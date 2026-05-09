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    Las figuras del fútbol chileno que sueñan con disputar el Mundial

    Omar Carabalí (Ecuador), Lucas Romero (Paraguay), Cecilio Waterman y César Yanis (Panamá) están en el radar de cara a la confirmación de las listas para la Copa del Mundo, que arrancará en poco más de un mes.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Omar Carabalí, Cecilio Waterman, César Yanis y Lucas Romero sueñan con ir al Mundial. Fotos: Photosport

    Queda poco más de un mes para el arranque de la Copa del Mundo. El próximo 11 de junio, en el Estadio Azteca, México y Sudáfrica darán el vamos a la máxima cita planetaria, esa que Chile mirará a distancia, por televisión. Pero aquello no significa que el fútbol local no vaya a contar con representantes en Norteamérica.

    La FIFA confirmó que los equipos participantes tienen hasta el próximo 11 de mayo para dar la prelista del Mundial, que puede ir en el rango de los 35 hasta 55 futbolistas. Después, el 30 de este mes es el día tope definitivo en el que deberán confirmar a los 26 elegidos para disputar el certamen. En esa convocatoria espera entrar Omar Carabalí para su país natal: Ecuador.

    No es un secreto que el portero de O’Higgins está en el radar de Sebastián Beccacece para la Tri. Estuvo en el Mundial Sub 20 de 2017 con el combinado del Guayas, para luego defender a Chile en el Preolímpico Sub 23 de 2020, tras su nacionalización. Nunca ha defendido a la Roja absoluta y abrió la puerta en caso de ser requerido por el exayudante de Jorge Sampaoli. “Si se da ir a Ecuador sería maravilloso. Si no se da, seguiré trabajando, pero mi mente está enfocada en el club”, dijo el meta recientemente.

    Beccacece planteó hace semanas sobre Carabalí que “había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar con Chile. Se hizo la gestión y la FIFA todavía tiene que responder si es posible o no jugar con Ecuador”. El DT busca alternativas para Hernán Galíndez, exgolero de la U, el número uno de la selección.

    La Liga de Primera cuenta, a lo menos, con cuatro jugadores que sueñan con jugar el Mundial. Quizás, quien tiene la plaza más asegurada es Cecilio Waterman con Panamá. El delantero de Universidad de Concepción está ad portas de jugar su primera Copa del Mundo a los 35 años. No estuvo en Rusia 2018, pero ahora es una carta fija para el español Thomas Christiansen, seleccionador de los canaleros. Una señal positiva para el atacante fue que participó de la fecha FIFA de marzo, cuando el cuadro panameño jugó dos amistosos ante Sudáfrica.

    Cecilio Waterman aspira a jugar su primer Mundial con Panamá. Gregory Bull

    Al igual que Waterman, su compatriota César Yanis sueña con el Mundial. El futbolista de Cobresal, quien debutó por su selección en 2020 y participó de tres partidos en las pasadas Clasificatorias de Concacaf, también estuvo en la fecha FIFA de marzo. Jugó los 90’ en el primer duelo ante Sudáfrica, el 27 de ese mes. Antes de su estreno mundialista, el 17 de junio ante Ghana, Panamá tiene programados amistosos ante Brasil y Bosnia y Herzegovina.

    Por otra parte, Lucas Romero se aferra a la consideración de Gustavo Alfaro en Paraguay. El mediocampista de la U llegó a Chile como internacional, toda vez que había sido convocado en noviembre de 2025, cuando estaba en Recoleta FC. En la ventana de marzo, fue titular en uno de los dos amistosos de la Albirroja (ante Grecia). No obstante, su estadía con los azules no le ha entregado la regularidad esperada. Estuvo relegado con Paqui Meneghini y ahora tampoco es titular con Fernando Gago.

    Cuánto recibirán los clubes

    Los equipos que cuenten con seleccionados en el Mundial se frotan las manos, tras el anuncio de la FIFA de destinar US$ 355 millones a repartir entre los 48 elencos que cedan futbolistas no solo a la Copa del Mundo, sino que también contempla las Eliminatorias (mediante el Programa de Ayuda a Clubes). La cifra representa un incremento cercano al 70% respecto a Qatar 2022. O sea, Coquimbo Unido recibirá recursos por Waterman, porque el ariete estaba en los piratas durante las Clasificatorias.

    La cantidad que reciban los clubes dependerá de cuánto avance la selección en el torneo. El máximo es de 370 mil dólares, en caso de que el futbolista llegue a la final. El monto que entrega la FIFA por cada día de un jugador en la Copa del Mundo, que será aproximadamente 11 mil dólares diarios, llega directamente a los clubes.

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