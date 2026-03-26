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    Irán estaría reforzando las defensas de la isla de Jark para protegerse de un posible ataque terrestre estadounidense

    Las fuerzas armadas iraníes habrían desplegado en su principal terminal de exportación de petróleo sistemas adicionales de misiles tierra-aire portátiles y colocado trampas, incluidas minas antipersonales y antitanques, de acuerdo a CNN.

    Por 
    Lya Rosen
    La isla de Jark en Irán. Imagen @ShaykhSulaiman en X.

    Este miércoles se reveló que en las últimas semanas Irán ha estado poniendo trampas y trasladando personal militar adicional y defensas aéreas a la isla de Jark, en la preparación ante una posible operación estadounidense terrestre para tomar el control del lugar, de acuerdo a varias personas familiarizadas con informes de inteligencia estadounidenses.

    De acuerdo a CNN, la información del reforzamiento militar en la principal terminal de exportación de petróleo iraní se conoce mientras la administración de Donald Trump evalúa la posibilidad de utilizar sus tropas para apoderarse de la pequeña isla en el noreste del Golfo Pérsico, como medida de presión sobre Teherán para obligarlos a reabrir el estrecho de Ormuz.

    Sin embargo, como detalla el medio, funcionarios estadounidenses y expertos militares afirman que una operación terrestre de este tipo conllevaría riesgos significativos, incluyendo un elevado número de bajas estadounidenses.

    La isla, que gestiona cerca del 90% del crudo exportado por la república islámica, cuenta con defensas escalonadas y los iraníes han desplegado allí en las últimas semanas sistemas adicionales de misiles tierra-aire portátiles, conocidos como MANPADS, según las mismas fuentes citadas por CNN.

    De acuerdo a estas, el país de Medio Oriente también ha estado colocando trampas, incluidas minas antipersonales y antitanques, alrededor de la isla, incluso en la costa, donde las tropas de EE.UU. podrían realizar un desembarco anfibio si Trump siguiera adelante con una operación terrestre.

    Ante los peligros que una misión como esta implica, uno de los informantes aseguró que algunos aliados del jefe de Estado norteamericano están planteando serias dudas sobre la necesidad de llevarla a cabo, ya que la toma exitosa de la isla no resolvería, por sí sola, los problemas relacionados con el estrecho de Ormuz y el control absoluto de Irán sobre el mercado energético mundial.

    El ejército estadounidense ya había atacado Jark el 13 de marzo, momento en que el Comando Central (Centcom) afirmó que se habían alcanzado 90 objetivos, entre ellos “instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares”.

    Trump, por su parte, anunció el ataque en su cuenta en Truth Social, donde además aseguró que “por razones de respeto, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”.

    Una funcionario israelí indicó que existe preocupación de que tomar el control de Jark lleve a ataques con drones y misiles portátiles por parte de Irán, lo que podría provocar la muerte de soldados estadounidenses. “Se espera que no corran ese riesgo y que, en cambio, ataquen los campos petrolíferos, pero no hay forma de saberlo”, afirmó la fuente.

    Por su parte, este mismo miércoles el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a través de redes sociales a los “enemigos” de su país que no intenten ocupar ninguna isla iraní.

    Ghalibaf afirmó que, según algunos datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de un país de la región, se preparan para ocupar una de las islas iraníes, como publicó en su cuenta en X.

    “Todos los movimientos enemigos están bajo la estricta vigilancia de nuestras fuerzas armadas. Si se extralimitan, toda la infraestructura vital de ese país de la región será blanco de ataques implacables, sin restricciones”, señaló.

    Para luego afirmar: “Estamos siguiendo de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas”.

    La isla de Jark tiene una superficie de 24 km cuadrados, lo que implica que EE.UU. necesitaría desplegar una fuerza de desembarco considerable para tomarla si decidiera llevar a cabo tal operación, según declaró a CNN una persona familiarizada con la planificación militar estadounidense.

    Durante estos días, dos Unidades Expedicionarias de Infantería de Marina de EE.UU., especializadas en desembarcos anfibios de respuesta rápida, incursiones y misiones de asalto desde buques anfibios de la Armada, se desplegaron en Oriente Medio.

    Estas unidades incluyen a varios miles de infantes de marina, junto con buques de guerra anfibios, recursos aéreos y lanchas de desembarco. De acuerdo a los informantes consultados por CNN, estas son las más adecuadas para participar en una operación para tomar Jark.

    En los próximos días, unos 1000 soldados estadounidenses de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército también tienen previsto desplegarse en la región.

    Otra persona familiarizada con la planificación militar afirmó que el Comando Central mantiene una vigilancia aérea casi constante y persistente de la isla, por lo que han podido observar cambios tanto físicos como ambientales en áreas que parecen haber sido “sembradas” con trampas.

    Más sobre:IránIsla de JarkEstados UnidosEjércitoCentcomMohammad Bagher GhalibafMundo

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