Garnero vs. Almirón: el ajedrez del clásico 187 entre la UC y Colo Colo

A ponerse al día. Santa Laura acoge la edición 187 del duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, que corresponde a la quinta fecha de la Liga de Primera. En el marco de una rivalidad que ha tomado más color con el paso de los años, cruzados y albos llegan con dudas y urgencias, como factores comunes. Un partido vital para las pretensiones de ambos en el Campeonato Nacional no los encuentra en el instante más luminoso.

¿Qué se puede esperar de este cruce, desde lo futbolístico? ¿Las obligaciones son las mismas para los dos? Si bien Daniel Garnero ya tiene un partido al mando de la UC (el empate con Unión La Calera), llevaba menos de una semana al mando del plantel. Por lo mismo, ante los colocolinos vendría siendo su primera gran prueba, al contar con más días de trabajo con una plantilla heredada de Tiago Nunes. El desafío, independientemente del resultado, es empezar a saldar la deuda de Católica en los últimos clásicos, respecto a lo mezquino de los planteos. El “salir a no perder”.

En la vereda contraria, inevitablemente Jorge Almirón es protagonista, porque ha estado en una situación incómoda en una temporada particularmente acontecida (más allá del abrazo con Aníbal Mosa en la rueda de prensa del viernes) y tiene dos partidos vitales (clásicos) para reinsertarse en la pelea por la corona, el único objetivo que le queda para el año.

Las pizarras de Garnero y Almirón se ponen a prueba. ¿Cómo se puede proyectar el tablero de este juego de ajedrez?

Lo primero es reconocer que son escuadras que les gusta tener la pelota. En lo que va del torneo, la UC promedia un 56,9% de posesión. Pero contra La Calera, en el debut del DT argentino, el registro fue mayor: 65% de posesión, y un 72% en el primer tiempo. Esto se contrapone con los problemas para disponer de un mediocampo convincente, algo que se estira desde hace varios mercados. La escasez de alternativas como volantes les ha penado a los cruzados, a lo menos, desde 2023, cuando Ariel Holan trató de instalar (sin éxito) el 4-2-4. Sin Fernando Zuqui, operado por rotura de ligamentos, las opciones de fichar irían por esa demarcación.

Mientras que Colo Colo exhibe un promedio de 62,8% de posesión. Almirón no contará este domingo con el suspendido Arturo Vidal y el lesionado Tomás Alarcón, lo que permite el retorno a la titularidad de Esteban Pavez, en el eje del medioterreno. La vuelta de Claudio Aquino también es una buena noticia para los albos, toda vez que el ex Vélez es quien registra más pases clave en todo el campeonato: 42. La inquietud radica en que esos pases no se traducen en asistencias efectivas (solo dos), más por la mala definición del receptor que por responsabilidad del propio Aquino.

Nombres y roles

La UC, que es el tercer mejor local de la Liga (15 puntos en seis partidos), aguardando por inaugurar el Claro Arena, mostró ante La Calera algunas luces de la idea que aspira Garnero, como una presión más alta y darle más libertad a los laterales (sobre todo Sebastián Arancibia, por la banda diestra). Dotar al equipo de un mediocampo mejor armado va de la mano con nutrir de forma más continua a su gran referencia ofensiva: Fernando Zampedri. Pese a la irregularidad, el Toro es uno de los goleadores del torneo, con ocho.

“Estamos en una etapa de reconocimiento, de encontrar una idea clara de juego, y en medio de eso nos toca un enfrentamiento importante, que puede ayudar muchísimo para ratificar los conceptos que estamos tratando de implementar. Tenemos que ser cautelosos y tratar de ser efectivos cuando tengamos el control del partido”, declaró el ex DT de Paraguay, el viernes. Dentro de esa idea, hay algo que se consolida: Gary Medel en el medio.

En la otra vereda, Colo Colo está empezando a despedirse de Lucas Cepeda. El seleccionado chileno ha logrado sortear la compleja temporada del club y destacar. Es quien tiene más regates exitosos en el campeonato, con 37, lo que permite que la banda izquierda alba sea una importante zona de influencia en ataque (vuelve Wiemberg), aunque el formado en Wanderers también sepa transitar para la derecha. El interés de River Plate y de Europa en Cepeda hace que se acerque el fin de un ciclo en Macul.

“Yo lo dejo tranquilo, no le pregunto nada, solo me entero por la prensa. Pero yo lo veo entrenar, de a poco lo voy agregando al equipo y va a jugar, pero no lo voy a presionar. Es un momento importante para él”, dijo el técnico Almirón sobre su pieza más destacada, uno de los protagonistas del clásico 187.