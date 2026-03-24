SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    Dejar de medirse con el calendario de otros también puede ser una forma de quererse.

    Por 
    Camila Giurleo
    Ilustración: Sofía Valenzuela

    “¿30 años y recién titulándote?”, me han dicho muchas veces. Y la respuesta es sí. En unos meses entrego mi tesis y recibiré mi título a esta edad. Pero lo que más me impresiona es la cara de la gente, imposible de disimular, cuando se enteran. Ese segundo incómodo en que intentan reaccionar con normalidad. Los ojos que se abren un poco más de lo necesario. A algunos hasta se les cae la mandíbula. Después viene esa pausa breve, como si el cerebro estuviera recalculando algo que no le cierra del todo.

    Porque claro, todavía hay quienes creen que todas las vidas siguen el mismo calendario. Que todos entran a estudiar a los 18, se titulan a los 23 y avanzan sin interrupciones, como si la vida viniera con cronograma y terreno parejo. Como si nuestros padres nos hubieran hecho una carta Gantt al nacer. Spoiler: a veces las cartas Gantt no se cumplen.

    Acá va un poco de mi historia: trabajo desde los 15 años porque me encantaba dar clases particulares (siempre amé enseñar), me independicé a los 19 y me fui a vivir a otro país, donde hice una misión de servicio humanitario por casi dos años. Después me casé y, cuando todo parecía encaminarse para retomar mis estudios, me fracturé la columna.

    Curiosamente, cuando la gente sabe eso, como que se tranquiliza. Ah, claro. Había una razón. Una excusa lo suficientemente válida como para que les cierre el relato.

    Antes me preocupaba mucho dar explicaciones. Ahora me limito a responder: sí, me estoy titulando a los 30, ¿por qué te sorprende tanto? Porque si acá nos vamos a incomodar, al menos incomodémonos todos.

    Pero esto va más allá de mi caso.

    En Chile, estudiar no siempre depende del talento, ni del esfuerzo, ni de las ganas. Muchas veces depende de la plata. Otras tantas, del tiempo, de la salud, del trabajo, del contexto. Hay personas que se titulan a los 30 porque antes tuvieron que sobrevivir, ahorrar, postergar o simplemente sostener su vida como pudieron. Y otras ni siquiera estudian lo que querían, sino lo que podían pagar.

    Unos meses atrás alguien me dijo “yo quería estudiar Derecho, pero no me alcanzaba, así que estudié técnico jurídico. Es lo que se pudo”, y yo no pude dejar de pensar en la resignación y tristeza con la que lo dijo.

    Y en esa lista de vidas postergadas, las mujeres cargan muchas veces con una parte especialmente injusta. Porque mientras algunos pueden seguir avanzando más o menos en línea recta, a muchas les toca interrumpirse. Cuidar, criar, sostener, acompañar, resolver. Hacer espacio para la vida de otros antes que para la propia. Hay mujeres que terminan una carrera más tarde no porque les faltaran ganas o talento, sino porque estuvieron ocupadas sosteniendo solas una casa, una infancia, una familia entera. Y tantas veces eso se vive en silencio, como si fuera parte del trato.

    Entonces no, no me da vergüenza decir que me titulo a los 30. Lo que sí me sigue pareciendo extraño —y me indigna bastante— es que todavía haya quienes lo miren como un atraso.

    ¿Atraso respecto de qué? ¿De una vida ideal que no existe? ¿De una trayectoria limpia, sin cortes, sin enfermedad, sin trabajo, sin deudas, sin cuidados, sin tropiezos?

    Porque si hay algo realmente atrasado, es seguir creyendo que todos parten desde el mismo lugar.

    Yo no llegué tarde. Llegué con una vida encima.

    _

    • Camila Giurleo es estudiante de periodismo en la USACH y tiene 30 años.
    Más sobre:Amortitularse a los 30estudiar a los 30educación en Chileacceso a la educaciónmujeres y educaciónmovilidad socialamor propio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Cámara de Diputados sostendrá sesión especial para votar proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles

    Murales, voces y plagio: el turbulento paso de Bad Bunny por tribunales

    Presidentes de la oposición critican anuncio de alzas de los combustibles y enfatizan que efectos serán pagados por la clase media

    Kaiser respalda alza del combustible afirmando que no había “otro camino” y acusa a la izquierda de “sabotear” al gobierno

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    “Estoy seguro que en un año van a agradecer”: Kast afirma que alza de combustibles es una “decisión dura, pero necesaria”
    Chile

    “Estoy seguro que en un año van a agradecer”: Kast afirma que alza de combustibles es una “decisión dura, pero necesaria”

    Cámara de Diputados sostendrá sesión especial para votar proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles

    Presidentes de la oposición critican anuncio de alzas de los combustibles y enfatizan que efectos serán pagados por la clase media

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles
    Negocios

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    China: más salud y menos cable

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes
    Tendencias

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova
    El Deportivo

    Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova

    Sin Marcelo Díaz: la sorpresiva lista de citados de Fernando Gago en su debut en la banca de la U

    Pierden a su goleador histórico: Atlético de Madrid confirma que Antoine Griezmann firma por el Orlando City de la MLS

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Murales, voces y plagio: el turbulento paso de Bad Bunny por tribunales
    Cultura y entretención

    Murales, voces y plagio: el turbulento paso de Bad Bunny por tribunales

    Muere el historiador José Bengoa a los 81 años

    Kirsten Dunst se une a dos taquillazos: protagonizará secuelas de Minecraft y La Empleada

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá
    Mundo

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá

    Llega a Cuba el primer barco de la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria procedente de México

    Gobierno de Milei acusa al “kirchnerismo” de “instalar un relato sobre la dictadura” a 50 años del golpe

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme
    Paula

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo