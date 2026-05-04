“Gravísimo”: el polémico historial de Mario Salvo y Matías Assadi, los árbitros que desataron la ira de Garnero y la UC

Daniel Garnero explotó tras el empate de Universidad Católica en su visita a Universidad de Concepción, que tuvo a Darío Melo como héroe al tapar dos penales en el cierre, pero también a los árbitros Mario Salvo (principal) y Matías Assadi (VAR) -hermano de Lucas, volante de la U- en el centro de la polémica, un hecho que vuelve a poner en entredicho la labor de Roberto Tobar como jefe de los jueces.

El técnico cruzado se lanzó contra la labor de los réferis: “La jugada de la infracción sí está bien amonestado, pero en la anterior no hizo nada y el árbitro lo amonestó. ¿Por qué? Nos dejó con un jugador menos porque quiso”, comenzó señalando el argentino en la transmisión de TNT Sports.

La expulsión de José Ignacio Salas fue realmente increíble, ya que fue amonestado dos veces en un poco más de un minuto. En la media hora, el lateral de 18 años recibió la primera amarilla por un empujón muy leve contra Agustín Urzi, quien antes había intentado agredirlo con un manotazo tras una disputa de balón. Ambos vieron la tarjeta, en una decisión bastante estricta con el joven defensor cruzado. En la jugada siguiente, llegó tarde a un cruce con el propio argentino. El árbitro no dudó y lo expulsó.

Antes, en una decisión insólita y de mal proceder, detuvo una acción de peligro inminente del equipo cruzado en el área local para amonestar a Facundo Mater por agredir sin pelota de por medio a Matías Palavecino. Parecía que el juez expulsaría al volante, sin embargo solo lo amonestó, ante la incredulidad y la molestia de la UC, pues se había frenado una ocasión de gol.

“Con 10 en el fútbol de hoy, donde se aprovechan los espacios, una cancha blanda, nos costó. Quizás nos faltó hacer transiciones para generar en ataque, pero nos estábamos defendiendo bien. La complicación del juego no fue ni en el planteo ni en el rival, fue porque nos quedamos con uno menos por un error gravísimo del árbitro”, añadió.

Mario Salvo en el polémico empate de Universidad de Concepción y Universidad Católica. Foto: Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Los reclamos de la UC

Desde la UC reclamaron numerosas acciones del partido. No obstante, la más trascendental fue el penal de Urzi contra Rossel que el juez omitió cuando el encuentro estaba igualado 1-1, cerca del cierre del primer tiempo. De manera insólita, Salvo amonestó al delantero cruzado por simular. Pese a que las imágenes demostraban el foul, el VAR a cargo de Matías Assadi, hermano del volante azul, no llamó al juez para corregir su error. Además de la pena máxima, habría sido la segunda amarilla y expulsión del delantero penquista.

Anteriormente, Rossel y Osvaldo González habían sido protagonistas en una acción similar que se tradujo en penal y amonestación para el defensor. Dicha jugada no fue apreciada por el juez en primera instancia y solo fue señalada cuando intervino el VAR, que luego omitió revisar el que era el segundo penal para los cruzados.

“Yo no sé, sinceramente, si lo hizo a propósito. Lo entiendo porque puede pasar, si no, es preocupante. El penal a Pancho (Rossel) es penal y tarjeta, y lo amonesta por simular. Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, se equivocan mucho… mamita querida. Me voy con mucha bronca”, agregó Garnero en conferencia de prensa.

Más allá de alguna decisión dudosa en el desarrollo del encuentro, con errores para ambos lados, el cierre también estuvo marcado por su intervención. Salvo cobró un agónico penal por una falta de Cristian Cuevas sobre Jeison Fuentealba, en una nueva estricta decisión.

De hecho, el VAR lo llamó para revisar la jugada, lo que implica que Assadi interpretó que no era infracción. Sin embargo, el árbitro central se quedó con su cobro inicial, lo que finalmente terminó en la doble atajada que elevó a Melo ante los tiros de Waterman.

📹🤩🏆 PARA VOLVER A VERLO



Revive todas las jugadas del duelo que repartió los puntos entre Universidad de Concepción y #LosCruzados en este #MatchdayDomingo de la #CopaDeLaLiga2026.



Siéntete cómodo, siéntete TOP #topunderwear #TOP #Comodidad.



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/dtcoCVscXu — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 3, 2026

Los antecedentes de Salvo y Assadi

No es la primera vez que en la UC explotan contra Salvo. El silbante tuvo su estreno en Primera División en abril de 2024, en un encuentro donde desató los reclamos tanto de los cruzados como de Deportes Iquique. Nadie quedó conforme.

