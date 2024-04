Franco Calderón, el nuevo patrón de la U: “El fútbol argentino es más de roce, más directo; es un poquito más intenso”

Franco Calderón (Hermoso Campo, Argentina, 1998) se adapta al balompié criollo. Reservado y sin muchas luces, prefiere trabajar en el terreno de juego. Luego de consolidarse en Unión de Santa Fe, dio el salto y recaló en Univesidad de Chile, donde se ha transformado en uno de los pilares en la zaga defensiva del invicto equipo dirigido por Gustavo Álvarez. En conversación con La Tercera, se proyecta y entrega detalles de sus claras ilusiones: ser campeón con la U.

¿Cómo ha sido su llegada y adaptación al fútbol chileno?

Bien, cada vez me siento un poco mejor. Ya adaptándome al fútbol chileno, con mis compañeros. Con un tiempito acá, se va a hacer mucho más fácil.

¿Cuáles son las diferencias con el fútbol argentino?

Es un fútbol distinto. Acá es un fútbol de un poquito más de tenencia de pelota. Yo creo que el fútbol argentino es un poco más de roce, juego de ida y vuelta, más directo. Es un poquito más intenso.

¿Cómo se dio su llegada a la U? Pasó a un equipo grande...

Para mí, cuando me llamaron, nunca dudé en venir porque iba a venir a un equipo grande. Te llena de energía en el día a día. El pensar dónde estás te da un poquito más de exigencia a la hora de entrar a la cancha. Sabes que tienes que conseguir los tres puntos.

¿Cómo se sobrelleva la diferencia de exigencias y exposición?

A los hinchas, uno les demuestra en la cancha, haciendo las cosas bien, haciendo lo que uno sabe, en qué puesto está cada uno. Después, todas las cosas que te trae estar en un club grande, la exigencia, el periodismo, son muchas cosas donde tienes que cumplir.

¿Cómo se vivió la presión en el clásico? Usted venía con una particular estadística positiva...

Yo dije eso de los clásicos, que venía con la estadística, pero sabemos que eso mucho no implica. Sí sabía de la situación que estaba el club en ese tema. Para mí era importantísimo ganar, al igual que todo el plantel, cortar la racha esa. Yo creo que lo hicimos de la mejor manera, encima en una cancha difícil como es la de Colo Colo.

¿Cómo es compartir camarín con jugadores de experiencia como Matías Zaldivia o Marcelo Díaz?

Para mí es normal. Nos llevamos todos muy bien, hablamos mucho con los chicos. Son buena gente y siempre están aportando para el grupo.

Y con Zaldivia me imagino que hay un diálogo especial por la posición que comparten...

Con Mati hablamos mucho. Es muy buena gente, así que tanto dentro como fuera de la cancha me parece una gran persona. Mucho más no tengo para aportar, simplemente que veo que es una gran persona y siempre está para ayudar a los compañeros.

¿Cuál es tu análisis del presente de la U? ¿A qué apuntan ahora?

El objetivo de nosotros es ir paso a paso, partido a partido. Siempre nos enfocamos en el partido que viene, nunca nos adelantamos a otro. Lo hicimos también así en el clásico. Fuimos por el partido anterior y después fuimos por el clásico. El objetivo hoy es tener los pies sobre la tierra e ir paso a paso.

¿Cómo fueron mutando los objetivos desde el inicio de la temporada hasta ahora?

Yo creo que en la semana cambian las cosas. Cuando tenemos un muy buen partido el fin de semana, en la semana son otras las caras, es otra la forma de entrenar, de pensar, de todo. Lo venimos haciendo muy bien y espero seguir con esta racha, y que sigamos todos por el buen camino.

¿Ya se creen invencibles?

Yo creo que esa no es la palabra. Sabemos que hoy en día los partidos son peleados y cualquier equipo te hace pelea. Nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra e ir paso a paso, estar firme en todo y seguir aprovechando este camino que no se da siempre.

¿Se siente la presión de ser los candidatos al título?

No, no, no. Todavía es muy pronto. Van pocas fechas y quedan muchos partidos para terminar el torneo. Vuelvo a repetir, vamos partido a partido. Nos van a tocar partidos mucho más duro de los que veníamos teniendo. Buscaremos la forma de afrontar los partidos y sacar buenos resultados.

¿Si no salen campeones es un fracaso? Que no se cumplan los objetivos sería un golpe...

El objetivo que teníamos era ingresar a copas. Después, para mí, no hay nada más lindo que conseguir un título. Estamos esperando eso y venimos por eso. Es lo que todos queremos.

La ilusión de ser campeón... Sería su primer título como profesional

Sí. Para conseguir eso, tenemos que ir paso a paso. Creo que lo estamos logrando. Tenemos que ir poco a poco.

¿Cómo ve el trabajo de Gustavo Álvarez?

Está trabajando muy bien. Está sacando lo mejor de cada jugador, de cada uno de nosotros. Por ahí, con posiciones que el plantel no estaba acostumbrado el año pasado. Yo creo que nos espera un gran año con el profe.

Proyecta mucho lo del paso a paso, de ir con mesura, pero también con confianza, ¿cómo le transmite eso al equipo?

Ir partido a partido. Trabajamos en la semana con el equipo que nos toca. Trabajamos tres días antes, arrancamos a mirar todo. Hoy estamos enfocados en Coquimbo.

Se vio dubitativo al principio, sobre todo el primer partido, pero parece haber encontrado regularidad...

El tema de la confianza. Tuvimos un mes de pretemporada y después arrancó el torneo. Fui agarrando más confianza con mis compañeros y con el fútbol chileno. Partido a partido me voy soltando un poco más.

No vivió la ausencia del Estadio Nacional para la U, ¿pero cómo ha influido la localía en ustedes, en el juego y en los resultados?

Muy bien. Es increíble cuando nos toca jugar de local. La gente cómo tira para adelante y cómo nos alienta a nosotros. Eso es una motivación más y te da un plus más para sacar adelante los partidos.

¿Cómo se proyecta en la U? ¿Cuáles son sus objetivos?

Mi objetivo para este año es quedar en lo más alto del torneo. Ojalá se pueda conseguir el campeonato y seguir peleando ahí, arriba, que es lo más importante para todos y para estar más tranquilos.

¿Y en un mediano o largo plazo?

A largo tiempo no me fijo. Sí me fijo en lo interno mío. Por ahí, en lo personal, me planteo algo corto, como para este año, me planteo cosas para el torneo que estamos viviendo. Quiero conseguir el campeonato y estar lo más arriba con la U.