Tras su estreno el 29 de agosto de 2025, durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, la película cosechó nominaciones globales al León de Oro (de ese mismo evento), los Globos de Oro (a Mejor Película - Comedia o Musical, Mejor Actor Principal - Comedia o Musical y Mejor Película de Habla No Inglesa), los Critics Choice Awards (a Mejor Guion Adaptado y Mejor Película de Habla No Inglesa), los Gotham Independent Film Awards (a Mejor Interpretación Protagonista, Mejor Guion Adaptado y Mejor Película Internacional) y Sitges 2025 (a Mejor Película), entre otras premiaciones.

En este último evento, Park Chan-wook recibió el premio a Mejor Dirección, a lo que se sumó el Premio del Público en el Festival de Toronto (TIFF) y varios galardones en los Blue Dragon Film Awards 2025, la entrega de condecoraciones cinematográficas nacionales en Corea del Sur, donde La única opción recibió doce nominaciones y seis triunfos (incluido el de Mejor Película).

Extraída de Cinescopia

Park Chan-wook y un proyecto contingente

El director surcoreano, ya consolidado como una leyenda de su país y un referente internacional, contó en una entrevista con The Hollywood Reporter, realizada el 10 de octubre de 2025, que La única opción estuvo más de veinte años planeándose. De hecho, en el proceso estuvo cerca de convertirse en un thriller de Netflix hablado en inglés, pero pudo realizarse en Corea del Sur gracias a Park Chan-wook y sus dos estrellas protagonistas, Lee Byung-hun, quien adquirió fama mundial por El juego del calamar, y la ícono nacional Son Ye-jin.

Extraída de Kinótico

Park explicó que “se agarró a La única opción durante la producción porque siempre creyó que su historia, absurda, trágica y dolorosamente universal, tenía el potencial para convertirse en un trabajo “determinante” para su filmografía”. Precisamente por su atemporalidad y críticas a un mercado que funciona transversalmente similar en el mundo, el cineasta afirmó que “no importaba cuándo les conté o de dónde venía la gente a quien le hablé sobre la historia, ellos siempre destacaron lo identificable que era”.

Pero, más allá de la sátira al capitalismo, Park Chan-wook también ahondó en los matices morales de sus protagonistas. “A menudo, cuando las personas se dicen a sí mismas ‘lo hago por mi familia’, lo que realmente están haciendo (o lo que persiguen) acaba dañándola o destruyéndola. Qué paradoja tan lamentable. En cuanto tuve este pensamiento, supe que no quería abandonar el proyecto”, afirmó el cineasta.

Refiriéndose a su estilo como director, el director surcoreano dijo que suele trabajar con “los mismos ingredientes”, solo que en La única opción “ los mezcló de forma diferente. “Siempre me ha gustado incluir humor negro en mis historias, pero en esta película el humor destaca mucho más. El libro no es una comedia descarada, pero pensé que exagerando la estupidez de Man-su podría profundizar en el mensaje. Quería resaltar realmente lo trágicamente absurdas que son sus ideas y cómo las lleva a la práctica”, explicó Park.

Extraída de IMDB

El cineasta también miró al futuro y vinculó esta película con el contexto actual en que las nuevas tecnologías avanzan rápidamente, afectando no solo el mercado laboral, sino también el bienestar colectivo. Sin embargo, Park Chan-wook no es totalmente pesimista al respecto.

“Viendo cómo están las cosas, definitivamente nos encontramos en una situación en la que es difícil ser optimista, pero me falta el valor o la piel gruesa para decir que todo ha terminado. Con la forma en que la tecnología está evolucionando y avanzando hacia nosotros a tal velocidad y con la realidad inminente del cambio climático que no estamos abordando en absoluto, creo que vamos a enfrentarnos a crisis que la humanidad nunca ha experimentado antes. Yo también tengo miedo, pero aún es demasiado pronto para rendirnos por completo. A pesar de nuestras muchas tragedias y errores, tenemos que creer que la humanidad tiene el potencial de progresar”, profundizó el referente surcoreano.