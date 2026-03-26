Lautaro Carmona (PC) dice que espera que Estados Unidos no haya incidido en retiro de apoyo del gobierno a Bachelet para la ONU

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, manifestó su preocupación por la determinación del gobierno del Presidente José Antonio Kast de quitar su respaldo a Michelle Bachelet para competir por la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) y dijo que espera que Estados Unidos no haya incidido en la decisión final.

En entrevista con el pódcast “Cómo te lo explico”, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, Carmona no solo abordó la situación de Bachelet y su intención de llegar a la ONU, sino que también analizó los primeros 16 días del gobierno de Kast.

Consultado por la decisión de Kast respecto de la expresidenta, Carmona afirmó que “me parece un tremendo error”.

“Yo tenía una mirada distinta sobre Kast. Yo no sé si son opiniones propias o presiones, no quiero meterme en eso”, agregó Carmona.

Ante esto, el jefe del PC, deslizó que “todos sabemos la relación de nuestro país y el Presidente (Kast) con Estados Unidos. Yo espero que no haya una presión de Estados Unidos de impedir, dada la posición que tiene Bachelet, y que tuvo (Gabriel) Boric, que presentó a Bachelet, lo que hablaría de un tema bastante complicado, de grandes decisiones que tienen connotación mundial”.

Requerido para entregar detalles de su “mirada” sobre el mandatario, Carmona manifestó que “a que llevara un poquito más de grandeza, yo creo que fue una idea muy pequeña, que te achica el liderazgo de un jefe de Estado. Afectó, a mi gusto, valores de estadista, porque en Chile, no hay otra persona que tenga más (experiencia) acumulada”, señaló respecto a Bachelet.

“Para el PC es muy clara una diferencia con el gobierno, a propósito de la falta de solidez del punto de vista de política internacional, con carácter de Estado, que está mostrando la posición que se toma”, dijo Carmona, agregando que esta se adopta por una posición “sectaria”.

“Yo asumo que la toman por una mirada un poquito sectaria. Pasándole cuenta, paga la cuenta Bachelet, pero le pasan cuenta a Boric, que de por qué no habló antes, pero esas son cosas que tienen que verse con él y no con Bachelet”, agregó al respecto, ejemplificando con las razones que se entregan para no respaldar a la expresidenta, sobre costos y oportunidad política.

Riesgos para Kast

Carmona también abordó los riesgos que enfrenta el gobierno de José Antonio Kast, consultado sobre declaraciones de su hijo Fernando Carmona, quien sostuvo que el principal problema estaría en el descuelgue de senadores y diputados, más allá de las movilizaciones sociales.

“Tengo una mirada desde otro ángulo: ya dije el respaldo que tuvo el Presidente Kast para ser electo, que abarcó un sector muy amplio y, por tanto, con más sectores desde el punto de vista político social, respaldando, porque si alguien asocia que esos votos son todos de derecha, comete un error”, afirmó sobre el resultado electoral de Kast.

En línea con lo anterior, sostuvo que la representación parlamentaria obtenida por la derecha se debe al descontento, aunque no lo vinculó con el desempeño de Gabriel Boric.

“Ese mundo, el mundo parlamentario que conozco parcialmente, tiene una obligación de la Nación con su base social (...) más allá de las grandes explicaciones mundiales, al final la gente dice ‘perdóname, pero yo tengo que llegar a mi territorio a defender esto’”, agregó Carmona, señalando que en el futuro habrá “una reflexión” ante las propuestas de Kast por parte del mundo legislativo frente a sus electores.

PC en la oposición

Por el rol del PC como parte de la oposición, Carmona afirmó que será “con identidad” de izquierda, con una mirada “lo más constructiva”.

“Que le toque tener posición frente a políticas públicas que a nuestro juicio, vayan en beneficio del país y de la mayoría (...) vamos a apoyar todo lo que beneficie al país”, dijo Carmona, agregando que no tendrán un rol de “oposición prejuiciada”.

Asimismo, desestimó un papel “obstruccionista” del PC. “Esa acusación es gratuita”, defendió al respecto.

En la misma línea, sostuvo que los emplazamientos al partido responden a prejuicios y consignas “anticomunistas”.

“Hay una exacerbación mayor de descalificar el aporte que deben hacer el mundo que tiene un pensamiento como el nuestro”, dijo Carmona respecto a las muestras de “anticomunismo” durante este gobierno.

Sobre la visión de liderazgo del progresismo frente a la nueva administración, Carmona evitó entregar un nombre y afirmó que primero deben estudiarse las ideas a defender por el conjunto de partidos.

¿Y Jeannette Jara?

Consultado sobre si la excandidata presidencial comunista Jeannette Jara podría representar ese liderazgo de la izquierda, Carmona evitó instalar su nombre o el de alguna otra figura.

“Sería otro error mío, en un medio, instalar un nombre. Sería abusivo respecto a los que no instalé. Eso no me parece”, afirmó.

Puntualmente sobre Jara, Carmona señaló ese liderazgo “no lo define el PC. Los liderazgos no los define un partido. El partido puede proponer, postular, poner a disposición un cuadro”.

“Los liderazgos los va a definir un proceso de empatía con un movimiento y ese movimiento tiene todavía que construirse”, agregó Carmona.

“Yo creo que hoy está pendiente, desafiado, evaluar la experiencia porque tenemos una obligación con Chile. Hecha esa evaluación, actualizar los planteamientos que son propuestas programáticas y de ahí van a surgir los liderazgos del caso”, añadió.

“Falta de humanidad”

Así, dentro de la conversación, Carmona abordó las primeras medidas anunciadas por el Ejecutivo, entre ellas limitar el acceso de la gratuidad universitaria para mayores de 30 años.

“El limitar la gratuidad a los 30 años, nos parece una aberración de humanidad, de sentido de dónde estamos parados”, cuestionó Carmona.

El timonel del PC señaló que aplicar una medida de esa índole refleja “no hacerse cargo de que cambió la humanidad, de que hoy es una civilización más cercana a seguir estudiando y conociendo”.