La sentida autocrítica de la presidenta del Frente Amplio por la derrota de Gonzalo Winter

Una carta a la militancia del Frente Amplio dirigió la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, donde analizó la derrota del diputado Gonzalo Winter en las pasadas elecciones primarias del oficialismo, ofreciendo un diagnóstico y también una autocrítica por el resultado electoral.

El 29 de junio, Winter obtuvo el tercer lugar con un 9% de los votos, lo que dejó al Frente Amplio en tercera posición luego de la candidata comunista (Jara) y la aspirante del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

A través de una misiva, Martínez sostuvo que “con los resultados más reposados”, advierte que “una derrota electoral no es el fin del camino, pero es un llamado de atención para abrirnos a la sociedad y enmendar lo que corresponda”.

Entre los “llamados de atención” al interior de FA, Martínez recalca que el partido debe mirar al presente, escuchar a la sociedad chilena y “sacudirnos el sabor amargo del resultado para que nuestro partido”.

Junto con agradecer a Winter, la timonel de la tienda oficialista enumeró tres aspectos que pudieron incidir en el resultado de los pasados comicios.

Entre ellos, la situación política en la que inició la campaña; el estado del partido y las dificultades que enfrentó la propia candidatura.

Respecto al primer punto, que alude al momento en cómo se presentó el partido a la elección primaria, aluden a su administración liderada por el Presidente Gabriel Boric y que luego de tres años de gobierno, “el camino recorrido ha hecho que la relación con nuestros aliados cambie”.

“Emergimos en base a una crítica política legítima que hoy ha derivado en colaboración mutua de un proyecto encabezado por nosotros. Los efectos, logros y frustraciones generadas por esta conducción son los que marcan el presente. Esto fue un elemento relevante sobre algunas de las dificultades que tuvimos como partido para encontrar un tono adecuado durante la campaña”, se señaló.

En ese sentido, Martínez sostuvo que las candidaturas de Carolina Tohá y Jeannette Jara, estaban “consolidadas” al momento en que se inscribió la candidatura de Winter, la que se dio “asumiendo la posición de conducción y en el marco de una frustración con las expectativas de cambio”:

Respecto a la fuga de votos, la presidenta del FA, afirma que “muchos votos no recibidos no expresan necesariamente un rechazo a nuestro proyecto político, sino más bien una elección táctica de los votantes frente a una contienda que percibieron como decisiva entre las otras dos fuerzas”.

“Sin duda, parte de la autocrítica dice relación con no haber logrado reconfigurar aquel escenario. No obstante, no debemos perder de vista que las ideas que defendemos siguen teniendo vigencia y apoyo en amplios sectores de la ciudadanía, lo que se refleja en la alta votación de la candidatura de Jeannette Jara, quien puso en el centro del discurso la necesidad de profundizar los cambios, al igual como nosotros lo hemos hecho”, agregan.

En ese sentido, aseguran como autocrítica, que la demora en la definición presidencial “es una responsabilidad que asumimos”. El retraso, afirman, dificultó la articulación temprana “de un escenario favorable”.

Otro de los puntos de la evaluación del FA, lo relacionan a la “construcción del partido”, donde reconocen que las dificultades políticas, no solo fueron dadas por el contexto, sino que también por la relación al interior de la colectividad.

“Es innegable que nuestra organización tiene todavía importantes desafíos por delante. A un año de la fusión, reconozco que no ha sido sencillo cuajar una cultura militante común donde todos nos encontremos como iguales, en que asumamos el valor y el cariño de compartir un horizonte para el que trabajamos en común”, dice Martínez, en relación a la convivencia entre Convergencia Social (SC) y Revolución Democrática (RD) como un solo partido.

Asimismo, agregan que la campaña de Winter se vio “entrampada” al interior de los canales internos de la tienda, de manera centralizada y “con poca capacidad de propiciar la autonomía creativa”.

De manera directa, Martínez abordó las dificultades que debió enfrentar la candidatura de Winter, la que “tuvo una posición ambigua y a momentos contradictoria”, dice la timonel del FA.

En este punto, la exdelegada presidencial de la RM, asegura que la campaña “se enredaba miranda hacia el pasado”.

“Nos quedamos, en parte, enfrascados en debates internos del progresismo, destinando tiempo y energía a ello, los que debimos haber dedicado a hablarle mucho más directo a la gente, de esta forma, no supimos construir una épica que hablara más desde la esperanza que desde la mera indignación”, añadió.

“De igual forma, hubo errores en la aplicación práctica de la estrategia, que tradujo de manera muy mecánica las frustraciones que hoy existen de parte de adherentes del gobierno con respecto a reformas no realizadas, sin hacerse cargo de los roles que hoy tenemos en la conducción política del país”, afirmó.

“La campaña se posicionó desde una crítica al poder desde una óptica exclusivamente impugnatoria que no se condice con el rol que hoy ejercemos desde el gobierno, omitiendo la reflexión sobre las trabas y aprendizajes adquiridos en este periodo”, sumó Martínez.

Con todo, Martínez señaló que “pese a nuestra derrota electoral, la definición de una candidatura presidencial unitaria del progresismo es hoy una realidad”.

“La contundencia del triunfo de Jeannette Jara ha fortalecido las tendencias convergentes en nuestro sector. Además, pasadas las primarias, ya se perfila como una candidata competitiva que nos permite entusiasmarnos con proyectar el proceso de cambios hacia un nuevo mandato en conjunto. Perdimos las primarias, pero en ningún caso esto ha sido una derrota estratégica”, arguyó.