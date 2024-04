La U mira a todos desde arriba: es el exclusivo líder y tiene su mejor inicio de torneo en 10 años

El partido más atrayente de la séptima fecha cumplió. El duelo 194 en Primera División entre Unión Española y Universidad de Chile finalizó con una importante victoria de la visita por 1-0, en la irregular cancha de Santa Laura. Con ello, mira a todos desde la primera posición de la tabla.

La derrota de Iquique en Copiapó le abrió una puerta a los azules para quedar en solitario con la cima de la clasificación, todo un hito para un equipo que hace años no disfruta de las mieles del éxito. Gustavo Álvarez hizo cambios en su formación, siendo el más llamativo el ingreso del juvenil David Retamal en reemplazo de Ignacio Tapia, quien fue apartado del equipo debido a un atraso.

Era un partido de propuestas ofensivas, que tuvo pasajes de alta intensidad, sin embargo dejó una gran deuda en el primer tiempo: las oportunidades de gol. Como pregona su entrenador, la U es un equipo que le gusta posarse en campo rival y corriendo riesgos porque deja espacios en el fondo, exponiéndose a los contragolpes. Unión tenía apuntado eso y lo aplicó. Uno de los duelos más interesantes se dio en la franja derecha roja e izquierda azul, con Ariel Uribe y Marcelo Morales. Los hispanos atacaron preferentemente por el costado diestro de su ataque buscando al ex Antofagasta, aprovechando el forado que quedaba cuando subía el lateral universitario.

Si bien faltaron las chances de riesgo en las áreas, los primeros 45 minutos fueron veloces, entregando esa cuota de vértigo que en muchas ocasiones falta en el fútbol local. Los dos principales rostros ofensivos de cada insignia aparecieron a cuentagotas en el lapso inicial. Tanto Emiliano Vecchio como Leandro Fernández no exponían todo su repertorio (considerando los matices de sus características), siendo neutralizados de buena manera por las defensas.

El complemento arrancó con demora, a raíz de algunos líos que se generaron en las tribunas con hinchas de ambos equipos. Pasada la amenaza, el partido se reanudó y la U pudo encontrar la portería rival con una aparición fulgurante de Maximiliano Guerrero. En los 56′, el ex La Serena abre el marcador con un remate alto, tras pase atrás de un proyectado Hormazábal. Primer tiro al arco y anotación.

Después del gol, el partido retomó su intensidad porque se abrió. Sin manejar tanto la pelota, la U tuvo chances para aumentar la distancia. Y la polémica también apareció por la falta penal de Morales en contra de Vecchio que el juez Diego Flores no sancionó. El árbitro tampoco fue a la pantalla a ras de campo para revisar la acción.

La flexibilidad táctica del equipo de Álvarez no le hace ponerse colorado si tiene que contenerse más para cerrar el partido. Unión buscó hacer daño sin resultado. Mucho centro sin sentido. Sin hacer su presentación más vistosa, la U cumplió y logra instalarse en la cima del campeonato en soledad, lo que no sucedía desde 2017. Con 19 puntos en siete partidos, los laicos alcanzan su mejor inicio de torneo en 10 años. No sucedía desde el Clausura 2014.

Ficha del partido

Unión Española: F. Torgnascioli; S. Ramírez, B. Roco, J. Villagra, S. Magnasco (86′, N. Peñailillo); D. González, I. Núñez (77′, F. Ovelar); E. Vecchio; A. Uribe, F. Frías (60′, V. Adamo) y P. Aránguiz (86′, B. Yáñez). DT: M. Ponce.

U. de Chile: G. Castellón; D. Retamal, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, I. Poblete, M. Díaz (90′+7′, F. Mateos), M. Morales (90′, J. Castro); M. Guerrero, L. Fernández (90′+7′, L. Assadi); y N. Guerra (55′, L. Pons). DT: G. Álvarez.

Goles: 0-1, 56′, Guerrero, remate tras centro atrás de Hormazábal.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Vecchio, Adamo, Torgnascioli (UE); Fernández, Guerra, Morales, Hormazábal (U). Expulsa a Vecchio (UE) tras el final del juego.

Estadio Santa Laura. Asistieron 10.419 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.