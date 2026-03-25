La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

Aunque Ritchie Blackmore, fundador de Deep Purple, siempre se caracterizó por su estilo directo y poco convencional, no deja de llamar la atención a quién consideraba la mejor banda de Inglaterra. Más aún cuando sus opiniones solían ser tan filosas como inesperadas, llegando incluso a despreciar a nombres tan grandes como The Rolling Stones.

A comienzos de los años 70, en una conversación con el periodista Martin Webb, Blackmore explicó su particular criterio, centrado no solo en la música, sino también en la actitud sobre el escenario.

“Me gusta saltar por el escenario siempre que se haga con clase. Como Free. Son la mejor banda de Inglaterra”, afirmó sin rodeos.

El guitarrista profundizó su argumento comparando al vocalista de Free, Paul Rodgers, con Pete Townshend, líder de The Who. Mientras elogiaba la naturalidad de Rodgers —“un buen cantante y un bailarín brillante”—, criticó la teatralidad de Townshend, sugiriendo que sus saltos en el escenario habían perdido espontaneidad al volverse predecibles.

La admiración de Blackmore por Free no quedó solo en palabras. En una entrevista posterior con Steve Rosen, reconoció que una de las canciones de Deep Purple, Mistreated del álbum Burn, estuvo influenciada por Heartbreaker, de Free.

“Me inspiro en canciones de otros y escribo algo vagamente similar”, admitió, dejando en evidencia cuánto impactó aquella banda que, para él, representaba lo mejor del rock inglés.