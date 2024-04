Entrevista con Leo Rodríguez, ídolo azul: “Más allá de que se sienta local en el Nacional, la U debe tener un estadio propio”

Para Leonardo Rodríguez Iacobitti (57 años), hablar de la U no es un problema. Menos ahora, que está entusiasmado con lo exhibido por el elenco de Gustavo Álvarez. El cuadro estudiantil es el líder en solitario del Campeonato Nacional, luego de la victoria sobre Unión Española. Los laicos acumulan seis victorias y un empate. De eso y más, el exvolante argentino dialoga con El Deportivo en La Pintana, lugar donde Audax Italiano ejerce su localía mientras no puede utilizar el estadio Municipal de La Florida. El histórico mediocampista frecuenta la comuna para ver a su hijo, Thomas, que juega en los tanos.

Fue hace 29 años que el entonces futbolista aterrizó en Santiago para establecer un vínculo inquebrantable con Chile. Resulta ser un país que solo le ha dado alegrías. En 1991 había ganado la Copa América con la selección argentina y con la casaca azul sumó cinco trofeos a un palmarés donde también asoman títulos con San Lorenzo de Almagro. Transcurridas las décadas, es recordado como alguien que marcó una era en tiempos donde llegaban otra categoría de cracks al fútbol local. Sin ir más lejos, Rodríguez arribó al elenco estudiantil procedente del Borussia Dortmund y antes había jugado en el Atalanta, de Italia, y en SC Toulon, de Francia.

¿Se ilusiona con la U de Álvarez?

El equipo ha estado bien. La verdad es que Gustavo ha logrado llegar al plantel, ha entregado energía positiva y lograron armar un lindo grupo humano. La U ha tenido un buen inicio de campeonato, partió ganando, encontrando el triunfo ante Audax Italiano cuando parecía que se iban empate. Luego, haber ganado en el Monumental después de tantos años le da un impulso muy importante al equipo. Ante Cobresal le tocó perder puntos de local, pero es normal que suceda eso en un proceso nuevo y en un Campeonato que está iniciando. Alguna unidad se te puede escapar, pero creo que el balance es más que positivo. Gustavo Álvarez está haciendo un buen trabajo.

Leonardo Rodríguez tuvo dos períodos como jugador en Universidad de Chile.

¿Ha influido el retorno al Estadio Nacional?

Jugar en el Estadio Nacional es tener un futbolista más. La U ha sufrido muchísimo durante los últimos años, haciendo de local en Rancagua y otras ciudades. Han sido situaciones complicadas. Para todos es complicado salir de su casa. Fíjate que Audax Italiano ha perdido los dos partidos de local por estar jugando fuera de su recinto, porque siempre es importante jugar en casa.

Además la U ha llenado las tribunas en sus duelos de local...

Universidad de Chile tiene ese plus, algo que no tiene el resto. Un día de semana te puede meter 40 mil personas. Para nosotros, quienes tuvimos la posibilidad de jugar así, sabemos que al rival lo intimida, le genera una presión extra, en determinado momento se te meten atrás y la gente empuja, para la U eso es importante, muy importante. Estar fuera del Estadio Nacional a la U la ha perjudicado enormemente. De una manera que aún no llegamos a dimensionar. Además, cuanta necesidad tenemos de construir uno propio. Más allá de que la U se sienta local en el Nacional, como equipo grande de Sudamérica, merece tener su propio estadio.

¿Cree que eso sigue siendo una mochila?

Un equipo grande, con aspiraciones de ir por una Libertadores o lograr cosas importantes, debe tener un estadio propio. Es importante. Hay que reconocer que la U se siente local en el Estadio Nacional, yo lo entendí hace más de 20 años, pero lograr construir uno propio sería algo muy lindo.

Diego Rivarola junto a Leo Rodriguez, en el Estadio Nacional. Foto: AgenciaUno

¿Cómo evalúa las decisiones dirigenciales en Azul Azul? Han sido años malos para la U...

Yo no quisiera hablar tanto de Azul Azul, sino que me meto a fondo en la parte deportiva. Han sido años en que se cambió de dueño y muchas veces de entrenador, algunas veces no hubo presupuesto para comprar jugadores. Fueron locales en Rancagua, en Santa Laura... Han sido tiempos muy tumultuosos. Pero el daño más grande que ha tenido la U, yo creo, es no haber tenido el Nacional y tener que deambular. A eso se le suma lo que pasó en pandemia, cuando se tenía que jugar sin público.

Y los partidos sin gente por sanciones...

Ese es un tema delicado. Los desmanes, los aforos... Yo creo que la U merece jugar con público, sin tantas limitaciones. Si te van a ver 40 mil personas, vas a tener más problemas que un equipo que lleva mil hinchas. Es lo que pasa en Argentina con Boca, River o San Lorenzo. Tienes más probabilidades de tener problemas. Ojalá que todo eso pueda ir mejorando. Pero para mi lo importante en la U es que ha iniciado bien, que ha roto con la racha negativa del Monumental, donde ganó bien, con autoridad. Ojalá que Gustavo (Álvarez) nos dé el título que tanto anhelamos, o, por lo menos, nos haga ser competitivos todo el año.

Lo llevo a otra materia, ¿vio los primeros partidos de la Roja de Gareca?

Chile ha hecho un gran acierto con la llegada de Gareca. Es un entrenador que le da mucha importancia al grupo humano. Es un gran técnico y una gran persona. Han llevado a un DT de jerarquía. Ahora, Chile está sufriendo una situación que no es fácil, que es el envejecimiento de las figuras mundiales que tuvo, como Alexis Sánchez, Gary Medel o Arturo Vidal. Espero que encuentren una base competitiva que los lleve al próximo Mundial.

Gareca llevó de vuelta a nombres que llevaban un tiempo alejados de la Selección, ¿le parece una buena decisión?

Estos jugadores han sido parte grande de la historia del país. Son nombres que llevan 13 años a gran nivel y ganaron la Copa América. Ahora, cuando un jugador entra en los 35 años, competir en un alto nivel es difícil. Gareca abrió las puertas a todos y le demostraron estar a la altura de la circunstancias. Espero seguir viendo a un Chile a la altura.