Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?
La empresa oficializó el anunciado aumento de valores mediante su reciente información semanal.
Recientemente se oficializó la esperada alza de los combustibles, a través del informe semanal de precios que se publica desde Enap.
A diferencia de semanas anteriores, los valores dados a conocer por la Empresa Nacional del Petróleo tienen en cuenta una variación mucho mayor, ante la modificación anunciada desde el gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO), a raíz del conflicto en Medio Oriente.
Con todo, la publicación contempla una histórica alza de valores, al confirmar un aumento de sobre $370 por litro para la gasolina y $580 por litro para el diésel.
Precio de la bencina desde el jueves
Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves, 26 de marzo:
- Gasolina de 93 octanos sube $372,2 por litro
- Gasolina de 97 octanos sube $391,5 por litro
- Kerosene sube $138,5 por litro
- Diésel sube $580,3 por litro
- GLP de uso vehicular sube $11,0 por litro
Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.