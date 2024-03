“No pinta bien”: la reacción de los compañeros de Jordhy Thompson tras enterarse de su caso por violencia intrafamiliar

El 2023 de Jordhy Thompson estuvo marcado por las fuertes acusaciones de violencia intrafamiliar en su contra impuestas por su entonces pareja en aquel momento, justo cuando todo apuntaba a que su carrera futbolística iba en alza y se comenzaba a consagrar con un puesto en la oncena titular de Gustavo Quinteros. A pesar de haber sido sacado del equipo como castigo, este volvió a recaer en sus actitudes violentas, lo que llevaron a que el club finalmente tomase la determinación de enviarlo a préstamo fuera del país. Tras el pago de una fianza y arreglar con la justicia nacional la suspensión del arraigo nacional que arrastraba, el atacante partió rumbo al FC Oremburgo de la Liga Premier rusa.

Lo cierto es que la grave situación judicial vivida por el atacante en el país, ya llegó a territorio europeo. Recientemente, en entrevista con el medio Sport24, Vladimir Poluyakhtov, compañero de Thompson y uno de los referentes del plantel, dio a conocer que en la interna ya se encuentran en conocimiento de lo acontecido. Lo polémico en sus declaraciones fueron que ninguno de los futbolistas optó por recriminarle su actuar. Es más, aseguró que se tomaron con buen humor.

“¿Sobre lo que tuvo con su novia? En general se lo tomó con calma. Tuvimos una especie de broma; bueno, eso es todo, lo consideraron humorístico. Nos reímos y está bien. Todo el mundo entiende que así es la vida, en ella puede pasar cualquier cosa”, comenzó revelando. Eso sí, seguido de eso, abordó el tema con mayor seriedad, aunque enfatizó que no es su deber recriminarlo. “Está claro que la actuación de Jordi no pinta bien, pero no hace falta convertirlo en un paria. No tengo ningún derecho a condenarlo. No soy su mamá ni su papá”, sentenció.

Al ser consultado sobre la aceptación de compañeros acusados de cometer violencia contra la mujer, a pesar de las bromas que mencionó, declaró estar en contra de aquello. “Yo no. Pero no estamos a la altura de Jordi y no conocemos todos los detalles de lo que pasó”. De paso aprovechó la instancia para respaldar el trabajo que el chileno ha mostrado hasta el momento. “Y como jugador de fútbol, Thompson es decente y profesional. Estamos esperando goles, él demuestra esfuerzo, lo da todo, bien hecho”.

Pide volver

Hace apenas unos días, Thompson utilizó su Instagram personal para transmitir en vivo, instancia en la que aceptó las preguntas de quienes lo miraban. Al ser consultado sobre un posible retorno a Colo Colo, el punta no tuvo dudas y expresó su deseo de volver a pisar los pastos de Macúl. “¿Que vuelva al Colo? Que me llamen, que me llamen. Quiero mi revancha yo, quiero mi revancha gente”, lanzó.

Posteriormente insistió en la premisa y practicante rogó por recibir el telefonazo directo desde la dirigencia alba para regresar en el segundo semestre. “Albo, llámame”. Aunque sin duda, lo que más llamó la atención fueron sus ganas de acompañar nuevamente a Damián Pizarro como las principales armas ofensivas del Cacique.

“Extraño al equipo, extraño a Damián Pizarro”, reveló. Sin embargo, su deseo no podrá hacerse realidad, pues el centro delantero de 18 años fue vendido al Udinese de Italia y viajará en junio para integrarse al equipo donde supo brillar Alexis Sánchez cuando su periplo por Europa recién daba sus primeros pasos.