Hubo una expulsión, se revisaron por varios minutos dos de los goles y un excesivo uso de las tarjetas para ambos lados. Esto provocó la reacción del ahora expresidente estudiantil Juan Tagle: “Preocupante arbitraje”, señaló en sus redes.

Lo claro es que su rendimiento se tradujo en su salida del referato en la máxima categoría, siendo relegado solo a la Primera B y a un encuentro de Copa Chile. Debut y despedida. De hecho, recién retorno a la división de honor en noviembre pasado.

Como curiosidad, justamente en la segunda categoría del fútbol nacional, protagonizó un chascarro en la victoria de San Marcos de Arica sobre Santiago Morning. En marzo de 2024, Salvo se tropezó con Nahuel Donadell y se cayó justo cuando había una infracción clara en el área microbusera que debía ser sancionada con penal. De todas maneras, el juez se rehízo señalando la pena máxima.

En la Primera B e igualmente en el Carlos Dittborn de Arica, pero en febrero de 2026, vivió una nueva polémica. Salvo arbitró el debut de la presente temporada de la segunda categoría del fútbol chileno, en un partido marcado por una polémica extrafutbolística.

A través de un comunicado, Deportes Santa Cruz denunció que su cuerpo técnico fue agredido por David Ramos, presidente del conjunto ariqueño. “Condenamos enérgicamente las agresiones sufridas por integrantes de nuestro cuerpo técnico una vez finalizado el encuentro, las cuales fueron protagonizadas por el presidente de San Marcos de Arica, afectando directamente, entre otros, a nuestro director técnico, John Armijo. Este tipo de conductas resultan graves, inaceptables y absolutamente contrarias a los valores que deben regir el fútbol profesional”, indicaron sobre una situación que terminó con una denuncia en Carabineros.

No obstante, la agresión no fue apreciada por Salvo ni por nadie de su cuerpo arbitral. Eso sí, la consignó en su informe: “Encontrándonos en el camarín arbitral, transcurridos aproximadamente cuarenta minutos después de finalizado el partido, se presenta el señor Jhon Armijo, Director Técnico de Deportes Santa Cruz, quien manifiesta haber sido víctima de una agresión por parte del presidente del club San Marcos de Arica”, escribió el réferi.

“A solicitud expresa del señor Armijo, se procede a consignar esta situación en el presente informe, dejando constancia que dicho hecho no fue presenciado por ningún integrante del cuerpo arbitral. Asimismo, el señor Armijo señala que realizará la denuncia formal correspondiente ante Carabineros de Chile”, añadió.

Mientras que hace un año, Cobresal expresó duras críticas contra el juez Matías Assadi. La molestia de los nortinos en contra del familiar del jugador de Universidad de Chile comenzó a gestarse en el primer tiempo. Cuando el cotejo estaba igualado sin goles en El Cobre de El Salvador, César Munder anotó un tanto para ponerlos en ventaja. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, el réferi determinó que el chileno-cubano había empujado al futbolista itálico con el brazo. En definitiva, la conquista no subió al tablero y se produjo el primer enfado para los de Gustavo Huerta.

En el complemento ocurrió la protesta mayor, cuando a los 89′ Assadi expulsó a Jorge Henríquez. Allí, el reclamo de lo mineros fue notorio.“Roja para Jorge Henríquez en Cobresal, un desastre el arbitraje”, publicaron. Igualmente, instantes después, el juez rectificó en su decisión y le restó la tarjeta.

⏱️ 89’ Roja para Jorge Henríquez en Cobresal, un desastre el arbitraje. #ʟɪɢᴀᴅᴇᴘʀɪᴍᴇʀᴀɪᴛᴀú 🏆#ʟᴇɢɪóɴᴍɪɴᴇʀᴀ 👷🏻‍♂️👷🏻🇮🇪 — Club de Deportes Cobresal (@ClubDepCobresal) May 17, 2025

Además, Assadi se ha visto envuelto en decisiones discutibles de manera continua, sobre todo, en la Primera B, como en un duelo entre San Marcos y Santa Cruz, en 2024 (cobró un tiro libre que luego cambió por penal); en un Cobreloa vs. Limache, por Copa Chile 2025 (expulsión de Yastin Navarro); Concepción vs. Temuco (expulsión de Carlos Morales por simulación de Damián González).

Mientras que hace poco más de un mes, el hermano del volante azul decidió denunciar en su informe al corpóreo de Deportes La Serena por participar en la fotografía oficial del cuadro papayero en el triunfo sobre Everton.

Polémicas, errores y controversias que ya son habituales todas las semanas en el fútbol chileno y que reflejan la crisis que vive el arbitraje nacional desde hace años y que se ha acentuado con Roberto Tobar como presidente de la comisión de árbitros de la ANFP.