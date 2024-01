“Si no me llaman de Chile...”: Jordhy Thompson se abre a la posibilidad de defender a la selección de Ecuador

Jordhy Thompson, reciente incorporación del Orenburg FC de Rusia, se encuentra realizando la pretemporada de su nuevo equipo en Turquía. Y desde allí se ha referido a la posibilidad de defender a la selección de Ecuador.

Esto lo hizo a través de una transmisión en vivo a través de Instagram, momento en el que aprovechó para interactuar con sus seguidores. Uno de ellos le consultó sobre la chance de que representara al Tri.

Así, el atacante de 19 años dejó abierta esta eventualidad. “Quién sabe, si no me llaman de Chile...”, comenzó diciendo el delantero. De inmediato comenzaron a surgir las preguntas de otros usuarios que no entendían estas palabras. Claro que las dudas se aclararon cuando el futbolista planteó que su madre es ecuatoriana, por lo que tiene la posibilidad de defender a la selección de dicho país.

Cabe recordar que si bien Jordhy Thompson ha sumado algunas nominaciones a las selecciones juveniles de la selección chilena, el ariete no ha disputado torneos oficiales, lo que le permite seguir estando disponible para Ecuador.

Luego, la conversación pasó a otros temas, entre ellos la reciente llegada de Arturo Vidal a Colo Colo, quien este sábado registró su reestreno con la camiseta del Cacique en la Copa Viña del Mar enfrentando a Everton. “Vidal es un crack”, indicó.

Salida complicada

En las últimas semanas Thompson debió esperar para poder concretar su viaje a Rusia. El delantero se había presentado el sábado 20 de enero para poder iniciar su viaje. Sin embargo, problemas de coordinación terminaron por retrasar su partida.

Al momento de salir del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Thompson entregó escuetas declaraciones al respecto de lo vivido durante las últimas horas. “Sobrevendieron el vuelo, viajo mañana, si Dios quiere”, explicó. Desde el entorno del ariete dan a conocer que en la aerolínea querían hacerlo viajar en una categoría inferior a business, lo que no fue aceptado, debido a que llega a hacerse exámenes médicos.

Por su parte, el abogado del jugador José Guilermo Mendoza, indicó que “Tuvimos que inscribir en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago la hipoteca en favor del tribunal sobre la propiedad que fue ofrecida. Una vez acreditado eso en el tribunal, tuvimos que pedir la resolución formal que suspendía el arraigo y que lo autorizaba a salir temporalmente fuera de Chile. Luego, ingresar los oficios tanto a Extranjería como el Registro Civil, porque además había que actualizar su pasaporte. Todo en una semana”.

Esto, como medida de resguardo, pues al jugador se le investiga después de que su expareja lo denunciara por violencia de género.