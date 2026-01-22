Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

Durante la mañana de hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó desde una transmisión en vivo en su canal de YouTube los nominados a los Premios Oscar 2026. Los elegidos fueron presentados por los actores Lewis Pullman y Danielle Brooks.

Con una parrilla internacional muy presente en las categorías principales, las películas más destacadas y con más nominaciones fueron Una batalla tras otra (13), Pecadores (16, rompiendo el récord de Titanic), Hamnet y Valor sentimental. La película brasileña El agente secreto, sorprende con 4 nominaciones (Mejor película, Actor principal, Casting y Película internacional).

La 98ava edición de los Premios de la Academia será realizada el domingo 15 de marzo y podrá ser vista por HBO Max.

Extraída de Espinof

Nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor Actor de Reparto

Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Sean Penn - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Pecadores

Mejor Actriz de Reparto

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Amy Madigan - La hora de la desaparición

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Wunmi Mosaku - Pecadores

Elle Fanning - Valor sentimental

Mejor Cortometraje Animado

Mariposa

Forevergreen

La chica que lloraba perlas

Plan de jubilación

Las tres hermanas

Mejor Cortometraje de live-action

La mancha del carnicero

Un amigo de Dorothy

El drama de época de Jane Austen

Los cantantes

Dos personas intercambiando saliva

Mejor Diseño de Vestuario

Kate Hawley - Frankenstein

Ruth E. Carter - Pecadores

Malgosia Turzanska - Hamnet

Miyako Bellizzi - Marty Supremo

Deborah L. Scott - Avatar: Fuego y Ceniza

Mejor Maquillaje y Peinado

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey - Frankenstein

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu - Kokuho

Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry - Pecadores

Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein - La máquina

Thomas Goldberg y Anne Catherine Sauerberg - La hermanastra fea

Mejor Música (Banda Sonora original)

Ludwig Göransson - Pecadores

Jonny Greenwood - Una batalla tras otra

Max Richter - Hamnet

Alexandre Desplat - Frankenstein

Jerskin Fendrix - Bugonia

Mejor Guion Adaptado

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Chloé Zhao y Maggie O´Farrell - Hamnet

Will Tracy - Bugonia

Guillermo del Toro - Frankenstein

Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Ryan Coogler - Pecadores

Eskil Vogt y Joachim Trier - Valor sentimental

Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supremo

Jafar Panahi - Fue solo un accidente

Robert Kaplow - Blue Moon

Mejor Película Animada

Las guerreras K-Pop

Zootopia 2

Arco

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Elio

Mejor Elenco

Una batalla tras otra

Pecadores

Marty Supremo

Hamnet

El agente secreto

Mejor Fotografía

Autumn Durald Arkapaw - Pecadores

Michael Bauman - Una batalla tras otra

Adolpho Veloso - Sueños de trenes

Dan Laustsen - Frankenstein

Darius Khondji - Marty Supremo

Mejor Largometraje Documental

La vecina perfecta

Alabama: Presos del Sistema

Mr. Nobody contra Putin

Abrázame en la luz

Cortando Rocas

Mejor Cortometraje Documental

Todas las habitaciones vacías

Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone”

El diablo está ocupado

Perfectly a strangeness

Mejor Edición

Andy Jurgensen - Una batalla tras otra

Michael P. Shawver - Pecadores

Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supremo

Stephen Mirrione y Patrick J. Smith - F1: La película

Olivier Bugge Coutté - Valor Sentimental

Mejor Película Internacional

Valor sentimental

El Agente Secreto

Fue Solo un Accidente

Sirāt

La voz de Hind Rajab

Mejor Canción Original

Golden - Las guerreras K-Pop

I Lied To You - Pecadores

Train Dreams - Sueños de trenes

Dear Me - Diane Warren: Implacable

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!

Mejor Diseño de Producción

Tamara Deverell y Shane Vieau - Frankenstein

Hannah Beachler, Monique Champagne - Pecadores

Fiona Crombie y Alice Felton - Hamnet

Adam Willis, Jack Fisk - Marty Supremo

Florencia Martin, Anthony Carlino - Una batalla tras otra

Mejor Sonido

F1: La película

Pecadores

Una batalla tras otra

Frankenstein

Sirāt

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y Ceniza

F1: la película

Jurassic World: Renacimiento

El bus perdido

Pecadores

Mejor Actor

Timothée Chalamet - Marty Supremo

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Ethan Hawke - Blue Moon

Mejor Actriz

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Si tuviera piernas te patearía

Renate Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Kate Hudson - Song Sung Blue

Mejor Director

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Ryan Coogler - Pecadores

Chloé Zhao - Hamnet

Joachim Trier - Valor sentimental

Josh Safdie - Marty Supremo

Mejor Película

Una batalla tras otra

Pecadores

Hamnet

Valor sentimental

Marty Supremo

Bugonia

Frankenstein

El agente secreto

Sueños de trenes

F1: La película