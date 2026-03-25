Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

Enap publica informe de precios tras histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina? Foto referencial de archivo

Recientemente se oficializó la esperada alza de los combustibles, a través del informe semanal de precios que se publica desde Enap.

A diferencia de semanas anteriores, los valores dados a conocer por la Empresa Nacional del Petróleo tienen en cuenta una variación mucho mayor, ante la modificación anunciada desde el gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO), a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Con todo, la publicación contempla una histórica alza de valores, al confirmar un aumento de sobre $370 por litro para la gasolina y $580 por litro para el diésel.

Precio de la bencina desde el jueves

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves, 26 de marzo:

Gasolina de 93 octanos sube $372,2 por litro

Gasolina de 97 octanos sube $391,5 por litro

Kerosene sube $138,5 por litro

Diésel sube $580,3 por litro

GLP de uso vehicular sube $11,0 por litro

Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.