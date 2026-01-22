SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Los Premios de la Academia confirmaron sus nominados para la ceremonia de 2026. Con candidatos establecidos de premiaciones pasadas, algunas sorpresas y una fuerte presencia de cine internacional. Las favoritas son las cintas de Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Durante la mañana de hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó desde una transmisión en vivo en su canal de YouTube los nominados a los Premios Oscar 2026. Los elegidos fueron presentados por los actores Lewis Pullman y Danielle Brooks.

    Con una parrilla internacional muy presente en las categorías principales, las películas más destacadas y con más nominaciones fueron Una batalla tras otra (13), Pecadores (16, rompiendo el récord de Titanic), Hamnet y Valor sentimental. La película brasileña El agente secreto, sorprende con 4 nominaciones (Mejor película, Actor principal, Casting y Película internacional).

    La 98ava edición de los Premios de la Academia será realizada el domingo 15 de marzo y podrá ser vista por HBO Max.

    Extraída de Espinof

    Nominados a los Premios Oscar 2026

    Mejor Actor de Reparto

    Stellan Skarsgård - Valor sentimental

    Benicio del Toro - Una batalla tras otra

    Sean Penn - Una batalla tras otra

    Jacob Elordi - Frankenstein

    Delroy Lindo - Pecadores

    Mejor Actriz de Reparto

    Teyana Taylor - Una batalla tras otra

    Amy Madigan - La hora de la desaparición

    Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

    Wunmi Mosaku - Pecadores

    Elle Fanning - Valor sentimental

    Mejor Cortometraje Animado

    Mariposa

    Forevergreen

    La chica que lloraba perlas

    Plan de jubilación

    Las tres hermanas

    Mejor Cortometraje de live-action

    La mancha del carnicero

    Un amigo de Dorothy

    El drama de época de Jane Austen

    Los cantantes

    Dos personas intercambiando saliva

    Mejor Diseño de Vestuario

    Kate Hawley - Frankenstein

    Ruth E. Carter - Pecadores

    Malgosia Turzanska - Hamnet

    Miyako Bellizzi - Marty Supremo

    Deborah L. Scott - Avatar: Fuego y Ceniza

    Mejor Maquillaje y Peinado

    Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey - Frankenstein

    Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu - Kokuho

    Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry - Pecadores

    Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein - La máquina

    Thomas Goldberg y Anne Catherine Sauerberg - La hermanastra fea

    Mejor Música (Banda Sonora original)

    Ludwig Göransson - Pecadores

    Jonny Greenwood - Una batalla tras otra

    Max Richter - Hamnet

    Alexandre Desplat - Frankenstein

    Jerskin Fendrix - Bugonia

    Mejor Guion Adaptado

    Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

    Chloé Zhao y Maggie O´Farrell - Hamnet

    Will Tracy - Bugonia

    Guillermo del Toro - Frankenstein

    Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes

    Mejor Guion Original

    Ryan Coogler - Pecadores

    Eskil Vogt y Joachim Trier - Valor sentimental

    Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supremo

    Jafar Panahi - Fue solo un accidente

    Robert Kaplow - Blue Moon

    Mejor Película Animada

    Las guerreras K-Pop

    Zootopia 2

    Arco

    La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

    Elio

    Mejor Elenco

    Una batalla tras otra

    Pecadores

    Marty Supremo

    Hamnet

    El agente secreto

    Mejor Fotografía

    Autumn Durald Arkapaw - Pecadores

    Michael Bauman - Una batalla tras otra

    Adolpho Veloso - Sueños de trenes

    Dan Laustsen - Frankenstein

    Darius Khondji - Marty Supremo

    Mejor Largometraje Documental

    La vecina perfecta

    Alabama: Presos del Sistema

    Mr. Nobody contra Putin

    Abrázame en la luz

    Cortando Rocas

    Mejor Cortometraje Documental

    Todas las habitaciones vacías

    Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud

    Children No More: “Were and Are Gone”

    El diablo está ocupado

    Perfectly a strangeness

    Mejor Edición

    Andy Jurgensen - Una batalla tras otra

    Michael P. Shawver - Pecadores

    Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supremo

    Stephen Mirrione y Patrick J. Smith - F1: La película

    Olivier Bugge Coutté - Valor Sentimental

    Mejor Película Internacional

    Valor sentimental

    El Agente Secreto

    Fue Solo un Accidente

    Sirāt

    La voz de Hind Rajab

    Mejor Canción Original

    Golden - Las guerreras K-Pop

    I Lied To You - Pecadores

    Train Dreams - Sueños de trenes

    Dear Me - Diane Warren: Implacable

    Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!

    Mejor Diseño de Producción

    Tamara Deverell y Shane Vieau - Frankenstein

    Hannah Beachler, Monique Champagne - Pecadores

    Fiona Crombie y Alice Felton - Hamnet

    Adam Willis, Jack Fisk - Marty Supremo

    Florencia Martin, Anthony Carlino - Una batalla tras otra

    Mejor Sonido

    F1: La película

    Pecadores

    Una batalla tras otra

    Frankenstein

    Sirāt

    Mejores Efectos Visuales

    Avatar: Fuego y Ceniza

    F1: la película

    Jurassic World: Renacimiento

    El bus perdido

    Pecadores

    Mejor Actor

    Timothée Chalamet - Marty Supremo

    Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

    Michael B. Jordan - Pecadores

    Wagner Moura - El agente secreto

    Ethan Hawke - Blue Moon

    Mejor Actriz

    Jessie Buckley - Hamnet

    Rose Byrne - Si tuviera piernas te patearía

    Renate Reinsve - Valor sentimental

    Emma Stone - Bugonia

    Kate Hudson - Song Sung Blue

    Mejor Director

    Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

    Ryan Coogler - Pecadores

    Chloé Zhao - Hamnet

    Joachim Trier - Valor sentimental

    Josh Safdie - Marty Supremo

    Mejor Película

    Una batalla tras otra

    Pecadores

    Hamnet

    Valor sentimental

    Marty Supremo

    Bugonia

    Frankenstein

    El agente secreto

    Sueños de trenes

    F1: La película

    Más sobre:Premios OscarOscar 2026PecadoresUna batalla tras otraEl agente secretoCine CultoHamnetValor SentimentalLas guerreras K-PopPaul Thomas AndersonLeonardo DiCaprioCineTimothée Chalamet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Postergación de cuotas y facilidades crediticias: la respuesta de los bancos ante la emergencia por incendios

    Ministro García en discusión por proyecto de ley: Instalación de medidores inteligentes costaría US$3.000 millones

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Lo más leído

    1.
    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    2.
    Dónde ver las películas nominadas a los Oscar 2026

    Dónde ver las películas nominadas a los Oscar 2026

    3.
    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    4.
    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales
    Chile

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Aumentan a 878 la cifra de viviendas destruidas por incendios forestales y se mantienen 18 siniestros en combate

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Postergación de cuotas y facilidades crediticias: la respuesta de los bancos ante la emergencia por incendios

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    Tendencias

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    Cultura y entretención

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania
    Mundo

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer