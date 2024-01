Anatomía del fútbol chileno: Colo Colo y la UC suben; Elías sigue siendo el mejor y Vidal cae en preferencias

Se mueven las cifras en el fútbol nacional según la última encuesta Cadem “Radiografía del fútbol chileno”, y cuya última edición se había llevado a cabo durante el 2017. En siete años el panorama ha cambiado. Los clubes criollos no han realizado buenas presentaciones a nivel internacional y la Selección ha tenido un rendimiento decreciente. La Generación Dorada va quedando en el pasado y en los números eso se evidencia. El balompié parece no generar un gran entusiasmo.

Cadem pregunta: ¿Le gusta a usted el fútbol? La mayoría dice que sí, pero la diferencia es mínima. En un universo de mil encuestados en una escala de 1 a 7, siendo 1 “nada” y 7 “mucho”, un 57% opta por las opciones del 5 al 7 y un 43% se mueve entre el 1 el 4.

Un resultado que no sorprende a Julio Salviat, periodista de dilatada trayectoria en medios y en la docencia universitaria. “Históricamente no ha existido la gran fiebre del fútbol en el chileno. Gusta de acuerdo a cómo va su equipo o la Selección, pero no se vive como los argentinos o los uruguayos. Ahora estamos en un período de decaimiento absoluto y entonces a la gente no le gusta. Si estuviéramos en vísperas de un Mundial, ese índice subiría bastante. Somos muy dependientes de los resultados”, analiza.

El sociólogo Diego Moreno agrega que las cifras están relacionadas a la crisis institucional que vive el fútbol en el país y explica que “el origen está en el modelo conformado por la Federación y ANFP/ANFA. Esta estructura ofrece pocas garantías para el adecuado desarrollo y promoción del deporte, elementos clave para fomentar la asistencia a los estadios, generar cercanía, desarrollar futuros talentos y, lo más importante aún, aumentar la participación”.

Las palabras de Moreno coinciden con otro punto de la encuesta, donde se pregunta: “¿Cuál crees que es el principal problema del fútbol chileno?”, y la opción “Dirigentes que velan por el lucro y no por la calidad deportiva” se lleva el 60% de los votos. En ese contexto, el sociólogo también desarrolla una crítica a las prioridades que la directiva de la ANFP ha mostrado en el último tiempo.

“Debe haber un reenfoque en aspectos fundamentales que marcan la diferencia: una institucionalidad federativa profesional y transparente, con reglas claras que premien la buena gestión, un sistema de competencia nacional, regional y local atractivo y accesible en sus diferentes niveles, y un plan nacional para la práctica sistemática, donde los voluntarios y los clubes locales desempeñen un papel protagónico, tal como ocurre en otros países”, propone.

Colo Colo y la UC en alza; la U, a la baja

La valoración nacional específica varía en lo numérico, pero los puestos siguen siendo los mismos que hace un lustro en los primeros lugares de popularidad de clubes. Colo Colo se mantiene como la escuadra con más hinchas en el país, de hecho, el Cacique incrementa sus fanáticos, subiendo de un 34 a un 42% de las preferencias. Mientras que Universidad de Chile baja un punto (de 23 a 22%), la UC, lo sube (de 13 a 14%).

Sin embargo, si un elemento llama la atención en el caso de la franja es la edad de sus hinchas. Los albos concentran la mayoría de ellos entre 18 y 34 años, un 51% del segmento, mientras Universidad Católica solo posee un 7%. Por otra parte, en lo socioeconómico se rompen ciertas barreras. En el sector C1 existe una llamativa igualdad de 22% de hinchas de los denominados tres grandes; luego, en el C2, la institución de Macul saca ventaja, una tónica que se mantiene en el resto de los sectores. “Hace años que se rompieron las brechas. Por ejemplo, Colo Colo es un equipo que se identifica con lo popular, pero los tres grandes han ido generando una mayor transversalidad en la sociedad”, señala Rodrigo Figueroa, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Algo que se refrenda en la participación de las universidades en los segmentos medios a bajos. Mientras la U tiene 19% de hinchas en el C3 y un 22% en los segmentos D y E, la UC tiene un 16% en C3 (por sobre su promedio de 14% nacional) y un 10% en D y E.

