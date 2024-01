La nueva locura de Marcelo Bielsa que altera el Preolímpico de Venezuela

Uno de los nombres propios más atrayentes del Preolímpico Sub 23 de Venezuela es Marcelo Bielsa. El entrenador rosarino es uno de los dos seleccionadores adultos que están al mando de su combinado juvenil en el certamen clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. El estreno fue con un doloroso e increíble tropezón. Ayer enfrentaron a Paraguay (en la primera jornada quedaron libre) y la Celeste perdió 4-3, desperdiciando una ventaja de 3-1 al primer tiempo.

Una figura como la del ex DT de la Roja siempre puede entregar sorpresas o llevar a cabo asuntos que pueden causar extrañeza. Y esta vez no es la excepción. Bielsa tomó una determinación que generó sorpresa. Decidió no concurrir a la conferencia de prensa tras la caída de su seleccionado, situación que se dará durante “toda la competencia”, según especificó su ayudante técnico Pablo Quiroga.

Ante la consulta de los medios presentes acerca de esto, Quiroga explicó la razón de Bielsa para mantener silencio durante el torneo: “Tomó la decisión de no hablar en esta competencia. Y yo fui asignado para poder comparecer ante los medios y responder preguntas vinculadas al partido y eso es lo único que te puedo decir”.

Continuando con su alocución, el asistente analizó lo sucedido en la cancha: “Coincido que tuvimos un buen inicio, una buena primera parte, pero en el complemento cometimos muchos errores y eso hace que resulte difícil conservar una ventaja. A pesar del trámite del partido, que considero siempre nos fue favorable, el hecho de cometer muchas equivocaciones permitió que Paraguay pudiera entrar en el partido”.

Una de las sorpresas que entregó la primera formación de Bielsa en el Preolímpico fue la ausencia de Sebastián Boselli, defensa de River Plate, campeón del mundo Sub 20 y uno de los elementos importantes de los uruguayos. Quiroga explicó que “simplemente fue una decisión del entrenador. El futbolista está disponible y apto para jugar”.

El devenir de la selección uruguaya en el certamen es de interés porque es uno de los rivales de Chile en la fase de grupos. De hecho, la segunda presentación de la Celeste será ante la Roja este sábado, a las 20.00 horas, en el estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. El que pierda, puede empezar a despedirse del sueño olímpico.