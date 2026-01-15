SUSCRÍBETE POR $1100
    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Basada en la galardonada novela de Maggie O'Farrell, la película de Chloé Zhao se ha transformado en una de las principales protagonistas de la temporada de premios. La unión de la cineasta con la novelista –coautoras del guión– y el desempeño del elenco sostienen un filme que gira en torno a la dolorosa pérdida de William y Agnes Shakespeare. Hoy debuta en salas del país.

    Gonzalo Valdivia 
    Gonzalo Valdivia
    Agata Grzybowska

    A la escritora Maggie O’Farrell le interesaba William Shakespeare –a quién no–, pero a la hora de dar cuerpo y forma a Hamnet demostró estar mucho más interesada en su familia y en su vida familiar. Un ángulo que, percibía, no se había examinado en profundidad anteriormente.

    Por eso, cuando se empezó a considerar una adaptación cinematográfica de su novela publicada en 2020, temió que el foco se alterara y toda la atención se la llevara el fundamental dramaturgo y poeta. Para su tranquilidad, el proyecto terminó llegando a las manos adecuadas: Chloé Zhao, la directora que se ganó un lugar en el cine independiente con Songs my brothers taught me (2015) y The rider (2017), y que hace cinco años triunfó en los Oscar con Nomadland (2020).

    Agata Grzybowska

    En palabras de O’Farrell, cuando habló por primera vez con Zhao a través de una reunión de Zoom, entendió que no era una “bardólatra” y que, por lo tanto, respetaría el eje de su libro, que narra el duelo de William Shakespeare y Agnes Shakespeare tras la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, y la inspiración que esa tragedia brinda a la escritura de Hamlet.

    La directora china fue lo suficientemente persuasiva para convencer a la novelista de escribir el guión de la cinta a cuatro manos, dando forma a un proceso que O’Farrell nunca había experimentado. Ambas trabajaron durante meses, una en California y la otra en Reino Unido.

    Sin embargo, Zhao inicialmente rechazó el ofrecimiento de Amblin, la productora de Steven Spielberg. “No creía tener la experiencia vital necesaria para contar la historia”, explicó, en alusión a que no tiene hijos.

    Finalmente se conectó con la historia mediante la pérdida en un sentido más amplio. “Durante cuatro años, desde Nomadland y Eternals, experimenté una tras otra pérdidas personales que se acumularon hasta convertirse en una oleada”, indicó a Vanity Fair.

    Vista la película (que se estrena hoy en cines chilenos), cuesta despegar la sensibilidad de Zhao del sensible material ofrecido por O’Farrell. Ambas parecían destinadas a encontrarse.

    Las piezas del elenco

    Chloé Zhao y Paul Mescal se juntaron por primera vez justo antes de que el irlandés consiguiera su primera nominación como Mejor actor a los Oscar (por Aftersun). En ese primer encuentro la directora empezó a imaginarlo como William Shakespeare y fue determinante para visualizar que, si lograba atraerlo al proyecto, podía hacerse cargo de la adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, pese a todas sus dudas.

    A Jessie Buckley la conocía por su rol en filmes como Pienso en el final (2020), La hija oscura (2021) y Ellas hablan (2022). “En cuanto leí el libro, supe de inmediato que (Agnes) era Jessie, sin duda. Así que el proceso de casting fue facilísimo”, apuntó.

    El otro rol clave era el de Hamnet Shakespeare, el hijo que lleva el nombre de la historia. Zhao y compañía llegaron a Jacobi Jupe, quien había trabajado con Jude Law en Peter Pan y Wendy (2023).

    Courtesy of Focus Features

    Con él –quien entonces tenía 11 años– aplicó el mismo método que con el resto de los actores mayores y menores.

    “Mi trabajo es asegurarme de que se sientan cómodos en el set, rodeados de actores, cámaras y todo eso, y que acaso se sientan aún más compenetrados que antes. Hay una valentía para conectar, una capacidad de estar presente. Eso es lo que se busca tanto en actores infantiles como adultos”, detalló a Variety.

    De todos los aspectos desde los cuales se puede desmenuzar el largometraje, The Guardian fue tajante: “Es un filme que conmueve gracias a interpretaciones que son muy absorbentes”.

    “Para una historia ficticia sobre personajes históricos famosos, Hamnet capta de forma excepcional la inmediatez de sus sentimientos. Con actores como estos a disposición de Zhao, habría sido un desperdicio tremendo que la película se centrara en otra cosa. Aferrada a la crudeza primordial de la asombrosa interpretación de Buckley, Hamnet nunca corre el riesgo de reducir a Agnes a un cliché”, opinó IndieWire.

    Courtesy of Focus Features

    Desde la óptica de The New York Times, “la actuación de Buckley es feroz y asombrosa, con un comienzo potente que, de alguna manera, va cobrando fuerza a medida que la película avanza. Hay algo tan sonoro en su voz grave y melódica que, en el momento en que la pierde por completo, en paroxismos de dolor silenciosos y aullantes, te golpea directamente en el estómago”.

    Tras sus triunfos en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro, la intérprete tomó la delantera en la carrera por el Oscar a Mejor actriz. En tanto, la cinta emerge como la principal amenaza de Una batalla tras otra para apoderarse del reconocimiento mayor.

