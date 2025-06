Daniel Garnero ya piensa en refuerzos tras su debut en la UC: “Ojalá que podamos traer a alguien y que nos ayude”

No fue un estreno fácil para Daniel Garnero en Universidad Católica. Los de la franja comenzaron perdiendo ante La Calera con un autogol de Fernando Zampedri a los 6 minutos y luego sufrieron la lesión de Fernando Zuqui a los 26. Sin embargo, supieron reponerse a estos golpes: igualaron el marcador y mostraron un nivel con el que, de no ser por la buena actuación del meta Cementero Jorge Peña, podrían haberse llevado los tres puntos.

La evaluación del adiestrador debutante fue positiva, justamente por estas complicaciones en el inicio del encuentro en el Nicolás Chahuán: “El arranque fue traumático. El equipo pudo sobreponerse a eso. Buscó, tuvo una intensidad acorde a lo que se necesitábamos y logramos el empate. El segundo tiempo fue más parejo, nos cargaron de pelota parada y tuvimos situaciones que no pudimos concretar. Me voy conforme, en poco tiempo vi cosas que me ilusionan con que el equipo pueda tener el funcionamiento que quiero”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa posterior al empate.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Además, Garnero fue consultado por la mejora en el rendimiento de algunos futbolistas. Sin embargo, evitó individualizar: “No soy de hablar en conferencias sobre cosas individuales. Vi un equipo que por momentos le costó, pero lo intentó. En momentos las cosas no salían bien y llegábamos con claridad. Los buenos niveles individuales ayudan; si hoy mejoraron, me ponen muy contento. Hay cierta desilusión, pero todo cambio de entrenador reactiva ese estado de ánimo y la sana competencia interna ayuda a elevar los rendimientos individuales”.

Ya piensa en refuerzos

No obstante, el estratega de inmediato dejó en claro que le gustaría incorporar a algún fichaje en este mercado de pases que se abrirá en algunas semanas: “Del plantel tengo el conocimiento total. Nosotros los entrenadores siempre queremos reforzar el equipo. Ojalá que podamos traer a alguien y que nos ayude”, cerró.

El próximo partido de Universidad Católica será ante Colo Colo, en uno de los compromisos pendientes de la primera rueda. El encuentro está pactado para el domingo 6 de julio a las 15.00 horas en el estadio Santa Laura.