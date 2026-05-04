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    Ministro de Obras Públicas: “Tenemos que hacer que haya más competencia” en las concesiones

    Martín Arrau declaró que el MOP está trabajando en que el sistema sea más atractivo para las empresas que participan. Además, se refirió a los recortes presupuestarios, priorizando la continuidad de aquellos proyectos más rentables para el país.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este lunes el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en Desde La Redacción de La Tercera, se refirió a los principales desafíos de la cartera, y los espacios de mejora tanto para recortar gastos como para atraer mayor inversión al país, en los que han estado trabajando en estos casi dos meses de gobierno.

    Arrau apuntó a que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) “tiene una necesidad de ordenarse en sus procesos internos que es brutal (...) Una modificación de contrato de concesión puede tener hasta 16 firmas internas en el Ministerio. Puede tomar un año en ese trámite. Eso no puede ser porque lo que va pasando ahí es que somos menos competitivos”, aseguró.

    En ese sentido, apuntó a que uno de los desafíos del MOP será “hacer que haya más competencia, que esto sea más atractivo para las empresas que participan. Y de esa manera estoy seguro que vamos a bajar los costos”, declaró.

    Arrau fue consultado por las críticas a la cartera por los pagos tardíos, ante lo cual Arrau profundizó en la demora del pago de boletas de garantía, para lo cual ya se creó un equipo que está identificando cuántas faltan por devolver. Asimismo, se refirió al lento pago de facturaciones, declarando que “estamos viendo cómo efectivamente permitir que se facture de manera más rápida”.

    Otras de las preocupaciones de la cartera durante los casi dos meses en manos del nuevo gobierno ha sido la modificación de contratos, con ajustes para brindar cierto “nivel de protección ante variaciones como la que hemos sufrido últimamente del diésel, que impacta fuertemente la obra”, afirmó.

    Adicionalmente, declaró que desde el ministerio están trabajando para “agilizar estos más de US$10 mil millones que están hoy día vía concesiones, en proyectos adjudicados que no logran acelerar su ritmo de inversión por permisos, por muchas cosas que dependen del Ministerio”, dijo. Afirmó que se están dando respuesta a algunas trámites pendientes de hace 7 meses.

    Recorte presupuestario

    El jefe de la cartera de Obras Públicas explicó que para su caso, el recorte presupuestario fue de 2,97%, y que se enfocó en los proyectos que estaban demorados. “Los proyectos por temas ambientales, arqueológicos u otros, empiezan a demorarse, y el gasto se va dilatando. Por tanto, de esos proyectos es donde hicimos el espacio presupuestario. No vamos a ver efectos sobre obras que están en ejecución”, dijo.

    “Hay proyectos que podrían postergarse, sí. Hay proyectos que yo creo que no tienen pertinencia a realizarse. Me ha tocado ver infraestructura que, de verdad, no tiene mucho sentido haberla hecho. Estamos hablando de proyectos de miles de millones. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser mucho más críticos”, alertó el titular del MOP.

    En esta línea, asegura que se están priorizando aquellos proyectos más rentables para el país, tanto desde la perspectiva económica como social, y geopolítica.

    “Antes lo que pasaba es que cada región o cada dirección ejecutaba más o menos la misma cantidad de plata. Dijimos Chao. El presupuesto del MOP va a ser más o menos esto. Bueno, compitamos. ¿Dónde están los mejores proyectos? No que cada dirección siga haciendo lo mismo o ejecutando la misma cantidad de plata. Porque hay direcciones que tenían alguna tipología de proyectos que parecía ser bastante menos rentable que otras. Y, por tanto, no tenemos ningún problema hoy día en focalizar el gasto general del ministerio donde sea más útil para el país“, dijo.

    El ministro enfatizó en que prácticamente el 80% del presupuesto se ejecuta en contratos de arrastre del año anterior. Arrau ve una oportunidad de mejora en esta materia. “El Estado puede ser más eficiente”, declaró.

    “Estoy convencido que podemos seguir incluso apretando un poco más, sin perjudicar el avance de las obras importantes. Podemos mejorar los gastos de soporte, podemos mejorar lo que estamos gastando en estudios (...) Hay muchos espacios de mejora”, declaró.

    “Me hubiera encantado que el gobierno anterior hubiera sido igual de catete y preocupados por el gasto público, porque hoy día tenemos un déficit proyectado si seguimos gastando como estamos, de cerca de dos puntos del PIB. Y lo que no podemos hacer es seguir endeudando al país, no podemos seguir gastando más de lo que tenemos”, criticó Arrau.

    Proyectos emblemáticos

    El ministro de Obras Públicas enumeró una serie de proyectos que busca impulsar el gobierno, por ejemplo, la última fase del Puente Chacao, y el plan de pavimentación de la ruta 7 en Aysén. En Santiago, destacó el termino el anillo de Américo Vespucio y la unión de la Ruta 68 con la 78.

    En el norte, destacó la implementación de una estrategia nacional de desalación. “Hoy día hay una treintena de plantas operando que tienen una capacidad de catorce metros cúbicos por segundo, varias ciudades del norte hoy día se abastecen totalmente de agua desalada. Hay más de cincuenta plantas en evaluación (...) Este gobierno y los próximos diez años van a ser de la desalación. Le está cambiando la vida al norte y es impresionante. Por eso tenemos que desarrollar los reglamentos de buena manera, dando estabilidad porque son inversiones de muy largo plazo, inversiones muy altas”, dijo.

    Consultado por el TAG y las ambiciones de poder disminuir las tarifas, el ministro apuntó a que están conversando con cada una de las empresas. “Solo en Santiago operan 11 contratos de concesión, y cada uno es diferente en plazo, en costo, en la inversión. Hay unos que tienen más espacio, otros no”, dijo.

    Detalla que para amortizar la inversión de las concesionarias, quien alargar los periodos de concesión, “que se extienda a los periodos más largos posibles sobre 40 años, la ley nos da hasta 50″.

    Arrau menciona otra variable a considerar: la evasión. “El fraude ha ido aumentando de manera exponencial. Cuando parte este sistema se estimaba que iba a ser un 1%. Hoy día estamos en algunos contratos cerca de un 20%”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:MOPObras PúblicasMartín ArrauRecorte presupuestarioTAGConcesiones

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