    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Ralph Fiennes, Jack O'Connell y Alfie Williams lideran el elenco de la nueva entrega de la saga, que debuta este jueves 15 en salas nacionales. Continuación directa de Exterminio: La Evolución (2025), la secuela profundiza en sus temas y afianza una apuesta que fluctúa entre el gore, la introspección y el humor.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Contra todo pronóstico, Exterminio: La evolución (2025) trajo de vuelta con éxito el terror postapocalíptico iniciado hace dos décadas por Exterminio (2002). El gran acierto de esta secuela tardía residió en asegurar el regreso de Danny Boyle y Alex Garland, las fuerzas creativas que impulsaron la cinta original, y en contar con que ambos realizadores tenían un plan que justificara una nueva visita al Reino Unido 28 años después de que el virus de la rabia asolara ese punto del planeta.

    Ambos están detrás de Exterminio: El templo de huesos (o 28 Years later: The bone temple), la película que llega a los cines chilenos este jueves 15 de enero. Continuación directa del largometraje anterior, sigue los destinos del Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes) y el joven Spike (Alfie Williams), quien ahora es parte del culto liderado por Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O’Connell).

    Aquí revisamos (con spoilers) las claves del filme:

    Foto: Courtesy of Sony Pictures

    *Sin preámbulos

    En Exterminio: El templo de huesos no hay rellenos ni ayudamemorias. Como recordarán quienes vieron la cinta anterior, tras negarse a volver a su isla después de lidiar con la pérdida de su su mamá, Spike escapó de una muerte segura gracias a la intervención de unas misteriosas figuras con pelucas rubias y conjuntos deportivos de colores.

    La secuela se ahorra cualquie resumen y retoma la acción probablemente ese mismo día, con el acto de iniciación de Spike en la secta encabezada por el satanista Sir Jimmy Crystal. La escena en cuestión, por un lado, confirma que los Jimmys son una pandilla de psicópatas y, por el otro, ratifica que el niño, incluso asustado, posee las herramientas para sobrevivir a los embates de un mundo cruel.

    *La mano de Nia DaCosta

    Exterminio: La evolución y Exterminio: El templo de huesos se filmaron pegadas una detrás de la otra, de modo que Danny Boyle no pudo hacerse cargo de ambas (aunque es productor ejecutivo de la segunda). Esa labor recae en Nia DaCosta, la directora estadounidense detrás de Candyman (2020) y The Marvels (2023).

    Foto: Courtesy of Sony Pictures

    La realizadora entiende la función y relevancia de cada una de las piezas del impecable guión de Garland, un texto que continúa la exploración temática de la película anterior. Aunque mantiene parte de la visualidad impregnada por Boyle (en particular la manera de capturar los ataques de los infectados), el resultado es más consistente y pulcro.

    Tiene todo el sentido del mundo que Boyle se encargue de dirigir el siguiente largometraje –como ya está anunciado–, pero ciertamente nadie podría quejarse si DaCosta tomara las riendas del asunto.

    *Ralph Fiennes en estado de gracia

    En un mundo agonizante, el Dr. Ian Kelson representa la razón, la compasión y la amabilidad. Tras acceder a darle una muerte digna a Isla (Jodie Comer), ahora se encuentra en el mismo lugar donde lo conocimos y donde lo abandonamos al final de la cinta anterior: en su intimidante santuario construido con cráneos y huesos de humanos y infectados.

    Allí, en un refugio en el que pocos se atreven a entrar, empieza a despejar una pregunta que lo acecha desde años: ¿cuánto de humanidad queda en los infectados? Con una inyección que mezcla diversos medicamentos –principalmente morfina– y le permite apaciguar su ira, teje una particular amistad con el alfa presentado en la anterior película, a quien decide bautizar como Samson.

    Courtesy of Sony Pictures

    Fiennes, quien hace no mucho deslumbró como un cardenal en Cónclave (2024), corrobora lo que ya había sugerido en Exterminio: La evolución: su Ian Kelson es una de las mejores actuaciones de su carrera.

    *La mirada de Alfie Williams

    Los principales nombres de Exterminio: La evolución eran Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes. Sin embargo, gran parte de los elogios los acaparo el joven actor inglés a cargo de interpretar a un niño obligado a crecer y a pelear para sobrevivir en un territorio feroz.

    En la secuela, con pocas líneas de diálogo, Williams expresa las emociones de un personaje atravesado por el trauma y el dolor. Tal vez Fiennes y O’Connell son más vistosos y tienen más escenas, pero continúa siendo una pieza clave del reparto.

    Courtesy of Sony Pictures

    *Entre el horror y el humor

    Si hay algo en lo que Danny Boyle y Alex Garland están interesados es en los claroscuros. Bajo sus trazos, el mundo postapocalíptico de Exterminio puede albergar desde la brutalidad hasta la ternura. Cada cinta, por lo tanto, debe atravesar esa paleta de colores.

    Exterminio: El templo de huesos oscila entre el satanismo que representan los Jimmys y la racionalidad que encarna Ian Kelson, generando un marco que permite que las risas se alternen con la introspección y el gore sin mayores sobresaltos, y se mantenga al espectador al borde del asiento. Puede que la fórmula de la dupla siga sin convencer a los puristas del género, pero esta es otra prueba de su músculo y sutileza.

