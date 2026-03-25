Tras intensas negociaciones: Senado llega a acuerdo por integración de comisiones para el periodo 2026-2029

En medio de la sesión de sala de este miércoles, la Cámara Alta aprobó sin discusión la integración de las comisiones legislativas de esta rama del Congreso.

Luego de varias jornadas de negociación que se dio en cada bloque -donde la izquierda tardó dos días más que el oficialismo-, el Senado ya comenzó a sesionar esta misma jornada tanto en la sala como en las comisiones. Hasta este miércoles, solo había trabajo legislativo el hemiciclo.

Dentro de las más relevantes, y que por lo mismo generaba un fuerte nudo en los dos comités de izquierda, era la de Constitución.

Para el primer año -marzo de 2026 a 2027- esta comisión será presidida por Pedro Araya (PPD). Además de él, integrarán este espacio Paulina Vodanovic (PS), Andrés Longton (RN), Arturo Squella (republicano) y un senador que defina el comité que integra la DC, el FA, el PC y la FRVS.

La comisión de Hacienda será presidida por Javier Macaya (UDI). Los otros integrantes serán Rodolfo Carter (ind. -republicano), María José Gatica (RN) y las socialistas Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini.

En Gobierno Interior tendrá como presidenta a Danisa Astudillo (PS). Además de ella, serán integrantes Ricardo Celis (PPD), Renzo Trisotti (republicano), Miguel Becker (RN) y un senador que defina el comité de la DC, Fa, PC y la FRVS.

La comisión de Relaciones Exteriores tendrá como presidente a Manuel José Ossandón (RN). Junto a él, serán parte de este espacio Carter, Iván Moreira (UDI), Vlado Mirosevic (P. Liberal) y Loreto Carvajal (PPD).

La comisión de Trabajo tendrá como presidente a Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Los otros integrantes serán Andrea Balladares (RN), Arturo Squella, Gastón Saavedra (PS) y un senador del comité unido.

El espacio de Economía será presidido por Saavedra. Los otros integrantes serán Ricardo Celis (PPD), Carlos Kuschel (RN), Matías Walker (Demócratas) y un senador del comité unido.

La comisión de Seguridad tendrá como presidente a Karim Bianchi (ind.). Los otros senadores que serán parte de este espacio serán Longton, Cristian Vial, Juan Luis Castro (PS) y Araya.

La comisión de Defensa aún no tiene un presidente definido, pero será a un senador del comité de la DC, FA, PC y FRVS.

Los otros integrantes serán Saavedra, Vial, Araya e Iván Flores (DC).

En otras comisiones sectoriales, Educación seguirá teniendo al mismo presidente: Gustavo Sanhueza (UDI), pues fue el gremialista quien terminó siendo presidente en el último periodo.

Junto a él, estarán Vial, Rojo Edwards, Mirosevic y un senador del comité unido.

Obras Públicas tendrá como presidenta a María José Gatica (RN) y los otros senadores integrantes serán Carter, Ignacio Urrutia (republicano), Ximena Órdenes (ind. -PPD) y Alfonso De Urresti (PS).

La comisión de Agricultura es otro espacio que aún no tiene a su presidente definido, pues será un senador del comité unido.

Los otros cuatro senadores serán De Urresti, Carvajal, Urrutia y Balladares.

La comisión de Salud tendrá como presidente a Castro. El resto de los senadores serán Celis, Enrique Lee, Sergio Gahona (UDI) y un senador del comité unido.

El espacio de Vivienda tendrá como presidente a Fidel Espinoza (PS). Los demás senadores serán Carvajal, Sanhueza, Becker un senador del comité unido.

El presidente de la comisión de Transportes será Flores. Los otros integrantes son Enrique van Rysselberghe, Alejandro Kusanovic, Astudillo y Órdenes.

La comisión de Pesca será presidida por Kuschel. El resto de los senadores serán Kusanovic, Calisto, Espinoza y un senador del comité unido.

La comisión de Futuro tendrá como mandamás a Rojo Edwards. Además de él, serán parte de esta comisión Ossandón, Cruz-Coke, Órdenes y Ciccardini.

Recursos Hídricos tendrá como presidente a un senador que defina el comité unido. El resto de los senadores serán Celis, Ciccardini y Urrutia.

La comisión de Mujer será comandada por Carvajal. Junto a ella, estarán Ciccardini, Paulina Núñez, Vanessa Kaiser (libertaria) y un senador que nombre el comité unido.

La de Adulto Mayor será presidida por Becker. Los otros cuatro senadores serán Sebastián Keitel, Kaiser, Castro y un senador del comité unido.

La comisión de Cultura tendrá como presidente a De Urresti. Además de él. habrán dos senadores del comité unido, Keitel y Lee.

Por último, la comisión de Familia tendrá como presidenta a Kaiser. Además de ella, estarán Balladares, Van Rysselberghe, Carvajal y un senador del comité unido.

Luego de aprobar la integración de estos espacios legislativos, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, mandató a que las comisiones de Hacienda Constitución, Relaciones Exteriores, Gobierno Interior, Minería, Defensa, Obras Públicas, Futuro, Economía ,Transporte y Familia se constituyeran inmediatamente.