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    El siglo XXI se decide en una mina, no en un campo de batalla

    Por 
    Manuel Viera, Cámara Minera de Chile
    Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. PhiDesign

    Cuando Donald Trump y Xi Jinping se estrecharon la mano en Busan el pasado noviembre, los titulares hablaron de “tregua”. Hablaron mal. Lo que firmaron los dos hombres más poderosos del planeta no fue una paz: fue una pausa táctica de doce meses en una guerra que apenas comienza, y cuyo verdadero campo de batalla no son los aranceles, sino algo mucho más profundo y menos visible: las cadenas de suministro que sostendrán el siglo XXI.

    Conviene mirar los números antes que los discursos. China refina hoy alrededor del 90% de las tierras raras del mundo, fabrica el 94% de los imanes permanentes que mueven los autos eléctricos, las turbinas eólicas y los misiles guiados, y produce más del 80% de las baterías de litio del planeta. Estados Unidos, por su parte, opera más de cuatro mil centros de datos contra apenas cuatrocientos chinos, diseña los chips más avanzados del mundo a través de Nvidia y AMD, y mantiene una red de unas setecientas cincuenta bases militares en el extranjero respaldada por más de cincuenta aliados formales. Pekín domina la base de la pirámide industrial; Washington, su cima tecnológica. Esa es la verdadera fotografía del conflicto.

    Durante años se nos vendió la idea de que la globalización era irreversible y que la interdependencia económica haría imposible una nueva Guerra Fría. La primavera de 2025 demostró lo contrario. Cuando China respondió a los aranceles del 145% impuestos por Trump con la suspensión de exportaciones de siete tierras raras pesadas, las consecuencias fueron inmediatas: Ford tuvo que detener temporalmente su planta de Chicago, Tesla y los principales fabricantes alemanes vieron caer sus inventarios de imanes, los precios europeos del óxido de disprosio llegaron a multiplicarse por seis frente a los chinos. En menos de sesenta días, Pekín demostró que podía paralizar sectores enteros de la economía occidental sin disparar un solo tiro. Esa es la nueva fisonomía del poder.

    Hay algo profundamente desconcertante para quienes crecimos pensando que las superpotencias se medían en portaaviones y cabezas nucleares. Hoy se miden en gramos de neodimio refinado, en litografía ultravioleta extrema, en gigavatios de cómputo. La guerra es silenciosa, técnica, casi aburrida, pero sus efectos son brutales: define quién fabricará los autos del futuro, quién entrenará los modelos de inteligencia artificial que reescribirán la economía, quién tendrá la munición de precisión cuando suenen los tambores en el Estrecho de Taiwán. Y por ahora, en buena parte de esa cadena, China lleva ventaja.

    Pero sería un error caer en el determinismo. Estados Unidos no es una potencia en declive: sigue siendo el mayor productor de petróleo y gas del mundo, sus universidades concentran el talento global en IA, y sus aliados —Países Bajos con ASML, Japón con Tokyo Electron, Corea del Sur con Samsung— controlan eslabones que China no puede replicar a corto plazo. La administración Trump ha invertido cientos de millones en MP Materials para revivir la mina de Mountain Pass, ubicada en el desierto de Mojave, California, cerca de la frontera con Nevada; ha firmado pactos millonarios con Australia, Pakistán, Ucrania y Argentina, y ha desplegado el CHIPS Act y el IRA como instrumentos industriales más agresivos que cualquier cosa vista desde la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que reconstruir cadenas de suministro, según la propia Agencia Internacional de la Energía, llevará al menos una década. Y esa década es exactamente lo que China intentará monetizar.

    Aquí entra América Latina, y aquí tenemos que hablar con honestidad. Nuestra región está sentada sobre buena parte de los minerales que ambas potencias necesitan desesperadamente: el cobre peruano y chileno que electrificará el mundo, el litio del triángulo Argentina-Chile-Bolivia, el niobio brasileño que controla el 85% del mercado global, las tierras raras de Rodeo de los Molles en San Luis, Argentina. Nunca en las últimas cuatro décadas habíamos tenido tanto poder de negociación. Y nunca, hay que decirlo, habíamos estado tan cerca de desperdiciarlo. La gobernanza de estos minerales críticos es clave como región, sin embargo, actuamos como islas sin estrategia válida

    La pregunta de fondo no es a quién venderle. La pregunta es qué le vendemos. Si seguimos exportando concentrados sin procesar para que China los refine y nos los devuelva convertidos en imanes, baterías y autos a precios 10 veces superiores, habremos repetido por enésima vez la historia que comenzó con la plata de Potosí. Si, en cambio, exigimos transferencia tecnológica, integración vertical, refinerías propias y participación accionaria estatal en los proyectos estratégicos —como hizo Indonesia con el níquel y como están haciendo Australia y Estados Unidos en este mismo momento— podemos convertir el cobre y el litio en el cimiento de una nueva industrialización regional. La oportunidad existe. La pregunta es si nuestra clase política tendrá la altura para verla.

    La tregua de Busan vence el 10 de noviembre de 2026. Para entonces, una de estas tres cosas habrá pasado: el desacoplamiento gestionado seguirá su curso lento y previsible, una crisis en Taiwán reactivará la guerra comercial total, o —el escenario menos probable— China y Estados Unidos firmarán un gran acuerdo de coexistencia regulada. En cualquiera de esos tres mundos, el cobre seguirá siendo necesario. El litio seguirá siendo necesario. Las tierras raras seguirán siendo el corazón de la economía. La diferencia la harán los países que entendieron a tiempo que esto no era una guerra comercial entre dos gigantes lejanos, sino una redistribución global del poder en la que cada nación con recursos críticos tenía una silla reservada en la mesa.

    La pregunta es si vamos a sentarnos en esa silla o si vamos a seguir sirviendo el café.

    Chile y Perú tienen la palabra y la decisión de hacer un tratado de soberanía minera.

    *Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile.

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