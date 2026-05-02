Carabineros reporta 60 incidentes y 35 detenidos durante el Día del Trabajador a nivel nacional

Un total de 60 eventos policiales y 35 personas detenidas dejó el balance entregado por Carabineros tras las actividades conmemorativas del Día del Trabajador en el país.

Las cifras, elaboradas por el Departamento de Análisis Criminal (DIOSCAR), arrojan un aumento de 9,09% en la cantidad de incidentes respecto al año anterior.

De acuerdo con el reporte institucional, del total de eventos registrados, 19 ocurrieron en la Región Metropolitana, mientras que 41 se distribuyeron en otras regiones del país.

De los 35 detenidos, 33 corresponden a la capital, concentrando prácticamente la totalidad de los arrestos, mientras que solo 2 se registraron en regiones.

Incidentes en el centro de Santiago

Cabe señalar que durante la mañana, Carabineros de la Prefectura Central reportó una serie de desórdenes en el centro de la capital durante el desarrollo de las movilizaciones.

Según información policial, pasadas las 11.00 horas un grupo de personas lanzó fuegos artificiales en la intersección de Bascuñán con la Alameda, generando preocupación entre transeúntes y autoridades. Minutos más tarde, se registró un hecho similar en las cercanías de la estación de metro Unión Latinoamericana, donde también se utilizaron artefactos pirotécnicos.

Posteriormente, ya cerca del mediodía, en el sector de Alameda con Matucana, individuos encapuchados destruyeron baldosas de la vía pública, provocando daños en el entorno urbano.

Desde la institución advirtieron que este tipo de conductas “ponen en riesgo la integridad de los transeúntes”.