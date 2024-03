La renovada versión de Claudio Bravo que cautiva a Gareca y relega a la banca a Brayan Cortés en la Roja

Dentro de las premisas que estableció Ricardo Gareca a su llegada a la Selección, se encontraba la idea de acercarse a la Generación Dorada, especialmente a los pilares de los grandes logros que tuvo la Roja. Ahí, Claudio Bravo y Eduardo Vargas ocuparon un lugar destacado para el entrenador, quien no solo no dudó en contactarse con ellos, sino que también les dio la titularidad en los amistosos contra Albania y Francia.

En el caso del portero poco importó una inactividad de cuatro meses producto de una lesión que se fue complicando más de la cuenta. “Claudio siempre nos ha gustado, pese a que en estos momentos está siendo suplente en el Betis. Vemos la posibilidad de tenerlo en estos partidos y verlo en qué estado está. Esa es la razón, concretamente, porque él está entrenando de forma normal y está yendo al banco últimamente”, comentó el estratega al momento de entregar la nómina.

A menos de un mes de cumplir 41 años, el meta volvió a la Roja tras ser borrado por Eduardo Berizzo. Y justamente una de las situaciones que le intrigaba sobremanera a Gareca era el día a día con el oriundo de Viluco. Más allá de lo futbolístico, donde el golero dejó algunas dudas en el duelo ante Francia, el objetivo de la convocatoria era ver cómo se manejaba ante sus compañeros y cuál era su real ascendencia sobre el grupo.

En ese contexto, Bravo tuvo una conducta ejemplar en todo aspecto, según cuentan desde la Roja, lo que terminó cautivando definitivamente al Tigre. Una prueba de ello fue que sus compañeros lo eligieron capitán, con el voto de Alexis Sánchez y Mauricio Isla, dos de sus más cercanos en el camarín. No se le vio ofuscado como en otras ocasiones por situaciones puntuales, ni menos reclamando por asuntos de logística como lo ha hecho en ocasiones anteriores. “Se le ve disfrutando, como asumiendo que son sus últimos años”, dicen desde Juan Pinto Durán.

Incluso, detalles como los gestos que tuvo con los hinchas chilenos que acompañaron al Equipo de Todos en Europa y hasta su vestimenta elegante cuando no estuvo con la indumentaria de la Roja fueron anotados por el cuerpo técnico. Detalles que para el seleccionador fueron importantes y que son parte de un análisis global que le permitió darse de cuenta de que Bravo seguía siendo un pilar importantísimo para apoyar el inicio de su proceso al frente de Chile.

Una incómoda posición

Los partidos ante Albania y Francia dejaron como gran damnificado a Brayan Cortés. El arquero de Colo Colo había sido titular en todos los partidos eliminatorios durante la era de Eduardo Berizzo, mostrando un buen nivel y consolidándose en la portería nacional. Con 29 años recién cumplidos, el iquiqueño está en una edad ideal para dar un salto de calidad en su carrera. Sin embargo, la llegada de Gareca puso todo aquello en duda.

En ese sentido, el DT ya daba algunas luces antes de entregar la convocatoria. “No lo conozco (a Cortés). Sin duda Berizzo confió en él porque seguramente es un arquero importante, de un equipo grande como Colo Colo. Pero quién va a ser el arquero no lo puedo afirmar, porque hay buenos arqueros. Chile tiene buenas alternativas como para apresurarse a decir quién es el arquero. Me gustaría conocerlos y trabajarlos personalmente para tomar una decisión”, señaló en una entrevista con CNN Chile.

“Está Arias en Argentina y está Bravo, que para mí sigue vigente y es un arquero que en estos momentos no le toca atajar, pero está en un club muy importante como Betis, en una liga importante. Hablando con él me dijo que sigue teniendo expectativas. Vicente Reyes, de la Sub 23, me gustó también”, remató el DT.

A los pocos días de la declaración de El Tigre, Daniel Morón le mandó un recado. Lo hizo justo después de la participación del guardameta frente a Godoy Cruz, por la Copa Libertadores. “Me imagino que Gareca anotó en su libreta las contenciones de Cortés. Seguramente que a medida que siga viniendo a ver a Colo Colo, porque siempre hay que ver a Colo Colo, que es donde nosotros creemos que están los mejores jugadores, va a ver a un Brayan Cortés sólido, no solo de hace 20 días sino que hace tres años, ha crecido una enormidad”, lanzó el gerente deportivo del Cacique.

En Colo Colo sorprendió que no tuviera minutos. De hecho, solo jugó en el segundo tiempo en un amistoso informal ante Reggiana. Sin embargo, en Macul creen que esta situación lo fortalecerá mentalmente y que trabajará aún más fuerte, especialmente de cara a los duelos de Copa Libertadores que los albos enfrentarán a partir de abril. “Va llegar con el doble de ganas”, afirman, recordando la actitud del portero cuando Gustavo Quinteros lo marginó por indisciplina y luego recuperó la titularidad.

Además, en el entorno del futbolista añaden que “ya pasó el tiempo en que miraba hacia arriba a Bravo” y que hoy está para ser titular, tomando en cuenta que la carrera del meta del Betis está en la parte final. Además, por edad, rendimiento y experiencia en la Roja, consideran que Cortés es el llamado a ocupar el arco de Chile, pues Arias ya tiene 36 años y Vicente Reyes aún no cuenta con la experiencia necesaria para entrar en la disputa.

“Lo que resolvimos ahora es la posibilidad de ver a Claudio (Bravo) cómo está, de ver a Eduardo (Vargas), jugadores muy importantes que consideramos. Pero más allá de que no le tocó participar a Brayan (Cortés), si mantiene una regularidad como la que está sosteniendo y sabe que está en una selección y que cualquiera puede jugar, se le van a presentar las oportunidades”, explicó el DT tras ser consultado por la titularidad del hombre del Betis, por lo que Cortés nuevamente tendrá que remar desde abajo.