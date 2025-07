Entre dudas y urgencias: cómo llegan la UC y Colo Colo a un clásico vital por la Liga de Primera

Después de un fin de semana sin fútbol local, vuelve la actividad en la Liga de Primera con los partidos pendientes. El próximo domingo, en Santa Laura, Universidad Católica y Colo Colo chocan en un clásico que asoma con dudas en ambas tiendas y con las urgencias de sumar para no alejarse de la punta, que hoy tienen a Coquimbo Unido y Audax Italiano. ¿Cómo llegan cruzados y albos a un partido de muchas necesidades para ambos?

Prueba para Garnero

Si bien Daniel Garnero ya debutó oficialmente en la banca de la UC, con una igualdad ante Unión La Calera, llevaba menos de una semana a cargo del plantel. Ahora es distinto, porque ha tenido más tiempo de trabajo y llegará al partido con una suma mayor de entrenamientos. Entonces, su segunda presentación al mando de Católica será como el “primer” desafío. Por lo mismo, la exigente hinchada universitaria, que viene masticando sinsabores hace tiempo, empezará a pedir algo más de la mano del estratega multicampeón en Paraguay.

La UC aparece en la séptima posición de la tabla con 22 puntos. Una victoria la dejaría a siete unidades de los líderes, con toda la segunda rueda por delante, que es precisamente donde están todas las balas de la institución. Más aún con el deseo de cumplir con los plazos y retornar a su estadio, el flamante Claro Arena. Una de las principales críticas de los hinchas hacia Cruzados dice relación con que el foco se posó exclusivamente en el recinto, dejando en un plano secundario lo deportivo.

@cruzados

La dirigencia encabezada por Juan Tagle se puso como objetivo que el debut oficial de la UC sea en su primer partido como local de la segunda rueda, ante Coquimbo Unido, a fines de julio. Están contrarreloj para cumplir con todo.

El plantel de Garnero tiene tres bajas confirmadas para el segundo semestre: Thomas Gillier, Guillermo Soto y Jader Gentil. Cruzados ha repetido una y otra vez que dispone de un presupuesto acotado para reforzar la plantilla. Liberando un cupo de extranjero, con la salida del discutido volante brasileño, más la lesión de Fernando Zuqui que abre una cuarta plaza, la pelota recae en la directiva para cumplir con lo que solicite el entrenador.

Precisamente en materia dirigencial, Cruzados tuvo una baja importante como la de Felipe Correa, quien renunció al cargo de director y presidente de la Comisión Fútbol, para volver a la ANFP como el Gerente de Selecciones, ocupando el sitio que dejó vacante Marko Biskupovic.

Río revuelto en Macul

Por peso específico y contar con el plantel más millonario del fútbol chileno (la plantilla cuesta más de 1.000 millones de pesos al mes), Colo Colo tiene la obligación de ser candidato a la corona. Sin competencias internacionales, más aún. En medio de la vorágine que ha sufrido la tienda popular, afrontaba una hilera de tres partidos importantes para entrometerse en la pelea por el título. Ya perdió uno: ante Audax Italiano. Quedan dos y son los clásicos: contra la UC y la U.

Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Jugar de manera continua ante cruzados y azules puede ser un riesgo para el cuerpo técnico de Jorge Almirón, quien ya estuvo en la cornisa recientemente y resistió. Hoy, el Cacique aparece en la novena posición de la tabla con 21 puntos, fuera incluso de la zona de clasificación a las copas de 2026. En las cuentas que hacían en Pedreros, sacar buenos resultados en los tres partidos pendientes les posibilitaba reinsertarse en la pelea. Luego del empate con Iquique, ahora vienen los obstáculos más complejos.

Almirón no podrá contar con Arturo Vidal. Luego de su expulsión ante Audax Italiano y el detalle del informe del árbitro Fernando Véjar, al King le dieron dos fechas de suspensión. En lo inmediato, no estará en Santa Laura ante la UC, lo que obliga al DT a rearmar el mediocampo. ¿Volverá Esteban Pavez a la titularidad? ¿Se afirmará Tomás Alarcón en el once? En paralelo, está la chance concreta de que Lucas Cepeda salga de Colo Colo hacia el extranjero. Blanco y Negro necesita hacer caja, después del desastre en la Copa Libertadores, y la venta del ex Wanderers es una opción más que latente.

Dirigencialmente, el cuadro popular no detiene su revolución interna, donde están claramente marcados los bandos de Aníbal Mosa y Leonidas Vial - Gabriel Ruiz Tagle, que tiene a Alfredo Stöhwing como su principal vocero. Cuestionado por los estados financieros de la institución, el empresario de origen sirio está en una compleja situación al mando de la concesionaria. Y aquello, directa o indirectamente, repercute en lo que sucede en la cancha.

En el año del centenario, los problemas le ganaron a los festejos.