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    Cómo el Hospital de San Antonio se transformó en el epicentro de la primera crisis del Minsal

    La llegada al recinto de la exministra del gobierno de Gabriel Boric, Jeanette Vega, terminó con la remoción de la directora y críticas, incluso oficialistas, al manejo de la cartera que comanda May Chomali.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    MARIO TELLEZ

    “Junto con saludar, el Hospital Claudio Vicuña informa que desde hoy lunes 20 de abril asume como subdirectora médica de gestión asistencial la Dra. Jeanette Vega”. Así iniciaba el mensaje con el que el recinto asistencial comunicaba la llegada de la exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, anuncio que desencadenó múltiples repercusiones, como la remoción de la directora, una rebelión de médicos y la primera crisis del Ministerio de Salud.

    Crisis que incluso llegó al Segundo Piso de La Moneda: frente a la magnitud de los hechos, sobre todo luego de que tras el ruido político se le solicitara la salida a la directora del recinto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, acompañado de su jefe de gabinete Claudio Salinas, y otros miembros de su equipo, llegaron este lunes hasta Palacio por iniciativa propia para intentar explicar la controversia.

    Uno de los primeros puntos a despejar fue si el subsecretario había validado la llegada de Vega, algo que la exministra había asegurado a La Tercera cuando dijo que le había “informado” a Montt de su arribo 10 días antes de que se produjera. En esa reunión en La Moneda, el subsecretario reconoció que la exministra le comunicó por mensaje su llegada, pero que él nunca respondió, con lo que no visó su arribo. Además, se recalcó que el contacto no se realizó por los canales formales -sino vía WhatsApp- y que la situación fue informada de inmediato a la ministra de Salud, May Chomali.

    Además de que todo el episodio golpeó al ministerio por una crisis inesperada, Chomali también fue objeto de cuestionamientos, considerando su cercanía con Vega. De hecho, en su momento la ministra la habría sondeado para mantenerla en el Minsal, cuando la hoy subdirectora médica del Hospital de San Antonio era parte del gabinete de la exministra Ximena Aguilera. Pero tal como Vega ha asegurado públicamente, le dijo que jamás trabajaría para José Antonio Kast.

    Por eso, dada su cercanía, también surgieron dudas sobre si Chomali y Vega mantuvieron contacto durante todo este episodio. Consultados por La Tercera, desde el Minsal dicen que “el ministerio no se hará cargo de filtraciones de supuestas conversaciones privadas, cuya veracidad y contexto no han sido debidamente acreditados”. Esta versión es la misma que dan en el entorno de Vega. Y agregan que “como institución, reiteramos que nuestro foco está puesto en las prioridades sanitarias del país. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud continuamos trabajando activamente para poner fin a las listas de espera oncológicas, en línea con lo anunciado este martes, fortaleciendo la red asistencial y acelerando las estrategias de diagnóstico y tratamiento oportuno”.

    Cronología de la crisis

    Las primeras voces en cuestionar el arribo de Vega al recinto de salud de la Región de Valparaíso provinieron del oficialismo. Por ejemplo, el diputado Luis Sánchez (republicano) calificó la designación como “descabellada”, aludiendo a la salida de Vega del gabinete en 2022 tras la polémica por contactos con el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

    Además, desde distintos sectores le hicieron llegar sus reparos por tratarse de una exministra de un gobierno de signo político distinto, reforzando dudas que ya se habían instalado en enero, cuando se conoció que Chomali sería la jefa la cartera sanitaria. Por ejemplo, voces al interior de los partidos Republicano y Nacional Libertario cuestionaron su cercanía con la izquierda, aludiendo que durante su etapa en el Colegio Médico fue vicepresidenta de la Comisión de Verdad y Memoria.

    Por eso, la primera señal del Minsal fue tratar de desmarcarse de la llegada de Vega. ¿Cómo? El director (S) del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Juan Castro, señaló en este medio, a tres días de la llegada de la exministra, que la decisión de la entonces directora del recinto, Loreto Maturana, fue un “error político”, además de que no fue informada previamente y que tampoco contaba con su visto bueno.

    Con los días, las presiones políticas se intensificaron. Por un lado, desde el servicio le solicitaron la renuncia a Maturana con la idea de que quien asumiera pidiera la salida de Vega.

    Por otro lado, los médicos del reciento, para manifestar el desacuerdo con la decisión de las autoridades -y defendiendo que la directora había sido elegida por concurso público y tenía buena evaluación- amenazaron con renunciar: 10 de ellos dejaron su carta de dimisión en la Oficina de Partes.

    Todo eso mientras se generaba toda una disputa: las figuras sanitarias y políticas que defendían la permanencia de Vega en el cargo seguían sumándose, advirtiendo que contaba con todas las credenciales técnicas. Del otro lado, figuras del oficialismo acusaban que su nombramiento respondía a criterios políticos más que técnicos.

    Tras casi dos semana, la crisis terminó por decantar con la materialización de la salida de la directora Maturana, quien fue la única que asumió el costo del episodio: los médicos que habían advertido eventuales renuncias finalmente no concretaron esas acciones, mientras que Vega fue ratificada en el cargo

    A pesar de todo, el episodio ya se había transformado en la primera crisis del Minsal, incluso con el Colegio Médico como adversario, quienes respaldaron el nombramiento de Vega y tildaron de injusta la salida de Maturana.

    Y aunque el ministerio quiere dar por cerrado el episodio, este continuará, al menos en tribunales, pues Maturana ingresó un recurso de protección y Vega presentó una denuncia en Contraloría. Además, Chomali fue citada para este lunes a dar explicaciones en la Comisión de Salud del Senado.

    Más sobre:SaludMinsalMay ChomaliJeanette VegaSan AntonioLoreto MaturanaLT Sábado

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