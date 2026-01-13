BTS: las grandes estrellas del k-pop anuncian su regreso a Chile

El conjunto más popular y determinante del k-pop ha anunciado su retorno a Chile. BTS está de vuelta luego de un período de pausa para realizar el servicio militar por parte de sus integrantes y ha anunciado un tour mundial que recorrerá las principales latitudes del planeta.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook retornan a los escenarios y estarán en el país el viernes 16 y sábado 17 de octubre. Se estima que su aterrizaje será en un gran estadio, con capacidad multitudinaria, atendiendo al fenómeno que representan.

En la región, también pasarán por Bogotá, Lima, Buenos Aires y Sao Paulo.

La confirmación oficial llega días antes de su vuelta prevista para el 20 de marzo, cuando el septeto lance su quinto álbum de estudio, que hasta el momento lleva el título deBTS The 5th Albumy está compuestopor 14 canciones nuevas.