El profesional agrega otro elemento a su análisis: “Me parece que el relato que estos equipos tienen para definirse se va a ir modificando en el corto plazo, porque son transversales a nivel nacional en lo que respecta a los grupos sociales. La administración de las identidades de estos equipos se vuelve algo extremadamente desafiante”.

En lo general, los dos clubes que aparecen detrás de los más campeones del fútbol chileno son de regiones: Santiago Wanderers y Cobreloa, ambas instituciones captan un 3% de los votos totales. Lógicamente, la diferencia para el elenco de Calama se da en el norte, donde supera en hinchada a la U y está solo un punto por debajo de la UC. Por su lado, los de Valparaíso llegan al 9% en la zona centro.

El fútbol actual versus el histórico

Hace ocho años, los chilenos se volcaban a las calles cuando Alexis Sánchez anotaba un penal contra Argentina y la Roja conquistaba su primera Copa América. Era una victoria inédita. Un recuerdo muy fresco cuando se realizó la anterior encuesta Cadem relacionada al fútbol. En aquel momento, un 52% de los consultados la eligió como el hito más importante de la historia de la Selección. Hoy la cifra desciende a un 37%. Aun así, se mantiene en el primer lugar. En un segundo puesto está el tercer lugar del Mundial de 1962 (que subió de un 20 a un 23% en las preferencias).

La Copa América 2015 sigue siendo el principal hito para la mayoría de los encuestados, pero el Mundial de 1962 acorta la distancia.

“Aquí juega el elemento generacional. La juventud ve 1962 como algo lejano y han escuchado poco al respecto. Hace menos de cinco años recién pudimos ver partidos de ese torneo. No se conoce del todo. En mi caso fui testigo y sostengo que ese logro es el de mayor importancia. No creo que se repita un tercer lugar en el mundo, en cambio, sí creo posible que se pueda ganar una Copa América, lo veo como algo más fácil”, señala Julio Salviat.

Esta inclinación por lo “actual” contrasta con la elección de Elías Figueroa como el mejor jugador chileno de todos los tiempos. El exzaguero se mantiene en el primer lugar, pero baja siete puntos (de 30 a 23%). Lo sigue Alexis Sánchez (que sube una unidad de 16 a 17%) y tercero aparece Iván Zamorano (que baja de 10 a 9% en su porcentaje de votos). Bam Bam, además, está igualado con Claudio Bravo. Mucho más atrás está Arturo Vidal, un nombre que ha generado debate en el último tiempo. Arriba del volante que firmó en Colo Colo durante los últimos días aparecen Carlos Caszely y Marcelo Salas.

Para Salviat, el hecho de que los elementos de la Generación Dorada no copen el top 3 tiene que ver con su decaimiento deportivo. “Elías mantiene cosas que son imborrables, como ser tres veces el mejor de América cuando los mejores competían en Sudamérica. No jugó en Europa, pero fue considerado uno de los mejores del planeta. En cambio, Sánchez y Vidal tuvieron su peak y ahora han descendido a roles secundarios. Nadie piensa en el Alexis y en el Arturo de 2015, sino en los que ahora juegan 10 minutos por partido. Creo, aun así, que están cerca, pero coincido en que Figueroa es el mejor”, dice.

"Siento que hice bien las cosas en una época donde se jugaba con genios del fútbol y por eso soy orgullosamente el único chileno que está en la Selección FIFA Conmebol de todos los tiempos", le dice Elías Figueroa a La Tercera. Foto: AgenciaUno

El otrora defensor del Inter de Porto Alegre fue contactado por La Tercera y valoró mantenerse en el sitial. “Es un orgullo el seguir siendo reconocido por mi carrera; donde quiera que voy recibo el cariño de la gente y eso es muy gratificante. Siento que hice bien las cosas en una época donde se jugaba con genios del fútbol y por eso soy orgullosamente el único chileno que está en la Selección FIFA Conmebol de todos los tiempos”, declara.

En esa línea, agregó que en los tiempos en que jugaba era complicado para los nacionales destacarse en el extranjero. “Ahora los jugadores chilenos juegan en todas las ligas. En 1974 los únicos que veníamos de afuera eran Carlos Reinoso y Alberto Quintano, de México y yo de Brasil, no era fácil, y para ir a la Roja era un larguísimo camino”, apunta.

