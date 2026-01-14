El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

El presidente Gabriel Boric, tras ser consultado durante la mañana de hoy en Radio Futuro sobre cuáles son los conciertos que “más le duele” haberse perdido, mencionó los shows de Bad Religion, banda estadounidense de punk rock, realizados el 5 y 6 de diciembre de 2023 en el Teatro Caupolicán. Sumado a esto, contó una historia sobre cómo el grupo intentó contactarlo en su llegada al país.

Extraída de Prensa Presidencia

“Una chica le escribió a mi compañera diciéndole ‘Paula, tengo angustia porque Bad Religion sigue a 96 personas en Instagram, una de esas es el presidente y el presidente no los sigue de vuelta’”, explicó el mandatario, quien agregó que le gusta mucho Bad Religion desde hace tiempo y que Greg Graffin, el vocalista, “es un crack”.

Extraída de Ruta Rock

“Empecé a seguirlos y vi que me habían mandado un mensaje cuando vinieron”, afirmó el presidente. La periodista Andrea Moletto, entrevistadora en la instancia, vinculó esto con la reunión que tuvo el mandatario con Tool, la banda estadounidense de rock y metal alternativo, luego de su presentación en el Festival Lollapalooza el 23 de marzo de 2025. El jefe de Estado y el grupo hicieron un asado en una residencia privada el 24 del mismo mes, un día antes de su concierto en el Movistar Arena, al cual el presidente recibió una invitación durante esa misma junta.

“A Tool tampoco pude ir. No pude ir al concierto porque se armó una polémica y dije ‘no estoy para polémicas, mejor iré en el futuro”, explicó el mandatario, quien complementó su declaración afirmando que aún mantiene contacto con un miembro de la banda. “Tuvimos una muy buena relación con Justin Chancellor, el bajista, con quien hablo hasta el día de hoy. Me invitó a que vayamos más adelante a algún concierto”, concluyó el presidente Boric.