Sin Medel ni Vidal y con Vargas y Bravo como grandes sorpresas: Ricardo Gareca anuncia su primera nómina en la Roja

A un mes y medio de su llegada, Ricardo Gareca anunció su primera nómina al mando de la selección chilena. El entrenador entregó los nombres en una conferencia de prensa, donde detalló el listado. Una de las grandes incógnitas en la víspera era la presencia de Claudio Bravo y Gary Medel. El primero, ausente, durante prácticamente toda la era de Eduardo Berizzo y el segundo, capitán durante del proceso del Toto ante la no convocatoria del arquero. Esta vez los papeles se invirtieron, quedando el Pitbull afuera y regresando el meta del Betis.

El seleccionador había adelantado en entrevista con El Deportivo que no se cerraba a ninguna posibilidad y entregó elogiosos conceptos hacia la Generación Dorada. Incluso, se reunió con varios de ellos. “El hecho de que yo haya hablado con ellos, que yo me haya comunicado con todos, es un mensaje de una apertura. Después tenemos que ver rendimiento, lo que vemos dentro del campo de juego. Cualquiera de ellos, estando vigente y en competencia de acuerdo a lo que vemos nosotros, puede participar sin ningún tipo de problema”, expresó.

En cuanto a la presencia de Bravo, el portero del Betis hace un par de días se mostró cauto sobre un eventual regreso, sobre todo, tomando en cuenta que viene de un largo periodo sin jugar por lesión. “Al día de hoy no sé si voy a estar en una nómina o no. No me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas. Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar donde me toca estar”, afirmó. “La intención mía es siempre estar y ayudar en la Selección”, agregó.

“Claudio siempre nos ha gustado, pese a que en estos momentos está siendo suplente en el Betis. Vemos la posibilidad de tenerlo en estos partidos y verlo en qué estado está. Esa es la razón, concretamente, porque él está entrenando de forma normal y está yendo al banco últimamente”, complementó el estratega tras confirmarse el retorno del capitán.

Otras de las incógnitas era saber la suerte de Eduardo Vargas. El DT había quedado gratamente impresionado tras dialogar con el delantero. “Ahora se está preparando con todo. Yo tuve un Zoom también con él y ya está recuperado. Resta nada más saber si va a continuar o no y si lo favorece o no el no jugar. Entonces, para ser tenido en cuenta en la Selección, va a ser importante que a él se lo vea en un ritmo. También puede ser que, a lo mejor, lo quiera ver yo en qué estado está. O sea, muchas veces puede ocurrir que un jugador que no juega en su club por equis circunstancias, a lo mejor puedo convocarlo para verlo, evaluarlo, e inclusive, que lo vean, que a lo mejor si está en buenas condiciones, pueda ser tenido en cuenta por algún club”, contó en aquella oportunidad. Y así lo hizo saber.

“Tienen que considerar el gusto del entrenador también. Me gusta y lo quiero ver en estos dos partidos y también me interesa que lo vea la gente. Sabemos que está sano y por distintas razones no es tenido en cuenta”, complementó en esta ocasión.

En cuanto a la ausencia de Medel, el entrenador fue claro. “Que Gary no esté convocado no significa que vaya a estar en el futuro. Para estos partidos hemos considerado en esta lista. Yo me comuniqué con los muchachos, a modo presentación y a nadie le aseguré nada”, expresó posteriormente el DT en la rueda de prensa.

Ben y el idioma

Asimismo, explicó la marginación de Ben Brereton y apuntó al idioma. “Es ver otras opciones, nada más. Son decisiones que uno toma. Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego. En la medida que vea ese interés, el interés nuestro es permanente. Él no está condicionado, pero sí le manifesté personalmente y me gustaría ver una predisposición de él para aprender español”.

En cuanto a Arturo Vidal, el técnico expresó que tenía que ver con un tema médico. “Estaba con algunas molestias y quisimos que él tenga el tiempo para recuperarse. Ha venido arrastrando algunos inconvenientes, entonces que en Colo Colo logre esa continuidad que tienen que tener los jugadores. Me interesa que los jugadores puedan reponerse plenamente”, indicó.

Los elegidos del Tigre

Arqueros

Claudio Bravo

Brayan Cortés

Gabriel Arias

Defensas

Guillermo Maripán

Paulo Díaz

Igor Lichnovsky

Matías Catalán

Mauricio Isla

Nicolás Fernández

Gabriel Suazo

Thomas Galdames

Mediocampistas

Erick Pulgar

Rodrigo Echeverría

Marcelino Núñez

Javier Altamirano

César Pérez

Darío Osorio

Diego Valdés

Delanteros