Figueroa también se refiere a la elección de la Copa América como el máximo logro deportivo. “Las comunicaciones de hoy valorizan con imágenes los logros más recientes, que son un tremendo título, de un gran equipo como la Generación Dorada, pero un tercer lugar del mundo fue también un logro monumental, en una época en que Chile no tenía ni siquiera la infraestructura necesaria. El grupo tenía grandísimos jugadores, como Leonel Sánchez, Jorge Toro y muchos más, era un gran equipo, de los mejores que hemos tenido”, sostiene.

Otro ítem que irrumpe en este aspecto es la aparición del premio a la mejor arquera femenina del mundo en 2022 que recibió Christiane Endler. Esto se lleva un 8% de los votos y aparece por encima de la Copa Sudamericana de Universidad de Chile en 2011 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. El sociólogo Rodrigo Figueroa le da un valor especial al galardón que recibió la guardameta. “El fútbol femenino es el futbol del futuro. Los mejores espectáculos deportivos en el ámbito corresponden al femenino, y estimo que esto debiese impactar en la forma que el masculino puede repensarse desde la producción de la experiencia estadio”, dice. Y agrega: “El fútbol femenino chileno crecerá a pasos acelerados y será muy desafiante cómo se vaya configurando ese desarrollo, porque estimo que ahí hay una oportunidad de repensar la relación entre este deporte y la sociedad”.

Marcelo Bielsa se posiciona como una de las figuras mejor evaluadas por los fanáticos del fútbol.

Bielsa ahonda la diferencia

Marcelo Bielsa sigue siendo el favorito de la gente, y con amplia distancia. El rosarino, para los encuestados, es el mejor técnico en la historia de la Roja (65% de los votos y subiendo cuatro puntos en relación al 2017). Jorge Sampaoli, quien fue el entrenador en la primera Copa América que ganó la Roja, sigue en el segundo puesto, pero con cinco puntos menos. Detrás de los transandinos aparecen Fernando Riera, Nelson Acosta, Luis Álamos, Luis Santibáñez y Arturo Salah.

La predilección de la mayoría por el actual DT de Uruguay se puede explicar desde muchas perspectivas. Según Rodrigo Figueroa, es algo que va más allá de lo estrictamente futbolístico: “Bielsa figuraba como presidenciable en algunas papeletas. Hizo algo que muy pocas veces ocurre, que es conectar su desarrollo deportivo con una proyección de cómo deberían funcionar sus países. La ética deportiva que promueve va ligada a la ética que debería tener la sociedad, y eso ocurre con muy pocos entrenadores. Por lo tanto, esa dimensión no la puede alcanzar Sampaoli. La narrativa tiene otra complejidad”, enfatiza.

Por otro lado, Julio Salviat aborda el “bielsismo” desde el lado deportivo. “Yo a los entrenadores siempre les asigné muy poca responsabilidad y mérito en algunas instancias. Una vez Jorge Valdano vino a Chile y mandé a preguntarle qué participación les concede a los DT en el rendimiento de un equipo. Su respuesta fue que un 20%, y pensé que por fin alguien comparte mi idea. Los grandes equipos dependen más de los jugadores. Y quien me hizo cambiar esa percepción y arrepentirme de lo que siempre sostuve fue Marcelo Bielsa”, garantiza.

“Bielsa vino sabiendo que tenía un muy buen material para trabajar. Sabía que con los chicos que después fueron la Generación Dorada podría alcanzar éxitos. Sin embargo, tuvo la virtud de modificar la mentalidad a todo el plantel. La primera vez que vi al Chile de Bielsa fue en un partido ante Suiza y no podía creer que esa fuera nuestra Selección, por la manera en que jugaba. Él cambió la manera de ver y practicar el fútbol. Estábamos encaminados a convertirnos en una potencia de no haber aparecido los bandidos que determinaron su partida. Sampaoli pudo seguir con ese vuelo y quedó en la historia como campeón de la Copa América”, complementa.

Pese a que el exeditor de la revista Triunfo pone al Mundial de 1962 por sobre los otros logros, asegura que en las encuesta también votaría por Bielsa sobre Fernando Riera. “A pesar de que el Tata es el único entrenador que logró llevar un proceso cuando todos lo querían echar, incluso un año antes del Mundial la gente pedía que se fuera, en cuatro años transformó el fútbol chileno y lo llevó bien, porque tuvo una gran generación a su cargo. Extraordinarios futbolistas. Con jugadores malos no habría conseguido nada. Pero primero va Bielsa y segundo Riera”, concluye Salviat.