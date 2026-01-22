Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones
Los Premios de la Academia confirmaron sus nominados para la ceremonia de 2026. Con candidatos establecidos de premiaciones pasadas, algunas sorpresas y una fuerte presencia de cine internacional. Las favoritas son las cintas de Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler.
Durante la mañana de hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó desde una transmisión en vivo en su canal de YouTube los nominados a los Premios Oscar 2026. Los elegidos fueron presentados por los actores Lewis Pullman y Danielle Brooks.
Con una parrilla internacional muy presente en las categorías principales, las películas más destacadas y con más nominaciones fueron Una batalla tras otra (13), Pecadores (16, rompiendo el récord de Titanic), Hamnet y Valor sentimental. La película brasileña El agente secreto, sorprende con 4 nominaciones (Mejor película, Actor principal, Casting y Película internacional).
La 98ava edición de los Premios de la Academia será realizada el domingo 15 de marzo y podrá ser vista por HBO Max.
Nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor Actor de Reparto
Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Benicio del Toro - Una batalla tras otra
Sean Penn - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Pecadores
Mejor Actriz de Reparto
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Amy Madigan - La hora de la desaparición
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Wunmi Mosaku - Pecadores
Elle Fanning - Valor sentimental
Mejor Cortometraje Animado
Mariposa
Forevergreen
La chica que lloraba perlas
Plan de jubilación
Las tres hermanas
Mejor Cortometraje de live-action
La mancha del carnicero
Un amigo de Dorothy
El drama de época de Jane Austen
Los cantantes
Dos personas intercambiando saliva
Mejor Diseño de Vestuario
Kate Hawley - Frankenstein
Ruth E. Carter - Pecadores
Malgosia Turzanska - Hamnet
Miyako Bellizzi - Marty Supremo
Deborah L. Scott - Avatar: Fuego y Ceniza
Mejor Maquillaje y Peinado
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey - Frankenstein
Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu - Kokuho
Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry - Pecadores
Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein - La máquina
Thomas Goldberg y Anne Catherine Sauerberg - La hermanastra fea
Mejor Música (Banda Sonora original)
Ludwig Göransson - Pecadores
Jonny Greenwood - Una batalla tras otra
Max Richter - Hamnet
Alexandre Desplat - Frankenstein
Jerskin Fendrix - Bugonia
Mejor Guion Adaptado
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Chloé Zhao y Maggie O´Farrell - Hamnet
Will Tracy - Bugonia
Guillermo del Toro - Frankenstein
Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes
Mejor Guion Original
Ryan Coogler - Pecadores
Eskil Vogt y Joachim Trier - Valor sentimental
Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supremo
Jafar Panahi - Fue solo un accidente
Robert Kaplow - Blue Moon
Mejor Película Animada
Las guerreras K-Pop
Zootopia 2
Arco
La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
Elio
Mejor Elenco
Una batalla tras otra
Pecadores
Marty Supremo
Hamnet
El agente secreto
Mejor Fotografía
Autumn Durald Arkapaw - Pecadores
Michael Bauman - Una batalla tras otra
Adolpho Veloso - Sueños de trenes
Dan Laustsen - Frankenstein
Darius Khondji - Marty Supremo
Mejor Largometraje Documental
La vecina perfecta
Alabama: Presos del Sistema
Mr. Nobody contra Putin
Abrázame en la luz
Cortando Rocas
Mejor Cortometraje Documental
Todas las habitaciones vacías
Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud
Children No More: “Were and Are Gone”
El diablo está ocupado
Perfectly a strangeness
Mejor Edición
Andy Jurgensen - Una batalla tras otra
Michael P. Shawver - Pecadores
Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supremo
Stephen Mirrione y Patrick J. Smith - F1: La película
Olivier Bugge Coutté - Valor Sentimental
Mejor Película Internacional
Valor sentimental
El Agente Secreto
Fue Solo un Accidente
Sirāt
La voz de Hind Rajab
Mejor Canción Original
Golden - Las guerreras K-Pop
I Lied To You - Pecadores
Train Dreams - Sueños de trenes
Dear Me - Diane Warren: Implacable
Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!
Mejor Diseño de Producción
Tamara Deverell y Shane Vieau - Frankenstein
Hannah Beachler, Monique Champagne - Pecadores
Fiona Crombie y Alice Felton - Hamnet
Adam Willis, Jack Fisk - Marty Supremo
Florencia Martin, Anthony Carlino - Una batalla tras otra
Mejor Sonido
F1: La película
Pecadores
Una batalla tras otra
Frankenstein
Sirāt
Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fuego y Ceniza
F1: la película
Jurassic World: Renacimiento
El bus perdido
Pecadores
Mejor Actor
Timothée Chalamet - Marty Supremo
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Michael B. Jordan - Pecadores
Wagner Moura - El agente secreto
Ethan Hawke - Blue Moon
Mejor Actriz
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - Si tuviera piernas te patearía
Renate Reinsve - Valor sentimental
Emma Stone - Bugonia
Kate Hudson - Song Sung Blue
Mejor Director
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Ryan Coogler - Pecadores
Chloé Zhao - Hamnet
Joachim Trier - Valor sentimental
Josh Safdie - Marty Supremo
Mejor Película
Una batalla tras otra
Pecadores
Hamnet
Valor sentimental
Marty Supremo
Bugonia
Frankenstein
El agente secreto
Sueños de trenes
F1: La película
