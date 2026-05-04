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    Christian Garin y Tomás Barrios avanzan con solidez en la qualy del Masters de Roma

    Ambos chilenos vencieron en dos sets a sus rivales y se ganaron un lugar en la final por un cupo en el cuadro principal de la competencia italiana.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Christian Garin (104° del ranking ATP) y Tomás Barrios compitieron de gran forma este lunes. Ambos chilenos superaron la primera ronda de la clasificación para meterse en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma.

    En el caso de Gago, este se impuso por 6-0 y 6-2 al tunecino Moez Echargui (140°) en una hora y 22 minutos de competencia.

    La raqueta nacional aprovechó su superioridad desde el comienzo del partido, quebrándole a su rival en el juego inicial. Si bien en el segundo Game Echargui registró dos puntos de quiebre a su favor, estos fueron bien salvados por el chileno.

    Dos nuevos quiebres en el tercer y quinto juego le dieron la posibilidad a Garin de cerrar la primera manga con su set, sellando la primera manga por un contundente 6-0.

    En el segundo parcial la balanza se inclinó a favor de Gago en el tercer juego. Tras una larga batalla de 15 servicios, el chileno pudo quebrar y tomar ventaja en el partido, aquella que en el sexto debió defender sin mayores complicaciones.

    El nuevo golpe llegó en el séptimo juego, situación que le abrió la posibilidad al nacional de cerrar el segundo set por 6-2. Ahora, en la final de la qualy. Christian Garin deberá medirse contra el británico Jan Choinski (122°), quien dejó en el camino al serbio Dusan Lajovic (132°).

    El duelo de Barrios

    Por su parte, Tomás Barrios (134°) se enfrentó al italiano Jacopo Vasami (464°), a quien acabó dándole en los momentos justos para llevarse la victoria por 6-3 y 6-4.

    La ventaja del partido comenzó en el primer juego, momento en el que el chileno dejó 0-40 a su rival, registrando el primer quiebre de la jornada. Luego en el noveno game, llegó el cierre del set con un nuevo quiebre que le permitió poner el 6-3 final.

    Luego, en la segunda manga, Barrios quebró en el décimo juego para finalizar el duelo con un set de 6-4 que lo metió en la final de la qualy.

    Ahora, la raqueta nacional deberá medirse contra el español Daniel Mérida Aguilar (86°), quien se impuso por 7-5 y 6-4 al estadounidense Mackenzie McDonald (129°), por un cupo en el cuadro principal.

    El impulso de Tabilo

    Quien ya espera en el cuadro principal es Alejandro Tabilo, quien tras su título en el Challenger de Aix-en-Provence contra el belga Zizou Bergs escaló hasta el 35° lugar del ranking ATP.

    Ahora, debe esperar que finalice la clasificación para conocer a su rival en la primera ronda, pues desde allí saldrá su rival. En el caso de avanzar, el chileno se medirá contra el argentino Francisco Cerúndolo (27°).

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