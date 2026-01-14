Con dirección a la Antártida: Nicole Kidman está en Chile

La actriz Nicole Kidman fue captada esta mañana con rumbo a la Antártida. Según La Prensa Austral, la ganadora del Oscar en 2003 llegó a Punta Arenas con su familia la tarde del 13 de enero y se alojó en un hotel en el centro.

El medio detalla que fue vista realizando ejercicio por la costanera de la ciudad y recorriendo el centro sin ser descubierta.

La periodista Cecilia Gutiérrez, en una historia a Instagram, informó que Kidman se embarcará en el crucero que anteriormente viajó Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. También, comunicó que la actriz viene “con dos de sus tres hijas y, además de ellas, viene con 31 personas más. Entre familiares, amigos y staff de seguridad”.

Esta aparición se da en el contexto de su separación con el cantante y compositor Keith Urban, con quien compartió 19 años de matrimonio.