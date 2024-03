Medvedev sale en defensa del público chileno en la victoria frente a Nicolás Jarry en Miami

Daniil Medvedev (4°) intenta sacar en uno de los momentos claves del segundo set frente al ruido proveniente de las gradas. El ruso, ni siquiera se molesta en esperar, sino que va y lanza uno de sus potentes servicios. La situación se repite, al punto de que el juez constantemente pide a los chilenos que permanezcan en silencio mientras el rival de Nicolás Jarry se preparar para comenzar el juego.

Pese a que la escena pudo haber descontrolado al europeo, quien a lo largo de los años se ha enfrentado en reiteradas ocasiones frente al público de sus partidos, este se muestra tranquilo. No pierde el foco, ni siquiera cuando estuvo al borde la cornisa en el segundo set.

Aquello provocó que fuese imposible no preguntarle al moscovita sobre sus sensaciones del público chileno luego de vencer por 6-2 y 7-6(7) a Nicolás Jarry en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Con honestidad, aclaró que la atmósfera fue genial y que en ningún momento se sintió molesto por el ambiente que crearon los nacionales.

“Esperaba que fuera peor en algún sentido, que hubiera más ruido y más apoyo para él. Incluso en un momento lo sentí bastante parejo aunque probablemente no habían chilenos apoyando por mí, pero me sentí muy bien en la cancha, con una gran atmósfera. Incluso hubo momentos en que el juez pidió que la gente se calmara antes de mi servicio y yo le dije que estaba todo bien. Honestamente he vivido cosas peores, entonces fue divertido”, confesó a ESPN a un costado de la cancha principal del Hard Rock Stadium.

Allí, el campeón del US Open de 2021 y actual defensor del título en Miami, también aprovechó de analizar el duelo ante Jarry, sobre todo la evidente subida de nivel que mostró en el segundo parcial del partido. “Él mejoró mucho y tuvo grandes momentos en el segundo set. Comenzó a jugar mejor los rallies, sacar mejor, entonces fue un set muy duro. Tuvo break point en el 5-5 y en el tiebreak creo que de alguna manera ambos tuvimos altibajos pero al mismo tiempo cuando uno estaba abajo, el otro subía, así que estoy tranquilo de haberme podido mantener tranquilo y lograr ganarlo”, declaró.

Finalmente, aprovechó de anticipar lo que será su duelo ante el italiano Jannik Sinner (3°) en las semifinales. El enfrentamiento viene con historial, ya que ambos se enfrentaron en la final del Miami Open el año pasado y en la definición del título por el Abierto de Australia en enero de 2024.

“Espero un partido intenso, por supuesto. Cuando jugamos tenemos muchos rallies, ambos podemos estar cansados físicamente, así que estaré ahí para mostrar mi 100%. Como no será fácil para él, yo también intentaré seguir mejorando mi juego y por supuesto conseguir la victoria”, añadió el ex número uno del mundo.