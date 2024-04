“Preocupante arbitraje”: quién es Mario Salvo, el juez debutante que enfureció a la UC y a Iquique con sus cobros

“Preocupante arbitraje”. Con ese mensaje, Juan Tagle, presidente de Cruzados, comunicaba, a través de X (ex Twitter) el sentimiento que hubo este sábado en Universidad Católica con la actuación de Mario Salvo. El juez hacía su debut en Primera División en un duelo que involucraba a uno de los grandes de la capital y enfrentando a uno de los líderes, Deportes Iquique. Era un desafío mayor. Y le costó bastante llevarlo.

Fue, a todas luces, un enfrentamiento lleno de polémicas. De hecho, en casi todos los aspectos el silbante se vio complicado. Hubo una expulsión, se revisaron por varios minutos dos de los goles y luego los dardos que le llegaron no fueron solo de la visita: en el norte tampoco quedaron conformes con el cometido de quien estaba llamado a impartir justicia en la cancha del Tierra de Campeones.

La primera complicación fue en la mitad inicial. Hasta el minuto 33 era un encuentro tranquilo. La UC ganaba por la mínima, con un tanto de Gonzalo Tapia, y no había mayores complicaciones para el árbitro. Sin embargo, tras el empate de Steffan Pino, y la posterior revisión del VAR, se demoró varios minutos en validar una conquista que era evidentemente lícita. Los estudiantiles pedían mano del ariete. Pero había sido pecho y el gol se cobraba.

La primera acción polémica llegó al 60′. A esa altura, Salvo ya se mostraba como un árbitro “tarjetero”. Había amonestado con tarjeta amarilla a Agustín Farías, Lucas Menossi y Fernando Zampedri, en la UC; también a Diego Orellana, en Iquique. En Universidad Católica comenzaban a enojarse. Sobre todo luego del gol de Edson Puch. Si bien fue una anotación de alta factura para Comando, una mano de Joaquín Moya invalidaba la acción en el inicio.

En el VAR la revisaron. El silbante confió en sus compañeros y no fue a ver la jugada. Entonces dio el gol. Esto provocó la histeria en el cuadro estudiantil. Uno de los más indignados era Tiago Nunes. El entrenador brasileño se quedó por varios minutos con la mano levantada y haciendo un gesto de infracción, reclamando que el tanto no debía subir al marcador. Otro muy ofuscado fue Fernando Zampedri. El capitán de la Franja, que había anotado en el primer tiempo, no paró de recriminar al juez. Tenía amarilla y el DT decidió sustituirlo. Estando en la banca seguía mostrando su enojo y hacia gestos con los brazos, describiendo la jugada de la polémica.

Salvo amonesta a Zampedri. Foto: Photosport

Para la UC, eso no era todo. El Toro también reclamaba por la expulsión de Eugenio Mena. El lateral izquierdo recibió tarjeta roja directa luego de una infracción César González. En primera instancia, Salvo desestimó, incluso, la falta. No obstante, tras la advertencia de sus colegas en los monitores, se acercó a la pantalla y, luego de varios minutos de revisión, le mostró la roja al formado en Santiago Wanderers.

Con uno menos, Nunes realizó tres cambios al minuto 73 y luego uno más al 84. Finalmente, Nicolás Castillo le dio el triunfo a la UC, al minuto 90. Ahí la tortilla se dio vuelta. Una vez finalizado el partido, en Iquique demostraron que también quedaron disconformes con el arbitraje. En diálogo con TNT Sports, Diego Orellana aseguró que la amarilla que le mostraron (a los 41′) era injusta, marcando la poca aprobación que tuvo Salvo en su aparición estelar en Primera División.

En tanto, el entrenador brasileño de Universidad Católica también tuvo una escueta pero contundente opinión sobre la acción del árbitro. “Con la expulsión el partido cambia. Difícilmente se programa jugar con uno menos por tanto tiempo (...) A mi forma de ver, el segundo gol de Iquique debió ser anulado por la mano del jugador de Iquique en la jugada anterior”, señaló en la rueda de prensa.