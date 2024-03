La petición de Jordhy Thompson a Colo Colo que sorprende a los hinchas del Cacique

Un mensaje directo al equipo que lo formó fue el que lanzó Jordhy Thompson en sus redes sociales. El delantero ocupó su cuenta de Instagram para responder consultas de sus seguidores y fue allí cuando le preguntaron por un posible retorno a Colo Colo.

Y el futbolista no tiene dudas. Desea dejar el fútbol ruso, donde se encuentra a préstamo, para volver vestir los colores del elenco de Macul: “¿Que vuelva al Colo? Que me llamen, que me llamen. Quiero mi revancha yo, quiero mi revancha gente”, lanzó Thompson en la mencionada transmisión en vivo.

Luego, insistió en la idea y pidió con cierta premura que el elenco de Macul lo considere para el segundo semestre. “Albo, llámame”, rogó. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de quienes presenciaron el live, fueron sus ganas de volver a jugar junto a Damián Pizarro.

“Extraño al equipo, extraño a Damián Pizarro”, reveló. Su deseo será imposible de concretar este año, al menos en el Cacique. Esto porque Pizarro fue vendido al Udinese y viajará a Italia en junio próximo para integrarse al cuadro donde militó Alexis Sánchez, entre otros deportistas chilenos, y Thompson -si vuelve- sólo lo podrán inscribir para la segunda rueda.

Sin embargo, Blanco y Negro no se ha referido al tema ni mencionado si se va a extender el préstamo al Orenburg, donde ha jugado dos partidos oficiales y no ha marcado ningún gol. Además, el futbolista sigue formalizado por violencia de género contra su expareja, caso que lo tuvo recluido en Colina 1.

Según la fiscalía, estuvo a punto de quitarle la vida a la que por esos días era su polola. “El objeto de darle muerte, le tapa la boca y nariz con sus manos, subiéndola a la cama, donde la toma del cuello, comienza a asfixiarla, mientras le grita ‘te odio’”, fue el crudo relato de la parte querellante.

La misma que reclamó por la fianza otorgada, previo pago de 100 millones de pesos, y según sus últimas declaraciones no ha retirado la querella que está en curso. “La verdad es que estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy agradecido de Diosito por la nueva oportunidad que se me está presentando”, aseveró el acusado antes de viajar a Rusia.