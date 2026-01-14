SUSCRÍBETE POR $1100
    Con dirección a la Antártida: Nicole Kidman está en Chile

    La actriz de películas como Babygirl y Las Horas fue vista en el aeropuerto de Punta Arenas y con rumbo a la Antártida. Kidman se hospedó en un hotel en el centro de la ciudad y recorrió la comuna.

    Daniel Cañete

    La actriz Nicole Kidman fue captada esta mañana con rumbo a la Antártida. Según La Prensa Austral, la ganadora del Oscar en 2003 llegó a Punta Arenas con su familia la tarde del 13 de enero y se alojó en un hotel en el centro.

    El medio detalla que fue vista realizando ejercicio por la costanera de la ciudad y recorriendo el centro sin ser descubierta.

    La periodista Cecilia Gutiérrez, en una historia a Instagram, informó que Kidman se embarcará en el crucero que anteriormente viajó Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. También, comunicó que la actriz viene “con dos de sus tres hijas y, además de ellas, viene con 31 personas más. Entre familiares, amigos y staff de seguridad”.

    Esta aparición se da en el contexto de su separación con el cantante y compositor Keith Urban, con quien compartió 19 años de matrimonio.

