Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

Ya se sabe quiénes pueden soñar con levantar una estatuilla dorada el próximo 15 de marzo. Con Pecadores y Una batalla tras otra como principales favoritas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) reveló a los nominados a la 98° edición de los Oscar.

Como es costumbre, es un día de contrastes, de reconocidos y omitidos. Este año, mientras Ryan Coogler y Paul Thomas Anderson deben estar celebrando (lo mismo que los responsables de Marty Supremo, Frankenstein y Valor sentimental y Hamnet), no es un día de festejos para los equipos de Wicked: Por siempre, Jay Kelly o Una casa de dinamita.

Aquí, punto por punto, desmenuzamos lo que dejó el anuncio de esta mañana.

Pecadores hace historia

Al final los pronósticos de los medios especializados no eran entusiastas, sino que realistas: Pecadores logró 16 candidaturas, superando las 14 que consiguieron La la land (2016), Titanic (1997) y Eva al desnudo (1950).

Un respaldo rotundo al largometraje más reciente de un director que ya había hecho hecho historia hace siete años, cuando Pantera Negra (2018) se convirtió en la primera cinta de Marvel en conseguir una mención a Mejor película.

A diferencia de lo que sucedió aquella vez, ahora Ryan Coogler compite en Mejor director y tres de sus actores están nominados. En síntesis, la Academia adora a Pecadores, una historia que amalgama tradición musical y cultural, segregación social y cine de género.

¿Cuál es su principal amenaza? Una batalla tras otra, que consiguió 13 candidaturas (igualando la marca de los tres filmes mencionados) y cuenta con el impulso que recientemente le otorgaron los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. Si mantiene el tranco de las últimas semanas, Paul Thomas Anderson alcanzará por fin la gloria en los Premios de la Academia.

Tampoco habría que descartar a Hamnet, en principio la candidata más clásica. Dirigida por Chlóe Zhao y producida por Steven Spielberg, narra la historia de duelo de William y Agnes Shakespeare, y el origen de una de las obras más emblemáticas del autor.

Los otros títulos con amplia presencia son Valor sentimental (nueve), Marty Supremo (nueve) y Frankenstein (nueve).

La temporada de premios continúa y ahora todos los ojos se posarán en el listado de nominados a los Bafta (27 de enero), que año a año se han consolidado como un buen termómetro de los Oscar.

La arremetida de Brasil

Aún estoy aquí (2023), de Walter Salles, celebró tres candidaturas a la 97° edición de los Oscar: Mejor película, Mejor película internacional y Mejor actriz. Hay que esperar a ver el desenlace que ofrezca la ceremonia de marzo, pero al menos en cuanto a número de nominaciones, El agente secreto superó esa cosecha, logrando cuatro menciones.

Más atrevida en su forma, pero igual de sólido, el filme de Kleber Mendonça Filho se metió con fuerza en el listado de este año, consiguiendo un lugar en Mejor casting, una categoría nueva y donde se verá las caras ante Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra y Pecadores.

¿Podrá repetir la hazaña de Aún estoy aquí y llevar el Oscar a Brasil por segundo año consecutivo? Su triunfo en los Globos de Oro alimenta sus opciones en la carrera por la estatuilla dorada, donde su principal amenaza parece ser Valor sentimental, una cinta que tiene mayor número de nominaciones y, en principio, mayor apoyo entre los votantes (dato no menor: Joachim Trier entró a Mejor director, desplazando a nombres como Guillermo del Toro y Yorgos Lanthimos).

Lo curioso es que ambas producciones –así como Fue solo un accidente y Sirāt– son distribuidas en Estados Unidos por Neon, estableciendo un dominio sin precedentes para una sola compañía en Mejor película internacional.

Los excluidos

Pese a que había sido una figura permanente a lo largo de la temporada de premios, el irlandés Paul Mescal fue excluido en Mejor actor de reparto. La sorpresa se acentúa, porque es parte central de un largometraje que tiene amplia presencia en esta edición de los Oscar (Hamnet).

Agata Grzybowska

¿Qué pasó? Quizás su nombre se volvió vulnerable ante las efervescencia de los votantes por Pecadores, que alcanzó presencia en esta categoría con Delroy Lindo (otro posible candidato por la misma cinta era Miles Caton). O quizás la Academia concluyó que la gran actuación del drama de Chloé Zhao es Jessie Buckley, quien encarna a Agnes Shakespeare, su esposa en la historia.

Ungida como la gran revelación actoral del último año, Chase Infiniti parecía avanzar a paso firme para sumar su primera nominación. Sin embargo, la actriz de 25 años –la hija de Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra– fue excluida este jueves.

En cambio, sí aseguraron su lugar Kate Hudson (postulante en su momento por Casi famosos) y la noruega Renate Reinsve (excluida en los Actor Awards, los premios del Sindicato de Actores). Tampoco hubo espacio para las elogiadas interpretaciones de Jennifer Lawrence (Mátate, amor) y Amanda Seyfried (El testamento de Ann Lee), por lo que la competencia era feroz.

Tampoco fue el día para Cynthia Erivo y Ariana Grande. Tras lograr candidaturas por Wicked (2024), esta vez no fueron consideradas por repetir sus roles en la continuación, Wicked: Por siempre. Por su presencia en otros hitos de la temporada, la que tenía mayores opciones de entrar era Grande, pero finalmente no pudo ante dos actrices de Valor sentimental (Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas) y Wunmi Mosaku (Pecadores). Lo concreto es que la secuela del musical fue recibida con menos entusiasmo por la crítica y, como ha quedado demostrado, eso también se replicó en la industria.

Fuera de las actuaciones, el chileno Claudio Miranda volvió a ser omitido n Mejor fotografía. Para ser justos, a diferencia de lo que ocurrió hace tres años (cuando irrumpió con Top Gun: Maverick), esta vez las predicciones no lo situaban entre los favoritos para conseguir un espacio en el listado final de los Oscar, pese a que desarrolló y ejecutó una innovadora tecnología para F1.

De todos modos, el director Joseph Kosinski y el equipo de la cinta deben estar contentos, porque totalizó cuatro nominaciones, incluyendo Mejor película. Un hito que, por ejemplo, en esta ocasión se le escapó a James Cameron, cuya tercera parte de Avatar se transformó en la primera entrega de la franquicia en ser excluida de la categoría principal.