¿Quiénes son los chilenos con más títulos en Europa? Así quedó el ranking tras la Supercopa de Italia ganada por Alexis Sánchez con el Inter

Alexis Sánchez vuelve a sonreír. El chileno jugó los minutos finales en la definición del título de la Supercopa de Italia, partido en el que Inter de Milán venció por la cuenta mínima a Napoli, en los descuentos.

Porque el ingreso del atacante chileno fue clave para conseguir su cuarto título con la camiseta nerazzurra. El tocopillano desbordó confianza y puso la pelota en el piso en el momento en que su equipo no encontraba las respuestas para el gol.

En el último minuto del tiempo reglamentario logró un preciso pase filtrado que Lautaro Martínez no pudo capitalizar ante la buena respuesta del portero napolitano Pierluigi Gollini.

Sin embargo, en la jugada siguiente, el Niño Maravilla hizo la pausa precisa para entregar el pase al lateral francés Benjamin Pavard, quien habilitó para el gol de Martínez y la corona para los lombardos.

Más de 16 minutos netos de acción que despertó los elogios de Simone Inzaghi tras el encuentro: “Hay que dar un aplauso a lo hecho por Alexis Sánchez y otros suplentes”.

Incluso, el vicepresidente del club, Javier Zanetti, felicitó al delantero de una manera muy especial: “Ganamos gracias a tu suerte”, dijo el Pupi de una manera un poco más coloquial.

En la historia

Pero este nuevo título hace que el tocopillano se aleje en el tercer puesto de los chilenos más ganadores en el fútbol de Europa. Sánchez consiguió su cuarta corona con la camiseta de Inter con un balance un título de Italia, uno de Copa Italia y dos en la Supercopa local.

Palmarés que completan otros cinco primeros lugares con Arsenal de Inglaterra: tres versiones de la Community Shield (la Supercopa inglesa) y dos de la Copa FA.

Un poco antes en el tiempo, el Niño Maravilla aportó sus goles en otras seis copas con Barcelona: dos de la Supercopa de España, uno de LaLiga y otro de la Copa del rey. Además de dos internacionales: Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

En total, son 15 coronas que lo alejan al atacante en el tercer puesto en este particular listado de jugadores nacionales, si se toman en cuentan solo los oros ganados en campeonatos en la máxima categoría.

Es cierto que Claudio Bravo tiene 17 títulos: ocho con Barcelona, ocho con Manchester City y la Copa del Rey con Betis de Sevilla. Sin embargo, en este particular conteo no ingresa la corona de Segunda División con la Real Sociedad (’10), incluso algunos ponen en duda la Champions League de 2015 con el Barça, porque no jugó un solo minuto.

En este ranking de futbolistas nacionales, Arturo Vidal -reciente fichaje de Colo Colo- asoma como el más ganador. Suma 18: siete con la Juventus, seis con Bayern de Múnich en Alemania, dos con Barcelona y tres con Inter de Milán.

Otros ganadores

Marcelo Salas, quien se marchó a la Lazio en 1998, después del Mundial de Francia ‘98, logró nueve títulos en solo cinco temporadas en el calcio para ponerse en el cuarto puesto.

Con el cuadro romano se llevó la última Recopa europea de la historia, además de la Supercopa de Europa. En el ámbito local, sumó un Scudetto, la Copa Italia y dos versiones de la Supercopa de Italia. Con la Juventus consiguió otros dos títulos en la Serie A y una Copa Italia.

Quinto en la lista está David Pizarro, quien tiene en sus registros siete coronas: tres con la Roma (dos de Copa Italia y una de Supercopa), tres con el Inter (Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia), además de la primera Premier League del City en 50 años (2012).

Sexto está Mauricio Isla, quien ganó tres scudetti y tres de la Supercopa, todos en la disciplina de la Juventus. Un puesto que comparte con otros tres chilenos en ligas menores que las ya mencionadas: Rodrigo Tello (cuatro en Portugal y dos en Turquía), Sebastián Rozental (cinco en Escocia y uno en Suiza) y Pedro Morales (todos con Dinamo Zagreb de Croacia).