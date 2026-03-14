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    Trump afirma que EE.UU. “aniquiló por completo” los objetivos militares en la isla de Jark, centro del imperio petrolero iraní

    En su cuenta en Truth Social, el presidente estadounidense además aseguró que “por razones de respeto, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el Ejército estadounidense efectuó un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, ubicada a unos 28 kilómetros de la costa de Irán, aunque señaló que no se atacó su infraestructura petrolera por “respeto”.

    “Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Jark”, anunció Trump en su cuenta en Truth Social, donde además aseguró que “por razones de respeto, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”.

    Para luego agregar: “Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiriera con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”.

    De la misma forma, el mandatario estadounidense afirmó que las fuerzas iraníes “no tiene capacidad para defenderse de nada de lo que queramos atacar; ¡no hay nada que puedan hacer al respecto! Irán jamás tendrá armas nucleares, ni tendrá la capacidad de amenazar a Estados Unidos, a Medio Oriente ni, de hecho, al mundo entero".

    “Las fuerzas armadas iraníes, y todos los demás involucrados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!, señaló finalmente en su publicación el jefe de Estado norteamericano.

    Apenas unas horas antes del anuncio, Trump había descartado realizar por el momento un ataque contra el enclave estratégico situado en el golfo Pérsico. “No ocupa un lugar muy alto en mi lista de deberes”, le dijo a Fox News antes de recriminar que este tipo de preguntas afectaban su capacidad estratégica.

    Durante este viernes, Washington además aseguró que incrementaría la ofensiva en Irán, anunciando que sería “el día más intenso”, según informó el jefe del Estado Mayor del Ejército de EE.UU., el general Dan Caine, tras hacer un balance de los 6.000 objetivos atacados en las casi dos semanas de la operación denominada Furia Épica.

    Más sobre:Donald TrumpIsla de JarkIránPetroleoAtaqueComando CentralMundo

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