SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    En una entrevista con radio Futuro, el mandatario contó una anécdota relacionada a la banda Bad Religion y cómo esta intentó hablar con él cuando vinieron a Chile. También habló de Tool dentro de su historial.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    El presidente Gabriel Boric, tras ser consultado durante la mañana de hoy en Radio Futuro sobre cuáles son los conciertos que “más le duele” haberse perdido, mencionó los shows de Bad Religion, banda estadounidense de punk rock, realizados el 5 y 6 de diciembre de 2023 en el Teatro Caupolicán. Sumado a esto, contó una historia sobre cómo el grupo intentó contactarlo en su llegada al país.

    Extraída de Prensa Presidencia

    “Una chica le escribió a mi compañera diciéndole ‘Paula, tengo angustia porque Bad Religion sigue a 96 personas en Instagram, una de esas es el presidente y el presidente no los sigue de vuelta’”, explicó el mandatario, quien agregó que le gusta mucho Bad Religion desde hace tiempo y que Greg Graffin, el vocalista, “es un crack”.

    Extraída de Ruta Rock

    “Empecé a seguirlos y vi que me habían mandado un mensaje cuando vinieron”, afirmó el presidente. La periodista Andrea Moletto, entrevistadora en la instancia, vinculó esto con la reunión que tuvo el mandatario con Tool, la banda estadounidense de rock y metal alternativo, luego de su presentación en el Festival Lollapalooza el 23 de marzo de 2025. El jefe de Estado y el grupo hicieron un asado en una residencia privada el 24 del mismo mes, un día antes de su concierto en el Movistar Arena, al cual el presidente recibió una invitación durante esa misma junta.

    A Tool tampoco pude ir. No pude ir al concierto porque se armó una polémica y dije ‘no estoy para polémicas, mejor iré en el futuro”, explicó el mandatario, quien complementó su declaración afirmando que aún mantiene contacto con un miembro de la banda. “Tuvimos una muy buena relación con Justin Chancellor, el bajista, con quien hablo hasta el día de hoy. Me invitó a que vayamos más adelante a algún concierto”, concluyó el presidente Boric.

    Extraída de Radio Futuro

    Lee también:

    Más sobre:Gabriel BoricPresidenteToolBad ReligionConciertosMúsicaCanciónRockPunk

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    La minería local presenta el menor nivel de emisiones de carbono en 14 años, impulsado por la descarbonización

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Lo más leído

    1.
    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    2.
    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales
    Chile

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    FA tilda de “incomprensible” y “desmedido” que el PS suspenda alianza oficialista tras polémica por caso Gatica y Ley Naín Retamal

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero
    El Deportivo

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero

    Creyó que había ganado, celebró y terminó perdiendo el partido: el increíble momento que se vivió en el Australian Open

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto
    Cultura y entretención

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán
    Mundo

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender