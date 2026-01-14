Alberto Plaza y Gloria Benavides reciben el reconocimiento máximo de la SCD

El Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD) le dará El Premio Figura Fundamental de la Música Chilena 2025 a Alberto Plaza y Gloria Benavides. El galardón se debe a la amplia trayectoria de los cantantes, su legado discográfico y su éxito tanto dentro como fuera del país, según dicen desde la entidad.

Los artistas han marcado la cultura popular chilena desde hace décadas. Alberto Plaza se consolidó como artista cuando obtuvo el tercer lugar en el Festival de Viña del Mar de 1985 con Que cante la vida. Entre sus éxitos están canciones como Bandido, Yo te seguiré, Cuándo vendrás y Milagro de abril.

En un comunicado de prensa, el cantautor Alberto Plaza expresó estar emocionado por el reconocimiento. “Esto es lo que para mí significa ser profeta en tu tierra, y es lo que más me importa, porque tengo una profunda raíz con mi país, y ser reconocido en mi tierra, con mi gente, para mí tiene una dimensión muy especial”, profundiza el artista.

La trayectoria de Gloria Benavides comienza a sus cinco años y se ha extendido por más de siete décadas. La cantante marcó la cultura popular chilena de la segunda mitad del siglo XX con canciones como La gotita, Pequeño Amorcito y Patati Patata. Además, su carrera también alcanzó la gloria en la comedia y televisión con sus participación en el programa El Jappening con Ja.

Gloria Benavides destacó su felicidad por recibir el premio y reconocimiento de sus pares. “Estoy muy feliz, y aunque gracias a Dios he recibido muchos premios, éste era muy importante para mí como artista, como cantante, que es mi faceta más importante”, manifestó en un comunicado de prensa.

Los galardones serán entregados en dos ceremonias separadas. Alberto Plaza recibirá el reconocimiento en marzo, mientras que Benavides tendrá su premiación en abril. Los artistas formarán parte de las Figuras Fundamentales de la Música Chilena con artistas como Margot Loyola, Los Jaivas, Lucho Gatica, Cecilia, Jorge González y Fernando Ubiergo.